ASUS predstavlja ZenBook Pro Duo (UX581)

ASUS je danas najavio ZenBook Pro Duo (UX581), beskompromisni laptop opremljen ASUS ScreenPad™ Plus ekranom. Ovaj revolucionarni 14-inčni sekundarni ekran pune širine osetljiv na dodir dodatno proširuje i unapređuje interaktivne mogućnosti koje nudi originalni ASUS ScreenPad.

ScreenPad Plus nudi beskrajne kreativne mogućnosti za kreatore sadržaja, omogućavajući unapređenje produktivnosti rada i lakši rad sa više stvari istovremeno. On se jednostavno integriše sa primarnim ekranom, a ugrađeni ScreenXpert softver uključuje veliki broj korisnih aplikacija, alata i programa koji korisnicima omogućavaju da jednostavno uživaju u prednostima ScreenPad Plus-a.

Da bi se obezbedile ekstremne performanse za kreativnost bez napora, tu su Intel® Core™ procesori do 9. generacije, kombinovani sa do 32 GB RAM-a, NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 GPU, i ultra-brzo skladište koje obezbeđuje PCIe® 3.0 x4 SSD kapaciteta do 1 TB.

ZenBook Pro Duo poseduje zadivljujući 4K UHD (3840 x 2160) OLED ekran osetljiv na dodir za vizuale koji ostavljaju bez daha, 4K (3840 x 1100) ScreenPad Plus i ASUS NumberPad touchpad sa dvostrukom funkcijom. Ekran je ASUS NanoEdge bez ivica sa sve četiri strane, sa ultra tankim okvirom kako bi obezbedio obuzimajuće slike i ultra-kompaktni format.

Potpuno nova nebesko plava boja daje ZenBook Pro Duo laptopu sofisticirani dašak vanvremenske inovacije. On je takođe ukrašen jedinstvenom asimetričnom verzijom kružne metalne završnice inspirisane Zen-om: ovo je interesantan detalj dizajna koji daje ZenBook Pro Duo potpuno prepoznatljiv identitet.

Ultra-portabilna 14-inčna varijanta, ZenBook Duo (UX481), je takođe dostupan, opremljen NanoEdge FHD ekranom bez ivica sa sve četiri strane i FHD ScreenPad Plus sekundarnim ekranom. Opremljen je do Intel Core i7 procesorom i GeForce MX250 GPU-om.

Kreirajte nekreirano: ultimativna produktivnost

Jedinstveni 4K ScreenPad Plus na ZenBook Pro Duo daje korisnicima mogućnost da uživaju u prednostima produktivnosti i efikasnosti u radu sa dva odvojena LCD ekrana u jednom prenosivom uređaju. Ekran osetljiv na dodir pune širine, visoke rezolucije i 32:9 odnosom stranica nalazi se direktno iznad tastature laptopa, obezbeđujući odličan uvećani vizuelni radni prostor, zadržavajući pritom standardni format laptopa.

ScreenPad Plus se može koristiti kao bilo koji standardni drugi ekran u Windows okruženju. Na njemu možete prikazivati vizuelni sadržaj, ili koristiti prednosti mnogih mogućnosti i funkcija koje štede vreme, a koje su ugrađene u ScreenXpert kontrolni softver kako bi se pojednostavilo upravljanje prozorima i aplikacijama na više ekrana. Ovi uključuju zgodne brze kontrole kao što su App Switcher, ViewMax i App Navigator koji omogućavaju intuitivne interakcije i jednostavne odnose između glavnog ekrana i ScreenPad Plus-a. Task Group dozvoljava korisnicima da se momentalno prebace u radni režim otvaranjem nekoliko zadataka jednim dodirom.

Korisnici takođe mogu da prevlače aplikacije, trake sa alatkama ili menije na ScreenPad Plus kako bi smanjili gužvu na glavnom ekranu i povećali efikasnost rada. Kreatori mogu da smeste svoje alate kao što su pregled videa, kontrola vremenske linije, prozori sa kodom ili paneli miksera zvuka na ScreenPad Plus da bi optimizovali svoj posao. Aplikacije za komunikaciju preko društvenih mreža smeštene na ScreenPad Plus omogućavaju korisnicima da budu u toku i da momentalno odgovore na poruke dok rade, bez potrebe da menjaju prozore.

Adaptivne funkcije, uvedene na originalnom ScreenPad-u, takođe nude unapređenje vašeg toka rada. ASUS radi sa razvojnim timovima koji uključuju Corel® kako bi optimizovali adaptivne ScreenPad alate za ultimativnu produktivnost. S druge strane, bilo koja Windows aplikacija se može koristiti sa ScreenPad Plus ekranom, bez potrebe za specifičnim verzijama prilagođenim za ScreenPad Plus[i] .

Korišćenje olovke, koja dolazi u paketu[ii] , ili bilo koje druge aktivne olovke, omogućava još jedan nivo interaktivnosti za korisnike, jer ScreenPad Plus nudi odličnu platformu za pisanje ili crtanje. Odmorište za dlanove koje dolazi u paketu[iii] još više unapređuje dizajn ErgoLift tastature koja se podiže, kako bi se postiglo najudobnije iskustvo kucanja ili crtanja ikad.

ZenBook Pro Duo je opremljen najnovijom verzijom ASUS NumberPad-a, LED osvetljenim numeričkim delom integrisanim u touchpad. Tu je i Amazon Alexa glasovna podrška, sa zasebnom svetlosnom trakom na prednjem delu laptopa koja svetli kako biste znali da vas sluša.

Ultra-moćne performanse

ZenBook Pro Duo je dizajniran za ekstremne performanse kako bi se obezbedila kreativnost bez napora. Pogonjen je do 9. generacijom osmojezgarnog Intel Core i9 procesora sa 5 GHz Turbo Boost frekvencijom bez presedana, i 32 GB DDR4 RAM-a. NVIDIA GeForce RTX 2060 GPU gejming klase pogonjen NVIDIA Turing™ arhitekturom, je GPU koji menja pravila igre i nudi korisnicima moć ray-tracing tehnologije kako bi se postigao ultimativni vizualni realizam.

PCIe 3.0 x4 SSD kapaciteta do 1 TB osigurava ultra-brz pristup podacima u svakom trenutku, a pun set I/O portova uključuje Thunderbolt™ 3 port sa USB Type-C™ (USB-C™) podrškom. Najnoviji Intel Wi-Fi 6 sa Gig+ (802.11ax) podiže bežične brzine na viši nivo kako biste imali super-glatke konekcije ka svetu.

Da bi se osiguralo da su glatki rad i maksimalne performanse stalno dostupne, postoji zasebno Turbo Fan dugme koje u bilo kom trenutku može pojačati hlađenje, dok ErgoLift šarke unapređuju protok vazduha ispod laptopa zarad boljih termalnih performansi.

Ove moćne performanse čine ZenBook Pro Duo jednim od najmoćnijih laptopova dostupnih na tržištu, namenjenih kreativnim profesionalcima u pokretu, i osiguravaju ultra-fluidni tok rada sa oba ekrana kada koristite ScreenPad Plus.

Sjajni vizuali

4K UHD NanoEdge OLED ekran osetljiv na dodir na ZenBook Pro Duo je zaista neverovatan, bez ivica sa sve četiri strane, i odnosom ekrana i tela od 89% daje vam više ekrana i manje smetnji. Ova sjajna tehnologija ekrana isporučuje ultra-živopisne boje i duboke crne boje.

Da bi prikazao najživopisnije, i najrealističnije boje moguće, ZenBook Pro Duo podržava izuzetno široku paletu boja sa 100% DCI-P3 pokrivenošću i HDR podrškom. DCI-P3 prostor boja, koji se naširoko koristi u filmskoj industriji, je sve više izbor kreativnih profesionalaca zbog svog povećanog raspona mogućih boja, tako da pravljenje slika na ZenBook Pro Duo izgleda prosto zapanjujuće.

Upoznajte porodicu

Za korisnike koji zahtevaju manji i pristupačniji ScreenPad Plus laptop, ultra prenosni 14-inčni ZenBook Duo (UX481) je savršeni izbor. On podržava iste one odlične ScreenPad Plus mogućnosti kao njegov veći brat, ali u manjem i lakšem kućištu. Pogonjen je do Intel Core i7 procesorom i GeForce MX250 grafikom, i opremljen FHD NanoEdge i FHD ScreenPad Plus ekranima.