Napredna tehnologija LG InstaView frižidera pruža pogled u kuhinju budućnosti

Kompanija LG Electronics (LG) posetioce sajma CES® 2020 impresionirala je ponudom dva nova InstaView™ pametna frižidera: LG InstaView sa Craft Ice™ ledomatom i LG InstaView ThinQ™ druge generacije. Uz pažljivo osmišljene funkcije za kućnu zabavu i optimizovanije korisničko iskustvo, ovi revolucionarni InstaView frižideri pomažu da se glavni kuhinjski uređaj učini još praktičnijim i prijatnijim za korišćenje. InstaView tehnologija kompanije LG pruža mogućnost da sagleda unutrašnjost frižidera bez otvaranja vrata kroz providni stakleni panel koji služi i kao displej za pretragu recepata i gledanje kuvarskih video klipova.

Led u kojem se uživa

Zapanjujući dobitnik CES nagrade za inovacije za 2020. godinu, InstaView sa Craft Ice ledomatom, prvi je frižider na svetu sa ugrađenim ledomatom koji pravi ledene kugle koje se tope znatno sporije. Nakon što ga je plasirao u Sjedinjenim Američkim Državama, LG će InstaView sa Craft Ice ledomatom 2020. godine učiniti dostupnim na dodatnim tržištima. Ledene kugle prečnika od 5 centimetara tope se sporije od kockica leda čime duže čuvaju ukus različitih pića.

Novi InstaView ThinQ

LG će 2020. godine unaprediti svoje vrhunske InstaView frižidere ThinQ tehnologijom druge generacije. Namirnice koje se stavljaju u frižider ili se iz njega vade, što podrazumeva i sistem Door-in-Door® i pregrade za sveže namirnice, pratiće se uz pomoć napredne tehnologije kompjuterskog vida i veštačke inteligencije – u cilju pružanja inventara u stvarnom vremenu onoga što se u njemu nalazi u bilo kom trenutku. Uz pomoć ovih informacija, novi LG InstaView ThinQ frižider biće u stanju da pruži korisne predloge obroka na osnovu raspoloživih sastojaka. Ta pametna tehnologija će vlasnike čak obavestiti o tome da im ponestaje određenih namirnica i predložiti opcije za ponovno poručivanje istih, znatno pre nego što stignu kući i shvate da im je, recimo, zafalilo jaja.

Pametniji providni prednji panel LG InstaView frižidera za 2020. godinu ne samo da korisnicima omogućava da pogledaju unutra bez otvaranja vrata i gubitka hladnog vazduha, već panel služi i kao displej od 22 inča za surfovanje internetom i gledanje kuvarskih video klipova uz pomoć Wi-Fi-ja bez zasebnog smart telefona ili tableta.

Kako o korisnicima brine kompanija LG

Oba LG InstaView modela, koja su izložena na sajmu CES, pružaju uslugu Proactive Customer Care (Proaktivna briga o korisnicima), ThinQ rešenje kompanije LG za pametnu brigu o korisnicima na bazi veštačke inteligencije. Ta usluga potrošačima pruža personalizovanu podršku kako bi oni maksimalno iskoristili svoje uređaje, pružanjem korisnih saveta za ostvarivanje najboljih mogućih performansi i proaktivnim obaveštavanjem korisnika o potencijalnim problemima. Na primer, ova funkcija prati rad frižidera u realnom vremenu i šalje obaveštenje putem aplikacije LG ThinQ ukoliko primeti neuobičajeno povećanje temperature, ukoliko je potrebno zameniti filter za vodu i druge važne informacije kako bi se obezbedio optimalan rad frižidera.

„Naš cilj na sajmu CES 2020 je da pokažemo šta je moguće u kuhinjama budućnosti uz frižidere LG InstaView i veštačku inteligenciju”, izjavio je Dan Song, predsednik kompanije LG Electronics Home Appliance & Air Solution. „Uz tehnologiju koja ubrzanim tempom dosadne bele kutije pretvara u uzbudljive mašine koje su u stanju da proizvode ‘craft’ led, planiraju večeru i prave spiskove za kupovinu, naši napredni ThinQ frižideri dizajnirani su za korisnike kojima je pomoć u kuhinji dobrodošla”, rekao je on.

Posetioci sajma CES 2020 mogu da od 7. do 10. januara pogledaju najnovije InstaView frižidere kompanije LG na štandu #11100 u Centralnoj hali Kongresnog centra Las Vegas. Sve objave kompanije LG u vezi sa sajmom CES biće postavljene na društvenim medijima pod heštegom #LGCES2020.