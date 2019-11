Nikon Forestry Pro II novi prenosivi laserski daljinomer visokih performansi

Forestry Pro II predstavlja nadogradnju modela Forestry Pro, renomiranog instrumenta za nadgledanje u šumarstvu. Njega krasi povećani maksimalni opseg merenja – koji sada iznosi 7,5–1600 m – kao i unapređena preciznost i bolji odziv. HYPER READ sada rezultate merenja prikazuje na unutrašnjem ekranu u roku od približno 0,3 sekunde.

Ovaj laserski daljinomer može da meri sledeće dimenzije: stvarnu razdaljinu, horizontalnu razdaljinu, visinu, ugao i razdvajanje po vertikali, tj. razliku u visini između dva subjekta. Merenje u dve tačke može da se koristi ako su i osnova i vrh subjekta vidljivi, dok merenje u tri tačke daje tačnu procenu čak i ako su osnova i/ili vrh objekta skriveni.

Rezultati se prikazuju i na velikom spoljnom ekranu, čija je rezolucija povećana sa 4,3 cm (1,7 in.) na 5,3 cm (2,1 in). Spoljni ekran sada ima pozadinsko osvetljenje sa tri nivoa svetline, koji mogu da se podešavaju tako da merenja mogu da se očitaju čak i u najmračnijoj šumi.

Nova funkcija evidencije može da čuva do 250 merenja, koji se prikazuju po numeričkom redosledu na spoljnom ekranu sa pozadinskim osvetljenjem. Budući da ne morate da se zaustavljate i pravite beleške, možete da postignete više za značajno manje vremena.

Forestry Pro II

Ključne karakteristike

Opseg merenja: od 7,5 do 1600 m

Meri stvarnu razdaljinu, horizontalnu razdaljinu, visinu, ugao i razdvajanje po vertikali – razlika u visini između dva cilja – plus merenje u tri tačke (visina između dve tačke).

Rezultati se prikazuju i na unutrašnjem i spoljašnjem LCD panelu. Na spoljnom ekranu istovremeno se prikazuju sve mere.

Spoljni ekran sa pozadinskim osvetljenjem je jasno vidljiv i u uslovima slabog osvetljenja kakvi vladaju, recimo, u šumarstvu. Svetlina pozadinskog osvetljenja može da se podešava u tri nivoa.

Funkcija evidencije čuva i prikazuje do čak 250 rezultata merenja.

Brzo i stabilno merenje bez obzira na razdaljinu uz HYPER READ.

Rezultati merenja se prikazuju za približno 0,3 sekunde na unutrašnjem ekranu.

Sistem za promenu režima prioritetne mete za merenje subjekata koji se međusobno preklapaju: Režim prve prioritetne mete prikazuje razdaljinu do najbližeg subjekta – koristan pri merenju razdaljine do subjekta koji je u blizini pozadine koja ga preklapa. Režim udaljene prioritetne mete prikazuje razdaljinu do najudaljenijeg subjekta – koristan u šumskim predelima.

Kvalitetan monokular sa uvećanjem do 6x i višeslojnim premazom daje čiste i jasne slike.

Velika udaljenost oka od okulara omogućava jednostavno posmatranje čak i ako nosite naočare.

Funkcija podešavanja dioptrije omogućava udobnije posmatranje.

Samo jedno ili kontinualno merenje (do 8 sekundi).

Vodootporan (do dubine od 1 m tokom 10 minuta) i otporan na magljenje, ali nije predviđen za upotrebu pod vodom. Ležište baterije je otporno na kišu.

Velika temperaturna tolerancija: od -10 °C do +50 °C