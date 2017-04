Najveće predstavljanje proizvoda u istoriji Xerox-a donosi novu tehnologiju koja će promeniti radna mesta

Xerox, kompanijaizgrađena na unošenju inovacija u načine na koji svet funkcioniše,predvodi novu revoluciju na radnom mestu – danas na tržište uvodi 29 štampača i višefunkcionalnih uređaja sa omogućenom tehnologijom ConnectKey® sa jednostavnim i sigurnim mobilnim mogućnostima, mogućnostima tehnologije oblaka i pristupom funkcijama i aplikacijama za poboljšanje produktivnosti.

Novi portfolio ConnectKey pretvara tradicionalne uređaje za štampu u pametne, povezane pomoćnike na radnom mestu koji zadovoljavaju rastuće potrebe današnjih kompanija. Personalizovantok rada, pristup oblaku jednim dodirom i višeslojne sigurnosne funkcije su novo štampanje, kopiranje i faksiranje.

Porodica proizvoda uključuje različite veličine, brzine i mogućnosti kako bi odgovarala potrebama malih i srednje velikih preduzeća kao i velikih kompanija sa doslednim korisničkim iskustvom ucelom portfoliju.

„Razumemo promene na radnom mestu“, rekao je Jeff Jacobson, glavni izvršni direktor kompanije Xerox. „Proces obavljanja posla premestio se sa radne površine u vaš džep. Vrlo je personalizovan i izgradili smo portfolio pravih pomoćnika na radnom mestu, čvrsto povezanih sa okruženjem mobilne tehnologije i tehnologije oblaka koje omogućuje ovaj razvoj.“

Novi proizvodi biće poznati kao serije Xerox VersaLink® i Xerox AltaLink®. Uređaji VersaLink osmišljeni su za male radne grupe i podeljene timove, a čine ih 19 štampača i višefunkcionalnih štampača (MFP-ova). Serija AltaLink sastoji se od 10 MFP-ova osmišljenih za veće radne grupe ili za potrebe štampe velikih količina. Ključna svojstva čine:

pojednostavljeni radni procesi – serijske aplikacije ili aplikacije koje su napravili distribucioni partneri iz Galerije aplikacija kompanije Xerox pomažu organizacijama da stvore tok rada prilagođen njihovim posebnim aktivnostima. Na primer, arhiviranje zdravstvenih kartona, upravljanje ugovorima za nekretnine i maloprodajno fakturisanje mogu da se pojednostave i izveduu manjim, bržim koracima koristeći digitalni tok rada koji se omogućuje direktno putem uređaja

najbolje korisničko iskustvo u industriji – zahvaljujući godinama istraživanja kompanije Xerox na ovom području, svih 29 proizvoda dele sličan, prilagodljivi korisnički interfejs, što je jedinstveno za poslovna rešenja kompanije Xerox i omogućuje da korisnički doživljaj nosite sa sobom. Interfejs sličan ekranu tableta na dodir može se prilagoditi za različita poslovna okruženja ili pojedine korisnike

spremnost za mobilne uređaje i skladištenje u oblaku – informacije se sa lakoćom prebacuju sa uređaja u repozitorije oblaka kao što su Dropbox, Office 365 ili Google Drive. Radnici u pokretu mogu štampati bežično sa bilo kojeg računarskog uređaja

potpuna sigurnost za uređaj i vaše informacije – tehnologija ConnectKey osigurava opsežnu sigurnost za komponente sistema i osetljive tačke. Ona pruža zaštitu od neovlašćenog pristupa uređajima, čuva poverljivu komunikaciju i informacije pomoću šifriranja i brisanja odštampanih podataka, proverava pokušaje pristupa uređaju i štiti podatke i uređaj od zloupotrebe

Zahvaljujući saradnji sa industrijskim predvodnicima za mrežnu sigurnost, uređaji sa omogućenom platformom ConnectKey pružaju dodatnu sigurnost, što osigurava njihovo praćenje i pouzdanost čak i u izrazito osetljivim sigurnosnim okruženjima. MFP-ovi serije AltaLink imaju dodatan sloj zaštite kroz naše partnerstvo sa kompanijom McAfee.

Dokaz korisnika: platforma ConnectKey kompanije Xerox uspeh za svetskog proizvođača

CLIMAX je svetska kompanija koja korisnicima nudi terenski rad sa mašinama, zavarivanje i ispitivanje ventila u industriji nafte i plina, rudarstvu, industrijskom građevinarstvu, elektroenergetici, brodogradnji i saobraćajnoj industriji. Kompanija je počela da koristi nove uređaje kompanije Xerox jer zaposlenima treba jednostavan, siguran, a često i mobilan pristup datotekama za štampu, deljenje i skladištenje.

„Uređaji VersaLink C405 kompanije Xerox savršeno se uklapaju u naše radno okruženje u kojem je izrazito važna sigurnost i mobilnost“, rekao je David Richardson, mrežni administrator kompanije CLIMAX. „Naši inženjeri rade samo na najsloženijim poslovima proizvodnje i popravkama pa je ključno da nam je tok rada što jednostavniji.“

Dostupnost

29 uređaja Xerox AltaLink i Xerox VersaLink biće dostupno širom sveta u drugom tromesečju.