Nova Dell Rugged linija prenosnih računara za rad u teškim uslovima

Kompanija Dell je predstavila najnovije članove Rugged porodice: Dell Latitude 7424 RuggedExtreme, Dell Latitude 5424 i 5420 Rugged notebook računare. Rugged linija je kreirana za rad u najtežim uslovima u kojima donosi zahtevnim kupcima donosi beskompromisne performanse. Uređaji iz Rugged linije prilagođeni su različitim potrebama korisnika gde god da rade i šta god rade jer kombinuju end-to-end sigurnost sa pouzdanošću i upravljivošću Dell Latitude laptopova.

Otpornost na udarce i vremenske uslove je nešto što korisnici ovih računara očekuju, međutim ovi prenosivi računari takođe pružaju poboljšane performanse i korisničko iskustvo. Zahvaljujući osvetljenijim (1000-NIT) i oštrijim ekranima visoke rezolucije i poboljšanim spektrom boja, Dell Rugged laptop računara omogućavaju lakše gledanje, u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Uz pomoć nove generacije Rugged prenosivih računara, korisnici mogu da rade bez prekida, zahvaljujući intuitivnim dvostrukim baterijama koje se lako zamenjuju i omogućavaju rad od više od 14 sati.

Ukoliko su optički uređaji vaš izabrani način eksternog skladištenja za rezervne kopije, Dell Latitude 7424 i Dell Latitude 5424 nude opcioni Blu-Ray rezač za veliku količinu podataka. Za korisnike kojima je potrebna veća prenosivost, novi 5420 Rugged notebook je do 22 odsto lakši i tanji, bez kompromisa u pogledu performasi.

Svaka sledeća generacija Rugged notebook računara pruža poboljšanu bezbednost i brže prijavljivanje putem funkcije za prepoznavanje lica „Windows Hello” i znatno poboljšane performanse zahvaljujući najnovijoj generaciji Intel procesora sa četiri jezgra, AMD grafičkih čipova koji se koriste na radnim stanicama, ogromnim mogućnostima skladištenja i novom aktivnom rešenju za hlađenje za rad u bilo kom okruženju.

Kako povezanost postaje sve važnija, Rugged linija je takođe dostupna sa novom Cat16 4G/LTE eneracijom. Ovi uređaji biće dostupni i sa opcijom koja pruža poboljšanu povezanost sa mogućnošću pristupa Band 14, tako da se korisnici u hitnim situacijama mogu osloniti na povezanost kada im je najpotrebnija.