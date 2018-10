Nova Dell Alienware Aurora unapređena 9. generacijom Intelovih procesora serije K

Prošlo je skoro pet godina od najave razvoja, Alienware Aurore, najjačeg gaming računara vrhunskih performansi kakve korisnici Alienware branda i očekuju. Postavljajući trendove, 2017. godine je Aurora unapređena

Osma generacijom Intel procesora sa 6 jezgara, a ni 12 meseci kasnije, kreativci iz Alienware laboratorija predstavljaju najnoviju nadogradnju – Alienware Aurora s ugrađenim Intel procesorima sa 8 jezgara 9. generacije K-serije (i5, i7, i9).

Aurora je namenjena igračima koji traže više od standardnog igračkog iskustva, a nova Aurora u kombinaciji s naprednom generacijom Intel procesora, revolucionarnim sistemom hlađenja, posebno oblikovanim kućištem koje održava optimalnu temperaturu rada i najnaprednijim grafičkim karticama nudi upravo to, nenadmašno iskustvo igre bilo da je reč o 4K i VR tehnologijama ili najnovijim esports naslovima.

Uz Auroru, Alienware predstavlja i novi Alienware Command Centar koji omogućava igračima ultimativnu personalizaciju svoje igre i stila, od kontrole, osvetljenja, tastature, slušalica i mikrofona do najnovijih overclocking alata koje je Intel nadogradio sa Solder Thermal Interface Material (STIM), a koji pruža neverovatnu nadogradnju preformansi, dok opcija Gaming Library pruža prilagodljivost funkcija osvetljenja, zvuka ili performansi na svakoj pojedinačnoj igri.

Alienware prilikom kreiranja Aurore nije mislio samo na strastvene gejmere, već i na programere i kreativce. Uz nove Intel procesore 9. generacije snimanje videa, montaža, kreiranje sadržaja i deljenje istog biće izuzetno brzo i jednostavno. IntelQuick Sync Video omogućava ubrzavanje hardware sistema za najnovije video kodeke, a Intel Optane memorija pamti najčešće korišćene aplikacije i te ubrzava njihov upload i korišćenje uz ubrzavanje renderovanja.

Nova generacija Aurore i Intela je spremna da zadovolji najzahtevnije igrače i kreativce širom sveta.