ASUS predstavlja novi ZenBook 13/14/15 i ekskluzivni ZenBook Edition 30

ASUS je danas najavio najnovije ZenBook 13 (UX334), ZenBook 14 (UX434) i ZenBook 15 (UX534) laptopove, koji sada imaju revolucionarni ASUS ScreenPad™ 2.0. Takođe je najavljeno i ekskluzivno ograničeno izdanje ZenBook Edition 30 (UX334FL), luksuzni biserno beli model, koji je specijalno dizajniran u čast 30. godišnjice kompanije ASUS, i koji poseduje ručno pravljeni poklopac ekrana od prave italijanske kože.

Novi ScreenPad 2.0 je dostupan na svim novim ZenBook modelima. On unapređuje tradicionalno iskustvo laptopova, dodajući drugi, interaktivni ekran koji poboljšava produktivnost i omogućava neograničene mogućnosti. Njegov intuitivni novi interfejs koji podseća na one kod pametnih telefona omogućava jednostavno upravljanje zadacima i omogućava kreiranje odličnog okruženja za rad sa više stvari istovremeno.

Svi modeli serije imaju NanoEdge ekran bez ivica sa sve četiri strane, sa odnosom ekrana i tela od 95%, što im omogućava najkompaktniji otisak na svetu u svojim respektivnim klasama2.

Kombinacija performansi i mobilnosti je definišuća karakteristika ZenBook serije, i novi modeli imaju veliki broj komponenata visokih performansi, uključujući 8. generaciju Intel® Core™ i7 četvorojezgarnih CPU-ova, do NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q grafike, 16 GB RAM-a, ultra brze PCIe® SSD-ove i Wi-Fi 5 gigabitne klase.

Evolucija inteligentnog touchpad-a

Opremljen novim ScreenXpert softverom, ScreenPad 2.0 sada ima veći 5,65-inčni ekran osetljiv na dodir koji nudi mnoge nove mogućnosti i prednosti. Ovaj interaktivni sekundarni ekran osetljiv na dodir poboljšava produktivnost, omogućavajući efikasniji tok posla. On dolazi sa kolekcijom zgodnih ASUS alata koji poboljšavaju produktivnost: Quick Key omogućava automatizaciju kompleksnih sekvenci tastature na jedan klik, Handwriting je tu za prirodni unos teksta, i Number Key za brzi unos podataka. Revidirani interfejs poput onih na pametnom telefonu je intuitivniji i omogućava jednostavno korišćenje. Nezavisni razvojni timovi takođe mogu da koriste ASUS API da optimizuju svoj softver i korisničko iskustvo za ScreenPad. Hardver je sada mnogo energetski efikasniji u odnosu na svog prethodnika, omogućavajući 2,5 puta dužu[i] autonomiju baterije kada se koristi ScreenPad.

Najkompaktniji dizajn na svetu

Novi ultra-laki i ultra-prenosni ZenBook modeli imaju najmanji otisak u svojoj klasi1, pre svega zahvaljujući NanoEdge ekranima bez okvira. Ovi zadivljujući 13,3-inčni, 14-inčni i 15,6-inčni ekrani poseduju ultra-tanke okvire na sve četiri strane, kreirajući odnos ekrana i tela do 95% koji maksimizuje površinu ekrana u minimalnom fizičkom prostoru.

Rezultat jednostavno oduzima dah: vizuali gotovo bez ivica omogućavaju obuzimajuće iskustvo gledanja sa manje vizuelnih smetnji, što ZenBook seriju čini savršenim izborom za kreativnost i zabavu u pokretu.

Upotpunjujući ultra-kompaktni dizajn, tradicionalni ZenBook stil i elegancija su evidentni na prvi pogled: svi modeli poseduju prepoznatljivu Zen kružnu završnicu na poklopcu, a možete odabrati i prestižnu kraljevsko plavu anodiziranu završnicu, oplemenjenu zlatnim logotipima na poklopcu i kontrastnim ruža zlatnim elementom iznad tastature, kao dodatnim luksuznim detaljem. Dizajn ASUS ErgoLift šarki omogućava automatsko podizanje tastature zarad udobnog iskustva kucanja, koje dodatno pomaže proces hlađenja.

Maksimalne performanse

Nova ZenBook serija je napravljena da isporuči neograničene performanse u pokretu, sa do najnovijom 8. generacijom Intel® Core™ i7 procesora i velikim rasponom brzih grafičkih opcija, koje uključuju do NVIDIA® GeForce MX250 diskretnu grafiku na ZenBook 13, 14 i Edition 30 modelima. ZenBook 15 je opremljen NVIDIA GeForce® GTX 1650 GPU-om visokih performansi.

Svi modeli su opremljeni PCIe® SSD-ovima i do 16 GB RAM-a, čineći ZenBook idealnim rešenjem za kreiranje kompleksnih dokumenata, rudarenje podataka, obradu fotografija, videa ili jednostavno pravljenje pauze za malo igranja. Nova ZenBook serija dozvoljava korisnicima da rade više, i da to rade brže.

Mobilni profesionalci treba da ostanu povezani, najvećom mogućom brzinom. Potpuno novi ZenBook modeli poseduju Wi-Fi 5 (802.11ac) gigabitne klase za ultra-brza preuzimanja i glatko strimovanje sa velikim rasponom i stabilnijim mrežnim konekcijama nego ikada pre. Dodatno, najnoviji Bluetooth® 5.0 dozvoljava korisnicima da koriste sve prednosti najnovijih periferija i dodataka male potrošnje.

Dizajniran za životni stil bez prestanka, u pokretu, nova ZenBook serija daje korisnicima slobodu da rade ceo dan sa jednim punjenjem baterije, do impresivnih 14 sati za ZenBook 13 i 14, i neverovatnih 17 sati za ZenBook 154.

ZenBook Edition 30

Ograničeno izdanje ASUS ZenBook Edition 30 je jedinstven način proslavljanja 30 godina AUS inovacija. On se oslanja na ASUS nasleđe, ali je dizajniran sa pogledom ka budućnosti, i poseduje najfiniji umetnički rad sa kožom, kao znak našeg samopouzdanja. U pitanju je izuzetan laptop koji je još jedna prekretnica u našoj potrazi za neverovatnim.

ASUS je 2006. godine kreirao S6F Leather Collection (kožnu kolekciju), prvi laptop na svetu koji je sadržao delove od prave kože. ZenBook Edition 30 donosi futuristički preokret u odnosu na klasični izgled, sa poklopcem koji je obložen luksuznom, biserno belom, pravom italijanskom kožom, koja odražava čisti, hrabri stil. Ruža zlatne, anodizirane, dijamantom sečene ivice i drugi elementi, u pratnji ekskluzivnog 18-karatnog, ruža zlatnog, pozlaćenog logotipa na poklopcu, u čast 30. godišnjice kompanije, su dodaci koji upadaju u oko i koji daju ZenBook Edition 30 modelu potpuno luksuzni izgled.

ZenBook Edition 30 je ekskluzivno opremljen setom premijum dodatne opreme, koja uključuje biserno belog miša, kutiju koja podseća na kožnu, podlogu za miša i futrolu od prave kože. U pitanju je veoma specijalna kolekcija za veoma specijalni laptop.

SPECIFIKACIJE [ii] ASUS ZenBook 13 (UX334) Procesor Intel® Core™ i7-8565U procesor Intel® Core™ i5-8265U procesor Ekran 13,3″ FHD (1920 x 1080) NanoEdge ekran 178° širokougaona tehnologija 72% NTSC Dizajn bez okvira sa četiri strane, ekran/telo odnos do 95% Operativni sistem Windows 10 Pro Windows 10 Home Grafika NVIDIA® GeForce® MX250, 2 GB GDDR5 VRAM Integrisana Intel® UHD Graphics 620 Memorija 8 GB / 16 GB 2133 MHz LPDDR3 na ploči Skladište podataka 1 TB PCIe® 3.0 x4 SSD ili 512 GB/256 GB PCIe® 3.0 x2 SSD Povezivanje Wi-Fi 5 (dve frekvencije gigabitne klase 802.11ac) Bluetooth® 5.0 Kamere 3D IR HD kamera Interfejsi USB 3.1 Gen 2 Type-C™ USB Gen 2 Type-A (do 10Gbps) USB 2.0 HDMI Čitač mikro SD kartica Kombinovani džek za zvuk Touchpad ScreenPad 5,65” FHD+ (2160 x 1080) Super IPS ekran 178˚ širokougaona tehnologija Prekriven staklom protiv otisaka i mrlja Precision touchpad (PTP) tehnologija podržava pametne gestove sa do četiri prsta Zvuk ASUS SonicMaster stereo zvučni sistem, sertifikovao Harman Kardon Niz mikrofona sa Cortana i Alexa[iii] podrškom za prepoznavanje glasa Baterija 50 Wh 3-ćelijska litijum-polimer baterija Do 14 sati autonomije[iv] AC adapter 65 W strujni adapter, tip utikača: ø4 (mm) (Izlaz: 19 V DC, 65 W) (Ulaz: 100-240 V AC, 50/60 Hz univerzalni) Dimenzije 30,2 x 18,9 x 1,79 cm Težina Sa standardnim ekranom: 1,22 kg SPECIFIKACIJE ASUS ZenBook 14 (UX434) Procesor Intel® Core™ i7-8565U procesor Intel® Core™ i5-8265U procesor Ekran 14″ FHD (1920 x 1080) NanoEdge ekran, opcioni ekran osetljiv na dodir 178° širokougaona tehnologija 72% NTSC Dizajn bez okvira sa četiri strane, ekran/telo odnos do 95% Operativni sistem Windows 10 Pro Windows 10 Home Grafika NVIDIA® GeForce® MX250, 2 GB GDDR5 VRAM Integrisana Intel® UHD Graphics 620 Memorija 8 GB / 16 GB 2133 MHz LPDDR3 na ploči Skladište podataka 1 TB PCIe® 3.0 x4 SSD ili 512 GB/256 GB PCIe® 3.0 x2 SSD Povezivanje Wi-Fi 5 (dve frekvencije gigabitne klase 802.11ac) Bluetooth® 5.0 Kamere 3D IR HD kamera Interfejsi USB 3.1 Gen 2 Type-C™ USB Gen 2 Type-A (Do 10Gbps) USB 2.0 HDMI Čitač mikro SD kartica Kombinovani džek za zvuk Touchpad ScreenPad 5,65” FHD+ (2160 x 1080) Super IPS ekran 178˚ širokougaona tehnologija Prekriven staklom protiv otisaka i mrlja Precision touchpad (PTP) tehnologija podržava pametne gestove sa do četiri prsta Zvuk ASUS SonicMaster stereo zvučni sistem, sertifikovao Harman Kardon Niz mikrofona sa Cortana i Alexa4 podrškom za prepoznavanje glasa Baterija 50 Wh 3-ćelijska litijum-polimer baterija Do 14 sati autonomije4 AC adapter 65 W strujni adapter, tip utikača: ø4 (mm) (Izlaz: 19V DC, 65W) (Ulaz: 100-240V AC, 50/60Hz univerzalni) Dimenzije 31,9 x 19,9 x 1,69 cm Težina Sa standardnim ekranom: 1,26 kg SPECIFIKACIJE ASUS ZenBook 15 (UX534) Procesor Intel® Core™ i7-8565U procesor Intel® Core™ i5-8265U procesor Ekran 15,6″ 4K UHD (3820 x 2160) NanoEdge ekran 15,6” FHD (1920 x 1080) NanoEdge ekran 178° širokougaona tehnologija 72% NTSC Dizajn bez okvira sa četiri strane, ekran/telo odnos do 95% Operativni sistem Windows 10 Pro Windows 10 Home Grafika NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q, 2 GB/4 GB GDDR5 VRAM Integrisana Intel® UHD Graphics 620 Memorija 8 GB / 16 GB 2400 MHz DDR4 na ploči Skladište podataka 1 TB PCIe® 3.0 x4 SSD ili 512 GB/256 GB PCIe® 3.0 x2 SSD Povezivanje Wi-Fi 5 (dve frekvencije gigabitne klase 802.11ac) Bluetooth® 5.0 Kamere 3D IR HD kamera Interfejsi USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (podržava povezivanje ekrana) USB 3.1 Gen 2 Type-A (do 10 Gbps) USB 3.1 Gen 1 Type-A (do 5 Gbps) HDMI SD card čitač Kombinovani džek za zvuk Zvuk ASUS SonicMaster stereo zvučni sistem Niz mikrofona sa Cortana i Alexa4 podrškom za prepoznavanje glasa Baterija 71 Wh 8-ćelijska litijum-polimer baterija Do 17 sati autonomije4 AC adapter 120 W strujni adapter, tip utikača: ø4 (mm) (Izlaz: 19 V DC, 120 W) (Ulaz: 100-240 V AC, 50/60 Hz univerzalni) Dimenzije 35,4 x 22 x 1,89 cm Težina Sa ekranom bez refleksije: 1,55 kg Sa standardnim ekranom: 1,65kg

SPECIFIKACIJE ASUS ZenBook Edition 30 (UX334FL) Procesor Intel® Core™ i7-8565U procesor Intel® Core™ i5-8265U procesor Ekran 13,3″ FHD (1920 x 1080) NanoEdge ekran 178° širokougaona tehnologija 72% NTSC Dizajn bez okvira sa četiri strane, ekran/telo odnos do 95% Operativni sistem Windows 10 Pro Windows 10 Home Grafika NVIDIA® GeForce® MX250, 2 GB GDDR5 VRAM Integrisana Intel® UHD Graphics 620 Memorija 8 GB / 16 GB 2133 MHz LPDDR3 na ploči Skladište podataka 1 TB PCIe® 3.0 x4 SSD ili 512 GB/256 GB PCIe® 3.0 x2 SSD Povezivanje Wi-Fi 5 (dve frekvencije gigabitne klase 802.11ac) Bluetooth® 5.0 Kamere 3D IR HD kamera Interfejsi USB 3.1 Gen 2 Type-C™ USB Gen 2 Type-A (do 10 Gbps) USB 2.0 HDMI Čitač mikro SD kartica Kombinovani džek za zvuk Touchpad ScreenPad 5,65” FHD+ (2160 x 1080) Super IPS ekran 178˚ širokougaona tehnologija Prekriven staklom protiv otisaka i mrlja Precision touchpad (PTP) tehnologija podržava pametne gestove sa do četiri prsta Zvuk ASUS SonicMaster stereo zvučni sistem, sertifikovao Harman Kardon Niz mikrofona sa Cortana i Alexa4 podrškom za prepoznavanje glasa Baterija 50 Wh 3-ćelijska litijum-polimer baterija Do 14 sati autonomije4 AC adapter 65 W strujni adapter, tip utikača: ø4 (mm) (Izlaz: 19 V DC, 65 W) (Ulaz: 100-240 V AC, 50/60 Hz univerzalni) Dimenzije 30,2 x 18,9 x 1,85 cm Težina Sa standardnim ekranom: 1,29 kg

[i] Na bazi poređenja napravljenog kada gledate video na ScreenPad-u 2.0 UX562FDX (7,8 sati) i ScreenPad UX580GE (3,03 sati).

[ii] Specifikacije, sadržaj i dostupnost proizvoda se mogu promeniti bez prethodne najave i mogu se razlikovati od zemlje do zemlje Realne performanse mogu zavisiti od aplikacija, korišćenja, okruženja i drugih faktora. Pune specifikacije su dostupne na http://www.asus.com

[iii] Amazon Alexa dostupnost zavisi od zemlje. Molimo proverite detalje sa vašim lokalnim ASUS prodavcem.

[iv] Test konfiguracija za autonomiju baterije: Intel® Core™ i5-8265U, 8 GB RAM-a, FHD ekran, 256 GB PCIe® SSD. Testove baterije je sproveo ASUS u maju 2019. godine korišćenjem MobileMark® 2014 Office Productivity scenario. Test podešavanja: uključen Wi-Fi, svetlina ekrana postavljena na 150 nita. Realna autonomija baterije zavisi od konfiguracije proizvoda, korišćenja, radnih uslova i podešavanja profila rada. Autonomija baterije će se smanjiti tokom životnog veka baterije.