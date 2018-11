AMD-ov mobilni Vega GPU stiže za nove Apple MacBook Pro notebookove

Skupa sa lansiranjem novog modela MacBook Air ultra-prenosnika, kompanija Apple je objavila da će 15″ modeli MacBook Pro notebookova, dobiti opciju konfigurisanja sa Radeon Vega 20 i Vega 16 Mobilnim grafičkim akceleratorima.

Ovim se nastavlja dugogodišnja bliska saradnja AMD-a i Applea koji će prvi imati Vega akcelerisani notebook, dok će proizvođači PC notebookova u svojim Windows prenosnicima doneti Vega Mobilni GPU kasnije.

AMD Radeon Vega Mobile donosi izvanredne performanse u 3D renderingu, foto i video editingu i ostalim kreativnim aplikacijama, kao i fantastično FullHD gaming iskustvo sa Ultra detaljima, u najmodernijim “AAA”, kao i eSport naslovima.

Zasnovan na “Vega” grafičkoj arhitekturi, novi mobilni grafički procesor je dizajniran za izvanrednu efikasnost, malo zagrevanja i tih rad u najtanjim ultra-prenosnicima, zahvaljujući korišćenju HBM2 memorije umesto prostorno i termalno zahtevne GDDR5 memorije.

Radeon Pro Vega20 i Radeon Pro Vega16 grafički akceleratori sa lakoćom savladavaju i najzahtevnije zadatke modernih softverskih paketa koje koriste kreativci, a zahvaljujući fleksibilnosti nCU (next-gen Compute Units) od kojih su sačinjeni ovi GPU-ovi, igračke performanse prevazilaze bilo šta što je Apple ikada ugrađivao u svoje prenosnike.