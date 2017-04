„Naučno-fantastični osećaji budućnosti” obasjaće milansku Nedelju dizajna

Na Nedelji dizajna u Milanu, najvećem i najpoznatijem događaju ovog tipa u svetu, biće predstavljena svetlosna instalacija velikih razmera, nastala u saradnji kompanije LG Electronics (LG) i japanskog dizajnera Tokujina Jošioke.

Impresivno delo pod nazivom „Naučno-fantastični osećaji budućnosti” nastoji da prikaže odnos čovečanstva i prirode, ali i da rasvetli filozofiju humano-centričnog dizajna kompanije LG. Instalacija će biti postavljena od 04. do 09. aprila u galeriji Superstudio Più u Milanu.

„Naučno-fantastični osećaji budućnosti” ponudiće posetiocima praznik za čula, kao i uvid u ono što nam donosi budućnost, kombinujući najsavremeniju tehnologiju kompanije LG sa revolucionarnim i eksperimentalnim dizajnom Tokujina Jošioke. Jedan deo izložbe prenosi priču o nadi u budućnost kroz uobičajene objekte u životima ljudi, kao što je stolica. Instalacija, međutim, ne sadrži obične stolice, već one koje su nastale inspirisane naučnom fantastikom. U ukupno sedamnaest naučno fantastičnih stolica vešto su skriveni unapređeni LG OLED ekrani. Stolice su istovremeno statične i dinamične, zahvaljujući briljantnim treptajima, koje emituju dvostrani paneli, oslikavajući zaslepljujuću brzinu modernog života.

Drugi deo izložbe pod nazivom „Zid Sunca“ sačinjen je od 16 metara široke i pet metara visoke konstrukcije, sastavljene od skoro 30.000 samostalnih OLED svetlosnih modula, potpuno drugačijih od uobičajenih sijalica. Zid lagano talasa, dok zraci svetlosti trepere, simulirajući udobnost i toplinu svetlih, sunčanih dana. Ova izvanredna instalacija pruža jedinstven uvid u to kako će humano-centrično osvetljenje transformisati prostor u bližoj budućnosti.

„Ova saradnja je za mene bila zaista jedinstveno iskustvo, a istovremeno i izazovna prilika da stvorim umetničko delo koje nikada ranije nije viđeno. Verujem da posmatrajući ovu instalaciju velikih razmera i naprednu tehnologiju kompanije LG, ljudi mogu iznova otkriti svoju povezanost sa prirodom na senzualan način“, izjavio je Tokujin Jošioka.

„Rad sa Tokujinom Jošiokom i posmatranje sistema kojim je utkao našu tehnologiju u svoje ideje predstavljaju za mene pravo zadovoljstvo. Filozofija dizajna kompanije LG sastoji se u neprestanom pomeranju granica u pogledu inovacija, dok istovremeno nastojimo da zadovoljimo sve potrebe svojih korisnika“, rekao je Noh Chang-ho, direktor za korporativni dizajn u kompaniji LG Electronics.