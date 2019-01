Nikon predstavlja laserski daljinomer Monarch 2000

Nikon danas najavljuje izlazak novog, prenosivog laserskog daljinomera MONARCH 2000.

MONARCH 2000 ima izdržljivije telo prekriveno elastomerom. Odlikuje se čvrstim, linearnim dizajnom i proširenim mogućnostima merenja do maksimalne udaljenosti od 1820 m*. Osim toga, tu su i lako očitljiv crveni unutrašnji OLED ekran i funkcija automatskog podešavanja svetline koja automatski fino podešava svetlinu ekrana u skladu sa nivoom ambijentalnog osvetljenja.

Novi laserski daljinomer omogućava lako i brzo merenje razdaljine u bilo kojoj situaciji, pri čemu nećete propustiti nijedan važni trenutak. Zahvaljujući HYPER READ algoritmu, MONARCH 2000 stabilno i brzo meri razdaljinu bez obzira na udaljenost cilja, a rezultate merenja prikazuje za otprilike 0,3 sekundi.

Ukoliko se udaljenost ne izmeri jednim merenjem, odnosno jednim pritiskom na dugme, daljinomer će još otprilike 4 sekunde automatski pokušavati da izmeri razdaljinu sve dok ne dobije rezultate. Ovakvo jednostavno rukovanje unapređuje merenje razdaljine do manjih i udaljenijih ciljeva. Uz sve to, primenom ID (podizanja/spuštanja) tehnologije moguće je merenje i stvarne i horizontalne razdaljine.

Telo je otporno na vodu i magljenje, te obezbeđuje zaštitu od neočekivanog prskanja, nenamernog ispuštanjaa u vodu i naglih vremenskih promena.

Pregled ključnih karakteristika

Opseg merenja: 7,3–1820 m

Crveni unutrašnji OLED ekran omogućava lakše posmatranje u svakoj situaciji. Funkcija automatskog podešavanja svetline fino podešava svetlinu ekrana u skladu sa nivoom ambijentalnog osvetljenja

Brz i stabilan prikaz izmerene razdaljine bez obzira na udaljenost od cilja. HYPER READ sada rezultate merenja prikazuje za oko 0,3 sekundi

Samo jedno ili kontinualno merenje (do 8 sekundi). Ukoliko se udaljenost ne izmeri jednim merenjem, daljinomer automatski produžava merenje do 4 sekunde, sve dok ne bude uspešno. Ukoliko se dugme drži pritisnuto, omogućava se kontinualno merenje do otprilike 8 sekundi

ID (podizanje/spuštanje) tehnologija omogućava lako prebacivanje iz režima prikazivanja horizontalne razdaljine u režim prikazivanja stvarne razdaljine i obratno

Sistem za promenu režima prioritetne mete za merenje subjekata koji se međusobno preklapaju:

Režim prve prioritetne mete prikazuje razdaljinu do najbližeg subjekta, što je korisno pri merenju razdaljine do subjekta na pozadini koja ga preklapa

Režim udaljene prioritetne mete prikazuje razdaljinu do najudaljenijeg subjekta, što je korisno u šumskim predelima

Korak za prikazivanje merenja razdaljine: 0,1 m

Kvalitetan monokular sa uvećanjem do 6x i višeslojnim premazom za čiste i jasne slike

Veliki okular za lako gledanje (18 mm)

Široko vidno polje (7,5 stepeni)

Dizajn veće udaljenosti oka od okulara pruža udobno gledanje osobama koje nose naočare

Funkcija podešavanja dioptrije

Kompaktan i ergonomski dizajn tela

Vodootporan (do dubine od 1 metra u trajanju od 10 minuta) i otporan na magljenje, ali nije predviđen za upotrebu pod vodom. Ležište baterije je otporno na kišu

Velika temperaturna tolerancija: od -10 ˚C do +50 ˚C