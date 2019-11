Najveci domaci sajam audio-video tehnike HI-FILES SHOW odrzan 16. put

Najveći i najstariji domaći sajam audio i video tehnike HI-FILES SHOW, održao se šesnaesti put zaredom u Beogradu, 23. i 24. novembra u hotelu Holiday Inn. Sajam je ove godine imao preko 2,000 posetilaca i 20 izlagača raspoređenih u salama i sobama na prvom i drugom spratu hotela, uz veliki broj premijera audio-video noviteta za domaće tržište. Među izlagačima našli su se: 4Audio, Impulse Hi-Fi Audio, M-Kabl, Pro-Ject Audio, Sretenović Audio, Auris Audio, Vox Trade i mnogi drugi. Posetiocima je predstavljen i luksuzni hi-fi sistem čija cena prelazi 60 hiljada evra.

Na Hi-Files Show sajmu obeležena je i 70. godišnjica poznate američke kompanije McIntosh Laboratory u organizaciji Sretenović Audio, na kojoj je nastupio gudački kvartet “Mistik cello”.

Ovogodišnje izdanje sajma imalo je i brojne predavače iz inostranstva: kao gost Sretenović Audija došao je Alex Brady iz kompanije Nordost, gost M-Kabla bio je Stephen Oakes iz kompanije IsoTek, a gost kompanije Trifecta Audio bio je šef dizajna kompanije Rogers, Andy Whittle.

Kao specijalni gost Hi-Files sajma, ove godine se posetiocima predstavio najveći proizvođač gramofona na svetu, kompanija Pro-Ject Audio. Iz centrale u Austriji stiglo je 14 Pro-Ject Audio uređaja, koji su bili izloženi u holu na prvom spratu. Kao vodeći svetski proizvođač gramofona, Pro-Ject Audio je prikazao čak devet uređaja ovog tipa, ali i druge hi-fi komponente. Posetioci Hi-Files sajma mogli su da se upoznaju sa all-in-one sistemom Juke Box E, koji se sastoji od gramofona s integrisanim pojačalom i regalskih zvučnika.