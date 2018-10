Nova Canon generacija produkcionih skenera

Canon Europe, svetski lider u grafičkim rešenjima najavio je značajno unapređenje svoje nagrađivane serije produkcionih skenera imageFORMULA. Novi modeli imageFORMULA DR-G2090, DR-G2110 i DR-G2140 predstavljaju moćna rešenja za firme sa potrebama za skeniranjem velikih količina dokumenata. Kombinujući Canon-ove najnovije hardverske i softverske tehnologije, nova serija pruža veću brzinu, manju buku i dodatni LAN interfejs za A3 skeniranje.

ISPUNJAVANJE POTREBA ZA PRODUKTIVNOŠĆU

Najnovija generacija produkcionih skenera serije imageFORMULA DR-G2 kompanije Canon savršeno odgovara organizacijama u kojima velike količine dokumenata treba da se digitalizuju, kao što su užurbane korporativne pisarnice i kompanije koje skeniraju dokumenta za svoje klijente, poput kompanija koje pružaju usluge spoljne saradnje za poslovne procese. Zahvaljujući robusnom mehanizmu za ubacivanje papira, korisnici mogu da skeniraju različite dokumente izmešane, tako što se strane pouzdano ubacuju i razdvajaju. Organizacije takođe mogu da skeniraju izmešane veličine papira i debljine, od vizitkarti do dokumenata veličine A1 koristeći funkciju režima presavijenih stranica (folio).

Novi modeli koriste Canon-ovu najnoviju tehnologiju CIS senzora i nedavno razvijeni integrisani DR procesorski čip kako bi omogućili skeniranje i obradu slike u velikoj brzini: do 280 slika u minuti u boji pri rezoluciji od 300 tpi. Dodatne funkcije koje poboljšavaju produktivnost uključuju ubacivač velikog kapaciteta od 500 listova za obradu bez prekida većih paketa za skeniranje i Fast Start Scan (skeniranje sa brzim startom) da bi se smanjila zadrška nakon pritiskanja tastera start.

„Svaka kompanija zna da je produktivnost od vitalnog značaja. Ova potreba još je izraženija u okruženjima pod velikim pritiskom, u kojima je ispunjavanje rokova od kritičnog značaja, a skeniranje velikih količina je standardna praksa“, rekao je Tim Brosnihan, menadžer za proizvode za Evropu, Canon Europe. „Od državnih i finansijskih institucija do zdravstva i obrazovanja, firmama koje obrađuju velike količine dokumenata svakog dana potreban je pouzdan proizvod. Ovi A3 skeneri osmišljeni su za zahtevna okruženja sa velikim obimima posla do 70.000 skeniranja dnevno, gde su pouzdanost i svestranost od najvećeg značaja“.

POBOLJŠANE MOGUĆNOSTI POVEZIVANJA I PRAVLJENJE PRILAGOĐENIH APLIKACIJA

Modeli imageFORMULA DR-2110 i 2140 prvi su produkcioni skeneri koji istovremeno nude ugrađeni LAN interfejs kao i mogućnost povezivanja putem USB-a, što korisnicima omogućava da uštede kako na ceni tako i potrebnom prostoru ukidanjem potrebe za zasebnim računarom ili softverskom aplikacijom. Serija takođe ima ažurirane komplete za razvoj softvera za skeniranje dokumenata (software development kit – SDK) kako bi omogućila korisnicima da u potpunosti ispune specifične potrebe svojih organizacija. SDK obuhvata alatke, resurse i kôd koji je potreban programerima da bi napravili nove aplikacije i inovativna rešenja za skeniranje dokumenata. Otvoreni API i mogućnost da se naprave prilagođena iskustva preko Canon-ove platforme znači da će se novi uređaji bez problema uklopiti u bilo koje postojeće radno okruženje i funkcionisati u okviru postojećih tokova posla. Skeneri takođe imaju ISIS/TWAIN/WIA i Kofax VRS drajvere koji podržavaju integraciju u različite aplikacije za skeniranje.

NENADMAŠAN KVALITET SLIKE I INTELIGENTNA OBRADA

Osmišljena da pruži slike dosledno visokog kvaliteta, serija imageFORMULA DR-G2 optimizovana je za precizno izvlačenje podataka, obradu u okvirima tokova posla i arhiviranje u sisteme za upravljanje dokumentima. Uređaj takođe pruža novi režim za obradu slike, Active Thresholding, koji omogućava korisnicima da skeniraju raznorodne dokumente sa različitim tekstovima, bojama i pozadinama bez podešavanja grafičkih postavki. Active Thresholding kompenzuje varijacije u pozadini dokumenta tako što automatski podešava svetlinu svake stranice.

Pored toga, funkcija prepoznavanja bar koda i 2D koda korisnicima pruža mogućnost automatskog razdvajanja paketa, sortirajući ih u datoteke sa više strana i odgovarajućeg imena, koristeći informaciju iz bar koda za davanje imena datoteci ili indeksiranje. Zaposleni se oslobađaju dugotrajnih, manuelnih zadataka skeniranja, što omogućava da se velike količine informacije obrade mnogo brže i lakše nego do sada.

Skeneri takođe dolaze sa Canon-ovim softverom CaptureOnTouch Pro koji pruža jednostavno korišćenje, kao i brojne OCR alatke i mogućnost povezivanja sa cloud servisima za jednostavno, efikasno skeniranje i konverziju dokumenata u brojne formate datoteka.

Canon imageFORMULA DR-G2110 i DR-G2140 biće dostupni širom Evrope od novembra 2018, a DR-G2090 od decembra 2018.

POBOLJŠANA DIREKTNA MOGUĆNOST POVEZIVANJA

Canon Europe takođe najavljuje i premijeru NA10 i WA10 mrežnih adaptera koji omogućavaju da se nekoliko Canon-ovih USB skenera poveže direktno na mrežu. Firme sada mogu da dele jedan uređaj za skeniranje među korisnicima u kancelariji i da ga postave na lokacijama gde se radi sa klijentima u kojima prostor može da bude ograničen, jer omogućavaju neposrednu obradu bez potrebe za računarom. Uređaji pružaju jednostavnije upravljanje zadacima za slanje skeniranih dokumenata (push scanning) – dugme ‘easy job’ (jednostavan zadatak) pruža prečice do funkcija za skeniranje, što štedi vreme za postavku. Model NA10 dolazi sa interfejsom za žičnu LAN vezu, dok model WA10 dodatno nudi i WiFi interfejs. Oba modela će biti dostupna širom Evrope u novembru 2018.

PODRŠKA PRILAGOĐENE INTEGRACIJE

Canon sa zadovoljstvom najavljuje objavljivanje serije novih kompleta za razvoj softvera kako bi podržali blisku integraciju svojih tehnologija za skeniranje i klijentskih aplikacija i sistema. Oni uključuju DR Web SDK za jednostavnu integraciju sa aplikacijama zasnovanim na vebu, novi SDK za seriju DR za prilagođenu integraciju i jednostavnu platformu za razvoj aplikacija za skeniranje, kao i novi, ugrađeni SDK za Canon-ov mrežni skener ScanFront 400.