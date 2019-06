Lenovo i Qualcomm predstavljaju prvi 5G PC2 na svetu zvani Project Limitless

Project Limitless je višegodišnja saradnja između kompanija Lenovo i Qualcomm, kako bi razvile novu klasu 5G povezanih PC uređaja koji su uvek uključeni, uvek povezani3 i dizajnirani za pametnija, moderna računarska iskustva. Partnerstvo i nova Snapdragon™ 8cx 5G računarska platforma će otvoriti vrata transformativnim korisničkim iskustvima i za potrošače i za preduzeća.

Predstavljen na događaju COMPUTEX, ovaj ultra mobilni Lenovo laptop je prvi ikada sa Qualcomm Snapdragon X55 5G modemom, sposoban da se poveže izuzetno brzom 5G mrežom. Tranzicija sa 3G na 4G LTE je već transformisala način na koji ljudi koriste svoje pametne telefone; isto tako, kompanija Lenovo vidi ogroman potencijal rasta 5G mreže omogućavanjem pametnijeg, modernog računarstva kroz obećanje bržih, uvek povezanih PC uređaja3, i sveobuhvatniju povezanost i deljenje.

„U kompaniji Lenovo ne uvodimo novine samo zarad tehnologije. Sve što radimo za cilj ima da poboljša iskustva ljudi,” rekao je Džonson Džia (Johnson Jia), viši potpredsednik i generalni direktor poslovanja sa potrošačima u sektoru Intelligent Devices Group kompanije Lenovo. „Sa stvarnom 5G mrežom u PC2 uređaju, radi se o zadovoljavanju potrebe korisnika za brzinom: brži prenos datoteka i striming u 4K, 8K i čak AR/VR; brži i kvalitetniji video četovi u pokretu; čak brži „refresh” ekrana za mobilno igranje igrica. Kada kažemo neograničena povezanost, to i mislimo – širom sveta korisnici 5G PC uređaja će uštedeti vreme, ostati produktivni, ili se zabaviti onlajn sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme.”

Snapdragon 8cx, najekstremniji Snapdragon ikada, podržava sveobuhvatno korisničko iskustvo i zadovoljiće potrebe izuzetno mobilnih korisnika sa multi-gigabit brzinom prenosa podataka, dugim trajanjem baterije, aplikacijama za preduzeća, i mnogim bezbednosnim funkcijama – čak i kada je reč o uređajima tankog oblika, uključujući laptopove. Uz Project Limitless, mobilni „multitaskeri” i digitalni starosedeoci će uživati u mobilnosti pametnog telefona bez WiFi mreže ili hotspota i poznatim funkcijama produktivnosti na svom PC uređaju.

Zamislite da je omogućen prevod u realnom vremenu kada razgovarate sa drugim ljudima širom sveta, gde korisnici razgovaraju na engleskom sa svojim kolegama koji pričaju mandarinski kineski. Ili, studente filma koji sarađuju onlajn dok edituju video snimak u realnom vremenu i onda postavljaju završen film gotovo momentalno. Ultra mobilni 5G laptop2 kompanije Lenovo u kombinaciji sa ultra niskom latentnošću i ekstremnim performansom Snapdragon 8cx-a, dizajniran je da učini mogućim ove, i mnoge druge zamisli.

Sledeća generacija “uvek uključene” PC povezanosti je stigla. Ostanite u toku dok kompanije Lenovo i Qualcomm nastavljaju da uzdrmavaju PC industriju sa Project Limitless koji dolazi početkom 2020. godine. Uzbuđeni smo da vidimo šta svet može uraditi sa pametnijom tehnologijom u rukama većeg broja ljudi.