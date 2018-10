Dell predstavio novi Alienware m15 – najlakši i najtanji Alienware gejming laptop do sada

Dell je predstavio novi gaming laptop Alienware m15, dijagonale 15 inča i revolucionarnog industrijskog dizajna, presvučen legurama magnezijuma za veću efikasnost i mobilnost.

Dve boje, Epic Silver i Nebula Red, doprinose atraktivnom dizajnu, a u kombinaciji s prenosivošću laptopa, pružaju igračima vrhunsko iskustvo igre bilo gde, s vrhunskim performansama koje su u rangu sa PC gaming iskustvom.

Najnovija dopuna Dell Alienware gaming seriji laptopova, Alienware m15 najlakši je i najtanji gaming laptop do sad i savršen izbor za igrače koji preferiraju laku prenosivost i mobilnost. Fokus na evoluciji i praćenju gaming zajednice, omogućila je da Alienware svojom novom generacijom vrhunskih uređaja odgovori potrebama tržišta, kontinuirano investirajući u inovacije vođene vizijama, potrebama svojih korisnika i zajednice.

Uprkos sanjenim dimenzijama i težini, ovaj laptop je zadržao svoje snažne gaming performanse kakve se i očekuju od Alienware tehnologije. Optimizovan za savršene performanse, maksimalnu mobilnost i upečatljivog dizajna, razvojni tim je naporno radio na tome da ga upakuje u dimenzije 14.3×10.8’’ uz neverovatnu težinu od 2,16kg. Elegantni dizajn uskih ivica ekrana omogućava maksimalnu otkrivenost ekrana za što bolje iskustvo akcionih scena tokom igranja.

Novi Alienware m15 je prvi gaming laptop manji od 17’’ sa numeričkom tastaturom. Poseduje Alienware tastaturu mSerije sa anti-ghosting tasterima i hodom tastera od 1,4mm, kao i četiri Alien-FX zone.

Pokreće ga 8. generacija Intel procesora, a zahvaljujući NVIDIA GTX 1060 OC i 1070 Max-Q grafičkim karticama i dodatnoj podršci Alienware Graphics Amplifier-a dobija se i mogućnost korišćenja VR tehnologije. Uz očekivani paket Alienware Command Centra i AlienFX prilagodljivih RGB osvetljenja, Alienware Cryo-Tech 2.0. tehnologiju za efikasno hlađenje kao i baterije uz koju možete igrati 17 sati, ovaj laptop je zaista prava gaming mašina za bilo kad i bilo gde.