ASUS Republic of Gamers laptop sa NVIDIA GeForce RTX grafičkom kartom

ASUS je danas kupcima u Srbiji ponudio novi laptop iz Republic of Gamers (ROG) serije. U pitanju je ROG Strix SCAR II (GL704GW), prvi laptop na našem tržištu sa novom NVIDIA® GeForce RTX™ grafičkom kartom.

Impresivan u svakom pogledu

Strix SCAR II GL704GW je opremljen moćnim komponentama i inovativnim funkcijama, uključujući najnoviji Intel® Core™ i7-8750H procesor 8. generacije i NVIDIA® GeForce® RTX 2070 grafičku kartu sa 8 GB video memorije. HyperCool Pro sistem za hlađenje sa dva ventilatora osigurava da laptop radi besprekorno čak i pri maksimalnom opterećenju. Poseduje 17,3-inčni ekran frekvencije osvežavanja 144 Hz, sa vremenom odziva od 3 ms, ali je zahvaljujući uskim okvirima oko ekrana ceo uređaj dimenzijama sličan laptopovima koji imaju ekran dijagonale 15,6 inča.

Dizajniran po ukusu ljubitelja video igara

Izdržljivo kućište kombinuje kamuflažnu i teksturu kevlara, a inspiracija su bile FPS video igre. Celokupnom utisku doprinosi i atraktivno AURA Sync RGB osvetljenje. Armoury Crate je prateći softver koji, pored podešavanja parametara za igranje, omogućava potpunu kontrolu nad osvetljenjem, koje se lako može prilagoditi željama igrača. Tastatura rasporedom elemenata podseća na gejmerske desktop tastature, sa pozadinskim osvetljenjem i jasno naglašenim WASD tasterima, a testirana je na impresivnih 20 miliona pritisaka tastera.

Detalji koji znače

Fokusirani na procesor i grafičku kartu, mnogi ne pridaju pažnju ostalim komponentama, a ROG Strix SCAR II ima čime da se pohvali. Pored brzog M.2 NVMe® SSD-a, tu je i novi 802.11ac Wave 2 Wi-Fi koji pruža stabilnu bežičnu konekciju. Mini DisplayPort sa podrškom za G-SYNC monitore i HDMI 2.0 omogućavaju povezivanje 4K UHD monitora i televizora.

Više o ROG Strix SCAR II GL704GW laptopu možete naći na https://www.asusplus.rs/rs/asus-geforce-rtx-family

Kupcima ROG laptopova ASUS nudi besplatno članstvo u ROG klubu, koje donosi brojne benefite i vredne poklone. Više o ROG klubu na https://rogclub.asusplus.rs/

Pored toga, svi kupci ASUS laptopova sa Core i7 ili Core i9 procesorom jednostavnom registracijom stiču pravo na vredne programe i igre, a postupak registracije i sadržaj paketa možete pogledati na https://intelbundle.asusplus.rs/. Akcija traje do kraja aprila 2019. godine.