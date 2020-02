Obnovljen Lenovo ThinkPad portfolio: nova T serija, X serija i L serija

Kompanija Lenovo je objavila najnovije dodatke u Thinkpad portfoliju: nove T serija, X serija i L serija su napravljene koristeći ključne principe dizajna, inovacija i kvaliteta. Usredsređen na pružanje širokog izbora i pametnijeg iskustva korisnicima, ažurirani ThinkPad portfolio donosi moderna IT rešenja sa novim tehnologijama kako bi zadovoljio potrebe i želje krajnjih korisnika.

Inovacije u čitavom asortimanu uključuju funkcije Modern Standby i Wake on Voice, WiFi 6, Dolby Audio sistem zvučnika i Dolby Vision, a kupci mogu da optimiziraju odabrane modele bilo sa Intel Core vPro procesorom 10. generacije ili AMD Ryzen 4000 PRO Mobile procesorima sledeće generacije. Lenovo će biti prvi PC vendor koji će ponuditi AMD Ryzen PRO 4000 Mobile procesore.

Ovi najnoviji modeli jačaju strategiju isporuke pametnije tehnologije kompanije Lenovo, razvijajući PC tehnologiju koja pruža stvarnu vrednost. Poboljšano iskustvo krajnjih korisnika omogućavaju inovativne funkcije:

Modern Standby nudi povezano, pametno iskustvo kao kod pametnog telefona, pri čemu sistem ostaje povezan na malo energije i nastavlja da se sinhronizuje. Brzo vreme nastavka rada znači da će korisnici brzomoći da u potpunosti budu produktivni i Wake on Voice može dodatno pojednostaviti taj proces.

WiFi 6 i CAT 16 WWAN pružaju super brze mogućnosti povezivanja kako bi se smanjilo vreme preuzimanja i osigurala efikasna saradnja na oblaku, praktično bilo gde. WiFi 6 je dizajniran da održava optimalnu brzinu veze na zasićenim bežičnim mrežama, a novi WPA3 bezbednosni protokol još više otežava sajber kriminalcima da otkriju lozinke.

Novi objedinjeni funkcijski tasteri za komunikaciju omogućavaju brzi odgovor i prekidanje poziva.

Premijum UHD, OLED i Dolby Vision opcije prikaza pružaju sjajne vizuale, a Dolby Audio sistem zvučnika na ThinkPad T i X seriji ili Dolbi Audio na L seriji nude poboljšane audio doživljaje.

Bezbednosna rešenja ThinkShield i dalje predstavljaju sastavni deo ThinkPad laptopova sa opcionim PrivacyGuard ePrivacy ekranom i funkcijom PrivacyAlert na modelima sa IR kamerom. ThinkShutter zaštite veb kamere i čitači otisaka prstiju su takođe dostupni na svim modelima.

ThinkPad laptopovi su napravljeni da traju

ThinkPad ne bi bio ThinkPad bez rigoroznih Mil-Spec testiranja i ozbiljnih kriterijuma za kontrolu kvaliteta. U proteklih petnaest godina, ThinkPad je poboljšao kvalitet za 73% uprkos tome što je godišnje otpremljeno 4,5 puta više sistema. Kompanija Lenovo se i dalje ističe u ovom prostoru podržavajući 22 Mil-Spec procedure i ostaje fokusirana na inovacije u kvalitetu i pouzdanosti, poput procesa niskotemperaturnog lemljenja, koji sada ulazi u svoju treću godinu primene.

Premijum poslovni radnik – ThinkPad T14, T14s i T15

Najuspešnija ThinkPad serija ikad, T serija je okosnica ThinkPad portfolija. Modeli od 14 i 15 inča dostupni su sa operativnim sistemom Windows 10 Pro, a pokreću ih procesori Intel Core vPro 10. generacije ili AMD Ryzen™ PRO 4000 Mobile procesori koji se mogu konfigurisati na modelima ThinkPad T14s i T14. Najnoviji modeli uključuju sve inovacije koje bi korisnici očekivali od premijum laptopa. Funkcije Modern Standby i Wake on Voice, Dolby Audio system zvučnika i svetliji ekrani sa opcionom Dolby Vision podrškom doprinose jedinstvenom doživljaju krajnjeg korisnika. Dodajte vrhunsko povezivanje sa WiFi 6 i opcionim CAT 16 WWAN, i to jedinstveno iskustvo se širi daleko izvan kancelarije.

Premijum mobilni radnik – ThinkPad X13 i X13 Yoga

Dizajnirana da oslika karakteristike T serije u manjem i prenosivom paketu, najnovija X serija uključuje mnoge inovacije pametnih računara. I X13 i X13 Yoga se mogu konfigurisati sa FHD PrivacyGuard ePrivacy ekranom od 500 nita i funkcijom PrivacyAlert koja pomaže u zaštiti korisnika od pogleda drugih ljudi, a X13 Yoga uključuje Dolby Audio sistem zvučnika i opciju za živopisan UHD OLED ekran sa Dolby Vision. ThinkPad X13 Yoga i X13 isporučuju se sa Intel Core vPro procesorima 10. generacije. ThinkPad X13 je dostupan i sa AMD Ryzen™ PRO 4000 Mobile procesorima.

Efikasna produktivnost za bilo koji posao – ThinkPad L14, L15, L13 i L13 Yoga

Poslovni korisnici koji traže atribute ThinkPad računara i kojima treba produktivnost na osnovu vrednosti trebalo bi da razmotre ThinkPad L seriju. Redizajnirana da bi bila tanja i lakša, nova L serija nudi karakteristike koje su korisnicima potrebne da bi bili efikasni. WiFi 6 i opcioni CAT 9 WWAN pružaju brzinu konekcije za besprekornu saradnju zasnovanu na oblaku.

Novi tasteri za objedinjene komunikacijske funkcije za brzi pristup na modelima ThinkPad L14 i L15 omogućavaju lakše priključivanje ili napuštanje sastanaka. Dolby Audio i svetliji opcioni ekran osetljiv na dodir nude poboljšano interaktivno iskustvo dok korisnici mogu da uživaju u poznatom Windows 10 Pro sistemu s pogodnošću čitača otisaka prstiju od strane Windows Hello. ThinkPad L14 i L15 dostupni su sa Intel Core vPro procesorima 10. generacije ili AMD Ryzen™ PRO 4000 Mobile procesorima.

Olakšavanje opterećenja podrške

Lenovo Premier Support je napredno rešenje za podršku na računaru dizajnirano da udovolji zahtevima naših komercijalnih korisnika. Ova usluga omogućava našim poslovnim korisnicima da prebace izvršavanje svojih rutinskih zadataka IT podrške posvećenom timu tehničara kompanije Lenovo, oslobađajući sopstveno osoblje da se fokusira na druge strateške inicijative i povećavajući produktivnost krajnjih korisnika bržim rešavanjem problema. Usluga Premier support je dostupna 24/7 svakog dana u godini na 100+ tržišta, nudeći sveobuhvatnu hardversku i softversku podršku, direktan pristup elitnim tehničarima i pojednostavljeno upravljanje krajnjim slučajvima sa jednom tačkom kontakta.