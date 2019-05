Nova Canon imagePRESS C910 serija

Canon Europe predstavlja novu seriju imagePRESS C910 štampača, dizajniranih da ispune zahteve produkcije kako komercijalnih štampara i velikih korporativnih odeljenja za štampu, tako i malih i srednjih preduzeća koja žele da cenovno isplativo produciraju raznovrsne marketinške materijale u okviru firme.

Oslanjajući se na uspeh prethodnika, serije imagePRESS C850, ova unapređena serija uređaja inkorporira dokazanu profesionalnu tehnologiju štampe visokih performansi, podrazumevanu za imagePRESS platformu, istovremeno pružajući povećanu produktivnost i još širu lepezu primene.

Serija koja se zasniva na toneru sastoji se iz tri modela – imagePRESS C910, C810 i C710 – pružajući najveće brzine produkcije na tržištu koje su do 90 str/min, 80 str/min i 70 str/min, respektivno, na materijalu do 220 g/m2. Dizajnirani su za prosečne mesečne obime produkcije do 500.000 A4 strana, celokupna produktivnost optimizuje se uz minimalne servisne intervale. Intuitivni dizajn i jednostavnost korišćenja čini ih pogodnim za sve tipove klijenata, uključujući i one koji nemaju nikakvog iskustva sa upravljanjem bojama ili završnicama.

Pružajući mogućnost klijentima da rade sa širim katalogom medija do 350 g/m2, kao i sa širokom lepezom teksturisanih podloga, nova serija podržava širok niz štampanih primena. Uređaji su takođe u stanju da štampaju banere do 1300 mm, što je skoro duplo u odnosu na dužinu koja je ranije mogla da se postigne. Time se dodatno proširuje portfolio proizvoda koje klijenti mogu da ponude, od omota za knjige do postera ili letaka sa tri savijanja.

Niz opcija završnice dodatno povećava fleksibilnost primena. One uključuju višenamenski slagač za okruženja intenzivne štampe banera, komplet za neprekidni izlaz za savršeno koričenje bez nadzora i dve stanice za završnicu knjižica, uključujući i kompaktnu verziju za klijente koji imaju ograničen prostor. Novi interfejs Document Finishing Device (DFD) i adapter za premošćavanje omogućavaju linijsko povezivanje između ovih uređaja za završnicu od nezavisnih proizvođača i Canon uređaja za završnu obradu sa klamericom za knjižice W1, što korisnicima serije imagePRESS C910 omogućava da iskoriste prednosti celokupnog opsega mogućnosti završnice.

Zahvaljujući podrazumevanom obrascu ekranizacije od 190 linija po inču, novi uređaji realizuju kvalitet štampe od 2400 tačaka po inču koji je sličan ofset štampi, uz živopisne boje i precizan tekst, od prve do poslednje strane. Čak i na teksturisanom mediju i reljefnom papiru moguće je postići izvanredan kvalitet štampe zahvaljujući mekanom elastičnom sloju na traci za prenos slike koji osigurava da se toner ravnomerno raspoređuje preko površina sa strukturom.

Proširujući klijentove mogućnosti za tok posla, nova serija pruža izbor tri kontrolera radi optimalne integracije u postojeće operacije: verziju 7.1 Canon-ovog PRISMAsync i ugrađeni G250 i H350 eksterne verzije rešenja EFI Fiery.

S obzirom da klijenti žele da skrate vreme potrebno za izbacivanje štampanih marketinških materijala na tržište, da dinamičnije odgovaraju na aktivnosti konkurencije i da unaprede reakciju klijenata pomoću personalizacije, serija imagePRESS C910 pogodna je za manja poslovna okruženja zbog svoje kompaktne veličine i intuitivne upotrebe. Za klijente koji su mala i srednja preduzeća, ona pruža cenovno isplativo rešenje za uvođenje visokokvalitetne digitalne štampe na zahtev u okviru firme.

Mark Lawn, direktor profesionalnih rešenja za štampu, Canon Europe, istakao je: „Duže od jedne decenije, naša imagePRESS rešenja visokih performansi igrala su vodeću ulogu u pričama o rastu poslovanja hiljada klijenata širom Evrope. Zahvaljujući ovim najnovijim inovacijama u našem portfoliju profesionalne štampe, produktivnost guramo još dalje uz povećanu brzinu i maksimalno vreme dostupnosti, istovremeno omogućavajući klijentima da produciraju više primena i da izvuku maksimalnu vrednost iz svog ulaganja. Od marketinškog materijala do prilagođenih omota za knjige, personalizovanih razglednica, pa čak i promotivnog pakovanja u malim tiražima, imagePRESS tehnologije otvaraju svet mogućnosti za klijente svih veličina. Pomažemo im da ožive kreativne ideje, koristeći moć dobro ciljanih štampanih materijala da pokrenu emocije i stvore reakciju.“

Serija imagePRESS C910 biće komercijalno dostupna širom Evrope od maja 2019. direktno od Canon-a i kroz izabrane partnere.