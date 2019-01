Napredni LG soundbar zvučnici podižu standarde u klasi zvučnih sistema kućnih bioskopa

LG Electronics (LG) ponovo je oduševio ljubitelje kućnih bioskopa širom sveta predstavljanjem najnovijeg asortimana soundbar zvučnika na sajmu CES 2019.

Novi zvučnici kompanije LG pružaju izvanredan kvalitet zvuka kroz saradnju s kompanijom Meridian Audio, pionirom u proizvodnji audio-uređaja visoke rezolucije, uz pametnu funkcionalnost i elegantan, moderan dizajn. Pružajući snažan, višedimenzionalan zvuk koji ispunjava svaki ugao prostorije i neverovatnu pogodnost korišćenja veštačke inteligencije (AI), asortiman LG modela za 2019. godinu korisnicima pruža fenomenalne doživljaje i ima dva dobitnika nagrade za inovaciju na sajmu CES (modeli SL9YG i SL10YG). Premium LG model SL9 izdigao se iznad konkurencije u svojoj kategoriji i doneo kompaniji prestižnu titulu Najbolja inovacija.

U tesnoj saradnji s kompanijom Meridian, LG nastavlja da poboljšava kvalitet zvuka u svom asortimanu proizvoda, proširujući svoju usavršenu tehnologiju na tri soundbar modela (modeli SL10YG, SL9YG i SL8YG). Ta saradnja seže mnogo dalje od osnovnog doterivanja ili usvajanja dodatnih funkcija. Ove kompanije su udružile snage u nameri da dostignu kvalitet zvuka kojim se obezbeđuje zaista nenadmašan doživljaj za slušaoce.

Na bazi 25 godina iskustva kompanije koja je lider u oblasti digitalne obrade zvuka, Meridian Bass & Space tehnologija poboljšava zvučni ambijent doslednim prostornim rasporedom zvuka i snažnim basom. Zajedno sa svojom Image Elevation tehnologijom, koja je osmišljena tako da uzdigne zvučni ambijent na način koji više podseća na stvaran život radi pojačanja osećaja uranjanja slušalaca, Meridian stvara pravi bioskopski prostor i pruža neuporedivo moćan zvuk.

Zahvaljujući sposobnosti da dvokanalni zvuk izmiksuje na više zasebnih kanala bez stvaranja izobličenja, uz istovremeno očuvanje tonskog balansa, Meridian Upmix tehnologija povećava uživanje u zvuku, poboljšavajući zvučno polje, i unapređuje jasnoću vokala i vodećih instrumenata. S tim ekskluzivnim i najsavremenijim tehničkim unapređenjima ugrađenim u asortiman LG modela za 2019. godinu, premium korisnički doživljaj dodatno se pojačava.

Vrhunski LG soundbar zvučnici (modeli SL10, SL9 i SL8) podržavaju i Dolby Atmos i DTS:X tehnologiju. Zahvaljujući tim priznatim tehnologijama ugrađenim u zvučnike, korisnici mogu da uživaju u zapanjujuće realističnom zvuku koji deluje kao da dolazi iz više smerova i dubina. Osim toga, neki od novih premium soundbar proizvoda kompanije LG podržavaju zvuk visoke rezolucije i imaju napredan algoritam obrade koji može da poboljša konvencionalne formate fajlova i da ih približi studijskom kvalitetu. Radi pojačanja ionako dobre izlazne snage i detaljne prostorne distribucije zvuka najnovijih LG soundbar zvučnika, korisnici mogu da dodaju komplet bežičnih zadnjih zvučnika* kako bi postigli doživljaj još bliži bioskopskom.

Pored vrhunskog zvuka u kojem se snaga kombinuje s jasnoćom i punoćom, svi novi LG soundbar zvučnici pružaju pogodnost pametnog povezivanja pomoću veštačke inteligencije i prepoznavanja glasa pomoću ugrađenog programa Google Assistant. Korisnici mogu kontrolisati svoj LG soundbar zvučnik i dobiti informacije jednostavnim izgovaranjem rečenica: „Hey Google, increase the volume (Hej, Google, pojačaj ton)“ ili „Hey Google, what artist is playing (Hej, Google, čija je ovo pesma)?“

Osim toga, kompatibilnost sa pametnim proizvodima koji koriste program Google Assistant omogućava kontrolisanje povezanih uređaja u celoj kući pomoću glasovne komande. Dovoljno je da izgovorite „Hej, Google, reci LG-ju da uključi prečišćivač vazduha“ prema soundbar zvučniku kako biste izvršili podešavanja bez ustajanja s kauča.

LG soundbar zvučnici za 2019. godinu imaju elegantan, nepretenciozan dizajn koji se savršeno uklapa u šik stil izuzetnih OLED televizora kompanije LG i besprekorno se stapa kad se postavi ispod jednog od njihovih televizora nove generacije. S debljinom od samo 57 mm, LG SL9 može da se postavi i potpuno u ravni sa zidom radi čistog, jednostavnog izgleda kojim se štedi prostor i ističe sofisticiranost.

Ugrađen žiroskopski senzor meri položaj proizvoda (pričvršćenog za zid ili na ravnu površinu) i podešava usmerenost zvuka kako bi se obezbedio optimalan doživljaj slušaocima. Sa svojim prepoznatljivim oblikom, revolucionarni LG SL9 zvučnik je dobio priznanje Najbolja inovacija na dodeli nagrada za inovaciju za 2019. godinu na sajmu CES.

„LG soundbar zvučnici za 2019. godinu pružaju zadivljujuće performanse u tesnoj saradnji s kompanijom Meridian Audio uz pogodnost korišćenja pametnog povezivanja pomoću veštačke inteligencije“, rekao je Kim De-čul, rukovodilac audio i video sektora kompanije LG Home Entertainment. „Visokokvalitetan zvuk i raznovrsnost našeg najnovijeg asortimana podiže kućnu zabavu na potpuno nov nivo i zadovoljava rastuću tražnju za premium soundbar rešenjima koja slušaocima pružaju impresivne doživljaje, veću pogodnost korišćenja i elegantnu, modernu estetiku“.