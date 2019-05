ThinkPad pouzdanost sa snagom novih AMD Ryzen PRO mobilnih procesora

Kompanija Lenovo™ je najavila najnovije dodatke svom pouzdanom ThinkPad portfoliju: T495, T495s i X395. Ovi potpuno novi Windows® 10 laptopovi, sa AMD Ryzen 7 PRO mobilnim procesorima do druge generacija i sa Radeon™ Vega grafikom se pridružuju ThinkPad T i X sastavu koji je vodeći u industriji, sa tankim i lakim laptopima za izuzetnu mobilnost.

ThinkPad je zadržao poverenje krajnjih korisnika kroz intenzivan fokus na dizajn i inženjering. Sa dva modela koji teže manje od tri kilograma, ovi novi proizvodi nude kompanijama vrhunsko mobilno iskustvo, dok još uvek postižu velike rezultate u ključnim oblastima vrhunske bezbednosti, performansi, jednostavnosti upotrebe i trajnosti. Uključene su sve karakteristike koje osiguravaju vrhunsko iskustvo koje se očekuje od Think proizvoda.

Sa trajanjem baterije koje je čak četiri sata duže usled jednog punjenja1 i povećanim performansama do 18 procenata2 u poređenju sa referentnim vrednostima prethodne generacije, nove T i X serije nude kupcima značajne nadogradnje komponenti bez kompromisa hardverske bezbednosti i jednostavnosti upotrebe.

,,Ove nove vodeće ThinkPad serije označavaju prvi put postojanje AMD benefita u našim tankim i laganim T, Ts i X laptopovima”, rekao je Džeri Paradajs (Jerry Paradise), potpredsednik sektora za komercijalni proizvodni portfolio proizvoda u kompanij Lenovo. ,,Sa ovim ultra-mobilnim sistemima, korisnici će iskusiti vrhunski, prvoklasni rad na računaru.”

Proširene funkcije za svet koji se menja

Kako se radni prostori razvijaju, krajnji korisnici žele pametnije, bezbednije uređaje koji pružaju funkcije i prednosti koje su njima najvažnije prilikom svakodnevnogkorišćenja laptopa. Bilo da je na poslu ili u pokretu, osoblje će dobiti izvanredne performanse sa Ryzen 7 PRO mobilnim procesorima do druge generacije i sa Radeon Vega grafikama, dizajniranim da povećaju produktivnost, poboljšaju multimediju i pojačaju energetsku efikasnost u cilju izuzetnog korisničkog doživljaja. Unapređeni Radeon FreeSync™ tehnologijom,3 korisnici će iskusiti predivan kvalitet piksela i fluid frame refresh rate ,praktično bez seckanja – savršeno za snimke, prezentacije i lagan PC gejming u slobodno vreme.

Dodavanjem dodatne procedure protiv udara nakon ubrzanja4 na naše već iscrpne ThinkPad Mil-Spec testove, ova nova linija laptopa je dovoljno čvrsta da izdrži izazove teškog radnog dana. Ovo, zajedno sa svim karakteristikama koje su usmerene ka klijentima, je razlog zbog kog ThinkPad nastavlja da vodi kada je upitanju transformacija na radnom mestu, omogućavajući pametnije poslovanje.

Superiorna slika i zvuk

Iskusite svetliji, jasniji kvalitet prikaza koji ne žrtvuje vek trajanja baterije uređaja1, trajnost ili celokupan elegantan, tanak izgled. Novo u AMD seriji, Full HD (1920k1080) ekran od 14 inča na 400 nita čini tekst i ikone bolje vidljivim, u odnosu na druge računare te veličine, u slabo osvetljenom okruženju, čak i kada je režim napajanja podešen na nižoj postavci. U paru sa ThinkPad legendarnom tastaturom koja je pozadinski osvetljena, korisnici će iskusiti vrhunsku rezoluciju na udobnoj udaljenosti.

Grupni pozivi često mogu biti praćeni problemima poput lošeg zvuka, iskrivljenih glasova i ometajuće buke u pozadini. Kako bismo smanjili frustraciju, uskladili smo ThinkPad-ove dualne dalekovodne mikrofone na našim AMD modelima za poboljšani 360° prijem kako bismo poboljšali performanse VoIP konferencija, posebno za učesnike u bučnom okruženju. Takođe smo opremili uređaje opcijom korišćenja bočnog mehaničkog priključka sa novom fleksibilnom mehanikom za podršku kako bismo omogućili samoniveliranje u skoro svakom uglu, za povećanu povezanost, stabilnost i duži vek trajanja platforme.

Pametnije bezbenosne mere

Budite mirniji samo uz pomoć kliznog ThinkShutter-a, sveobuhvatnog integrisanog zaštitnog poklopca kamere koji fizički štiti ThinkPad korisnike od zlonamernih pogleda. Za dodatni nivo bezbednosti, takođe smo integrisali opcioni ePrivacy filter, ThinkPad PrivacyGuard, i na T495 i na X395 model, koji štiti sadržaj vašeg ekrana od neželjenih bočnih pogleda znatiželjnih posmatrača. Korisnici koji žele pravovremeno upozorenje ukoliko neko „surfuje iza njih“ samo treba da sačekaju nekoliko meseci za dodatnu funkciju ThinkPad PrivacyAlert5 koja automatski omogućava PrivacyGuard. Jedinstveno za Ryzen PRO Processors druge generacije, AMD Memory Guard (transparentno zaštićeno šifrovanje memorije (TSME)) pomaže u zaštiti od napada dok je računar uključen, ukoliko napadač ima fizički pristup sistemu. AMD Memory Guard obezbeđuje OS i aplikativno nezavisnu DRAM enkripciju, obavljajući enkripciju/dekripciju sistemskog RAM-a u realnom vremenu.

Opremljen ovim funkcijama, ali i mnogim drugim, ova linija ThinkPad laptopova zaštićena je jednom od najopsežnijih end-to-end bezbednosnih platformi na tržištu, Lenovo ThinkShield. Gubitak podataka i uređaja ili krađa identiteta mogu se dogoditi u bilo koje vreme, a oporavak može preduzeća koštati milone dolara. Budite bezbrižni uz isplativu, pouzdanu i već ugrađenu bezbednosnu funkciju kompanije Lenovo koja vam pomaže da zaštitite svoju organizaciju; ThinkShield pokriva generalne tehničke direktore na nivou preduzeća tokom čitavog životnog ciklusa proizvoda, od razvoja, lanca snabdevanja, do bitnih ažuriranja.