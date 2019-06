ASUS predstavlja VivoBook S14 i S15 laptopove

ASUS je danas najavio VivoBook S14 (S431 / S432) i VivoBook S15 (S531 / S532), par ultra-prenosnih laptopova koji poseduju inovativni ASUS ScreenPad™ 2.0 drugi ekran[i] koji unapređuje produktivnost, i pet neuobičajenih završnica kontrastnih boja koji daju dašak ličnosti mobilnim računarima koji ciljaju mlađu publiku. Elegantno, metalno kućište poseduje jedinstvene dizajnerske detalje i uključuje ErgoLift šarke zarad udobnog kucanja.

Ovi laptopovi poseduju novi četvorostrani NanoEdge ekran bez okvira koji omogućava kompaktnije dimenzije, i obuzimajuće iskustvo gledanja zahvaljujući odnosu ekrana i tela do 88%. Pogonjeni do Intel® Core™ i7 procesorima i NVIDIA® GeForce® MX250 diskretnom grafikom, a tu su i PCIe® SSD-ovi do 1 TB. Ovo su takođe prvi VivoBook modeli opremljeni infra-crvenom (IR) kamerom i Wi‑Fi 6 (802.11ax).

Unapređena produktivnost sa ASUS ScreenPad 2.0

VivoBook S14 i VivoBook S15 su prvi u seriji koji poseduju ScreenPad 2.0, najnoviju verziju inovativnog sekundardnog ekrana osetljivog na dodir koji poboljšava produktivnost i unapređuje iskustvo rada na laptopu. Pogonjen novim ScreenXpert softverom, ScreenPad 2.0 sada ima veći 5,65-inch ekran osetljiv na dodir koji nudi mnoge nove mogućnosti i prednosti. Ovaj interaktivni sekundarni ekran pojačava produktivnost, omogućavajući efikasniji tok rada. On uključuje kolekciju zgodnih ASUS alata koji pojačavaju produktivnost: Quick Key omogućava automatizaciju kompleksnih sekvenci tastature na jedan klik, Handwriting je tu za prirodni unos teksta, i Number Key za brzi unos podataka. Revidirani interfejs poput onih na pametnom telefonu je intuitivniji i omogućava jednostavno korišćenje. Nezavisni razvojni timovi takođe mogu da koriste ASUS API da optimizuju svoj softver i korisničko iskustvo za ScreenPad. Hardver je sada mnogo energetski efikasniji u odnosu na svog prethodnika, omogućavajući 2,5 puta dužu autonomiju baterije kada se koristi ScreenPad.

Dizajn koji prkosi tradiciji

VivoBook S14 i VivoBook S15 imaju metalno kućište sa završnicom u mahovina zelenoj, pank roze, kobaltno plavoj, providno sivoj i pištolj metalnoj boji, gde svaka boja ima odgovarajuće istaknute detalje sa suprotnim bojama koji laptopovima daju izgled koji se stvarno ističe. Prirodom inspirisana mahovina zelena boja je uparena sa energetsko narandžastim elementima kako bi se predstavio duh istraživanja napolju. Sa druge strane, pank pink boja je inspirisana uličnim stilom, sa mahovina zelenim istaknutim detaljima predstavlja buntovničku narav mlađe generacije koja se ne plaši da brani svoja uverenja. Da bi se obraćali mlađoj publici, ovo je prvi model VivoBook serije sa VivoBook logotipom na poklopcu. Sam poklopac poseduje taktilnu teksturisanu završnicu kako bi se dalje naglasio drugačiji pristup ove serije računarima. Tu su i detalji kao što su dizajn otvora i zvučnika inspirisani upredenim tkanjem na donjoj strani kućišta.

NanoEdge ekran omogućava da VivoBook S14 i VivoBook S15 imaju kompaktniji otisak kućišta. Sa težinom od samo 1,4 kg i 1,8 kg respektivno[ii] , oni jednostavno staju u torbu za laptop ili ranac, što ih čini savršenim rešenjem za korisnike koji su stalno na putu.

Mogućnosti okrenute ka korisniku

NanoEdge ekran bez okvira sa sve četiri strane obezbeđuje da VivoBook S14 i VivoBook S15 imaju 5,2 mm tanke ivice i odnos ekrana i tela od 88%, koji vam daje obuzimajuće vizuale za rad i igru. ErgoLift šarke podižu tastaturu za 3,5° kako bi se korisnicima obezbedilo ugodnije iskustvo kucanja; njena konstrukcija iz jednog dela takođe rezultira izdržljivijim šarkama.

Intelom pogonjen Wi­‑Fi 6 (802.11ax) isporučuje super-brze mrežne brzine koje su do tri puta brže[iii] nego Wi-Fi 5 (802.11ac), sa četiri puta većim kapacitetom mreže i 75% nižom latencijom kako bi se vreme prenosa velikih 4K videa smanjilo do 70%. Integrisana IR kamera nudi prijavljivanje licem, bez upotrebe ruku: napredna biometrika radi savršeno sa Windows Hello, omogućavajući korisnicima da probude svoje laptopove i da se prijave jednim pogledom. Pored toga, Harman Kardon sertifikovano audio rešenje obezbeđuje detaljni zvuk visokog kvaliteta bez premca.

Proslavljamo jedinstvenost

VivoBook S14 i S15 takođe uključuju nalepnice sa jedinstvenim dizajnom i frazama koje će se lepo slagati sa svakim od pet različitih VivoBook boja, omogućavajući mlađim korisnicima da dodatno personalizuju svoj VivoBook.

SPECIFIKACIJE [iv] VivoBook S14 (S431FL / S431FA) Procesor Intel® Core™ i7-8565U 1,8 GHz četvorojezgarni sa Turbo Boost (do 4,6 GHz) i 8 MB keša Intel® Core™ i5-8265U procesor 1,6 GHz četvorojezgarni sa Turbo Boost (do 3,9 GHz) i 6 MB keša Operativni sistem Windows 10 Pro Windows 10 Home Ekran 14‑inčni LED‑osvetljen FHD (1920 x 1080) panel sa 16:9 odnosom stranica NanoEdge ekran bez ivica sa četiri strane, odnos ekrana i tela 86% 178° tehnologija širokog ugla gledanja Grafika Za S431FL: NVIDIA® GeForce® MX250 sa 2 GB GDDR5 VRAM Za S431FA: Integrisana Intel® UHD Graphics 620 Memorija Do 16 GB 2133 MHz LPDDR3 Skladište podataka 256 GB / 512 GB/ 1 TB PCIe SSD Bežična veza 802.11ax Intel® Wi‑Fi 6 (GIG+) 802.11ac Intel® Wi‑Fi 5 Bluetooth® 5.0 Povezivanje 1 x USB 3.1 Type-C™ (USB‑C™) Gen 2 (do 10 Gbps) 1 x Type-A USB 3.1 Gen 1 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Kombinovani džek za zvuk 1 x Čitač SD kartica Tastatura i touchpad Tastatura pune veličine sa hodom tastera od 1,4 mm i opcionim pozadinskim osvetljenjem Integrisani NumberPad (samo na providnim srebrnim modelima) Tehnologija odbijanja dlana Precision touchpad (PTP) tehnologija podržava pametne gestove sa do četiri prsta Zvuk ASUS SonicMaster sa okružujućim zvukom i tehnologijom pametnog pojačala Niz mikrofona sa Cortana podrškom za prepoznavanje glasa Sertifikovao Harman Kardon Softver ASUS Splendid ASUS Tru2Life Video ASUS AudioWizard Baterija Brzo punjenje do 60% kapaciteta za 49 minuta 47 Wh 2-ćelijska litijum-polimer baterija Za S431FL: 65 W strujni adapter Za S431FA: 45 W strujni adapter Boje Mahovina zelena / pank roze / kobaltno plava / providno siva / pištolj metalna Dimenzije 18 x 323,3 x 213,7 mm Težina 1,4 kg VivoBook S14 (S432FL / S432FA) Procesor Intel® Core™ i7-8565U 1,8 GHz četvorojezgarni sa Turbo Boost (do 4,6 GHz) i 8 MB keša Intel® Core™ i5-8265U procesor 1,6GHz četvorojezgarni sa Turbo Boost (do 3,9 GHz) 6 MB keša Operativni sistem Windows 10 Pro Windows 10 Home Ekran 14‑inčni LED‑osvetljeni FHD (1920 x 1080) panel sa 16:9 odnosom stranica NanoEdge ekran bez ivica sa četiri strane, odnos ekrana i tela 88% 178° tehnologija širokog ugla gledanja Grafika Za S432FL: NVIDIA® GeForce® MX250 sa 2 GB GDDR5 VRAM Za S432FA: Integrisana Intel® UHD Graphics 620 Memorija Do 16 GB 2133 MHz LPDDR3 Skladište podataka 256 GB / 512 GB/ 1 TB PCIe SSD Bežična veza 802.11ax Intel® Wi‑Fi 6 (GIG+) 802.11ac Intel® Wi‑Fi 5 Bluetooth® 5.0 Povezivanje 1 x USB 3.1 Type-C™ (USB‑C™) Gen 1 1 x Type-A USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Kombinovani džek za zvuk 1 x Čitač mikro SD kartica Tastatura i touchpad Tastatura pune veličine sa hodom tastera od 1,4 mm ASUS ScreenPad 2.0: 5,65‑inčni FHD+ (2160 x 1080) Super IPS ekran 178° tehnologija širokog ugla gledanja Površina prekrivena staklom protiv otisaka prsta i mrlja Precision Touchpad (PTP) tehnologija podržava pametne gestove sa do četiri prsta Zvuk ASUS SonicMaster sa okružujućim zvukom i tehnologijom pametnog pojačala Niz mikrofona sa Cortana podrškom za prepoznavanje glasa Sertifikovao Harman Kardon Softver ASUS Splendid ASUS Tru2Life Video ASUS AudioWizard Baterija Brzo punjenje do 60% kapaciteta za 49 minuta 42 Wh 3-ćelijska litijum-polimer baterija Za S432FL: 90 W strujni adapter Za S432FA: 45 W strujni adapter Boje Mahovina zelena / pank roze / providno siva Dimenzije 18 x 322,4 x 211,7 mm Težina 1,4 kg VivoBook S15 S531FL / S531FA Procesor Intel® Core™ i7-8565U 1,8 GHz četvorojezgarni sa Turbo Boost (do 4,6 GHz) i 8 MB keša Intel® Core™ i5-8265U procesor 1,6 GHz četvorojezgarni sa Turbo Boost (do 3,9 GHz) i 6 MB keša Operativni sistem Windows 10 Pro Windows 10 Home Ekran 15,6‑inčni LED‑osvetljeni FHD (1920 x 1080) panel sa 16:9 odnosom stranica NanoEdge ekran bez ivica sa četiri strane, odnos ekrana i tela 88% 178° tehnologija širokog ugla gledanja Grafika Za S531FL: NVIDIA® GeForce® MX250 sa 2 GB GDDR5 VRAM Za S531FA: Integrisana Intel® UHD Graphics 620 Memorija Do 16 GB 2400 MHz DDR4 Skladište podataka Dva skladišta sa 256 GB / 512 GB/ 1 TB PCIe SSD-om i 1 TB / 2 TB HDD-om Bežična veza 802.11ax Intel® Wi‑Fi 6 (GIG+) 802.11ac Intel® Wi‑Fi 5 Bluetooth® 4.2 ili 5.0 Povezivanje 1 x USB 3.1 Type-C™ (USB‑C™) Gen 1 1 x Type-A USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Kombinovani džek za zvuk 1 x Čitač mikro SD kartica Tastatura i touchpad Tastatura pune veličine sa hodom tastera od 1,4 mm Touchpad sa tehnologijom odbijanja dlana i Precision Touchpad (PTP) tehnologijom koja podržava pametne gestove sa do četiri prsta Zvuk ASUS SonicMaster sa okružujućim zvukom i tehnologijom pametnog pojačala Niz mikrofona sa Cortana podrškom za prepoznavanje glasa Sertifikovao Harman Kardon Softver ASUS Splendid ASUS Tru2Life Video ASUS AudioWizard Baterija Brzo punjenje do 60% kapaciteta za 49 minuta 42 Wh 3-ćelijska litijum-prizmatična baterija Za S531FL: 90 W strujni adapter Za S531FA: 45 W strujni adapter Boje Mahovina zelena / pank roze / kobaltno plava / providno siva / pištolj metalna Dimenzije 18 x 357,2 x 230,3 mm Težina 1,8 kg

VivoBook S15 S532FL / S532FA Procesor Intel® Core™ i7-8565U 1,8 GHz četvorojezgarni sa Turbo Boost (do 4,6 GHz) i 8 MB keša Intel® Core™ i5-8265U procesor 1,6 GHz četvorojezgarni sa Turbo Boost (do 3,9 GHz) i 6 MB keša Operativni sistem Windows 10 Pro Windows 10 Home Ekran 15,6‑inčni LED‑ osvetljen FHD (1920 x 1080) panel sa 16:9 odnosom stranica NanoEdge ekran bez ivica sa četiri strane, odnos ekrana i tela 88% 178° tehnologija širokog ugla gledanja Grafika Za S532FL: NVIDIA® GeForce® MX250 sa 2 GB GDDR5 VRAM Za S532FA: Integrisana Intel® UHD Graphics 620 Memorija Do 16 GB 2400 MHz DDR4 Skladište podataka 256 GB / 512 GB/ 1 TB PCIe SSD Bežična veza 802.11ax Intel® Wi‑Fi 6 (GIG+) 802.11ac Intel® Wi‑Fi 5 Bluetooth® 4.2 ili 5.0 Povezivanje 1 x USB 3.1 Type-C™ (USB‑C™) Gen 1 1 x Type-A USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Kombinovani džek za zvuk 1 x Čitač mikro SD kartica Tastatura i touchpad Tastatura pune veličine sa hodom tastera od 1,4 mm ASUS ScreenPad 2.0: 5,65-inčni FHD+ (2160 x 1080) Super IPS ekran 178° tehnologija širokog ugla gledanja Površina prekrivena staklom protiv otisaka prsta i mrlja Precision touchpad (PTP) tehnologija podržava pametne gestove sa do četiri prsta Zvuk ASUS SonicMaster sa okružujućim zvukom i tehnologijom pametnog pojačala Niz mikrofona sa Cortana podrškom za prepoznavanje glasa Sertifikovao Harman Kardon Softver ASUS Splendid ASUS Tru2Life Video ASUS AudioWizard Baterija Brzo punjenje do 60% kapaciteta za 49 minuta 42 Wh 3-ćelijska litijum-polimer baterija Za S532FL: 90W strujni adapter Za S532FA: 45W strujni adapter Boje Mahovina zelena / pank roze / providno siva Dimenzije 18 x 357,2 x 230,3 mm Težina 1,8 kg

[i] ASUS ScreenPad je dostupan samo na S432 i S532 modelima

[ii] Težina proizvoda može varirati u zavisnosti od konfiguracije.

[iii] Brojke teoretskih Wi-Fi 6 performansi je obezbedio Intel. Realne performanse mogu varirati u realnim situacijama.

[iv] Specifikacije, sadržaj i dostupnost proizvoda se mogu promeniti bez prethodne najave i mogu se razlikovati od zemlje do zemlje Realne performanse mogu zavisiti od aplikacija, korišćenja, okruženja i drugih faktora. Pune specifikacije su dostupne na http://www.asus.com