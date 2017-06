NVIDIA predstavlja MAX-Q gejmerske notebook računare

NVIDIA je na Computex sajmu upravo predstavila Max-Q, novi pristup dizajnu koji redefiniše gejming laptopove od samog korena čineći ih tako tanjim, tišim i bržim. Novi modeli će biti dostupni od svih vodećih OEM-ova širom sveta od 27. juna.

Max-Q, integrisani deo NASA misije, je definisan kao tačka u kojoj je aerodinamički pritisak na raketu tokom leta maksimalan. NVIDIA je primenila sličan princip kada je u pitanju dizajn Max-Q laptopova i omogućila time da proizvođači naprave laptopove koji su 3 puta tanji i nude do 3 puta više perfomansi u odnosu na prošlu generaciju.

Rezultat svega toga je gejming platforma visokih perfomansi koja donosi laptopove tanke čak 18mm, što je u poređenju debljina MacBook Air-a, ali sa gejming perfomansama koje su do 70 procenata više u odnosu na ono što je trenutno u ponudi.

Odlike Max-Q laptopova

U srcu ovih perfomansi se nalazi NVIDIA Pascal™, najefikasnija gejming GPU arhitektura na svetu. Kako bi dobili još više perfomansi NVIDIA je dodatno optimizovala i konfigurisala Pascal za još više snage. A uz Max-Q kompletan dizajn je precizno uklopljen, uključujući sam laptop, GPU, drajver, termalne i električne komponente, sve kako bi se dobila maksimalna efikasnost.

Kombinacijom raketne nauke i preciznog dizajna Max-Q lansira PC gejming na laptopovima u stratosferu:

Moćni GPU-ovi i maksimalna efikasnost: Baziran na NVIDIA Pascal GPU arhitekturi, GeForce GTX 1080 je proizveden u vodećem FinFET 16nm procesu i uz to koristi GDDR5X memoriju. Max-Q kombinuje novi sistem za upravljanje GPU-om za maksimalnu učinkovitost uz optimizacije kao što su optimizovana kriva niske voltaže koja poboljšava perfomanse i umanjuje potrošnju energije.

Optimalne perfomanse: Uz efikasan rad GPU-a na niskim frekvenicjama Game Ready drajveri su podešeni tako da omoguće optimalnu efikasnost sistema dok u isto vreme čine gejming iskustvo sjajnim na svakom mogućem sistemu.

Napredna termalna rešenja i optimalna efikasnost: Kako bi izvukli maksimalne perfomanse iz sistema ovi Max-Q laptopovi poseduju sofisticirani termalni i električni dizajn.

Ultimativni gejming laptop

Uz Max-Q laptopove igrači mogu da iskuse vrhunski gejming i zabavu u visokoj rezoluciji kad god to požele i gde god se nalazili. Max-Q laptopovi podržavaju kompletnu GeForce gejming platformu koja uključuje najnovije gejming tehnologije kao što su Game Ready drajveri, NVIDIA G-SYNC™ tehnologija, VR, 4K gejming i mnoge druge.

Max-Q laptopovi su takođe spremni i za NVIDIA GeForce Experience, kompletnu softversku platformu koja omogućava automatske gejm profile kako bi osigurali da gejmeri pokreću igru sa najboljim mogućim grafičkim podešavanjima za njihov sistem.

NVIDIA WhisperMode tehnologija

NVIDIA je takođe predstavila svoju NVIDIA WhisperMode tehnologiju koja čini laptopove daleko tišim tokom igre. WhisperMode tehnologija inteligentno balansira između frejm rejta i grafičkih podešavanja kako bi se postigla maksimalna energetska efikasnost.

Dostupnost

MaxQ laptopovi opremljeni sa GeForce GTX 1080, 1070 i 1060 grafičkim procesorima će biti dostupni od 27. juna od strane vodećih proizvođača, kao što su: Acer, Aftershock, Alienware, ASUS, Clevo, Dream Machine, ECT, Gigabyte, Hasee, HP, LDLC, Lenovo, Machenike, Maingear, Mechrevo, MSI, Multicom, Origin PC, PC Specialist, Sager, Scan, Terrans Force, Tronic’5 i XoticPC.