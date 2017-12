Nova generacija LG proizvoda za obradu vazduha vrhunskih performansi na CES sajmu

Kompanija LG Electronics predstaviće na predstojećem CES sajmu najnovija rešenja za obradu vazduha, uključujući LG PuriCare prečišćivač sa naprednim senzorom za finu prašinu i DUALCOOL inverter klima uređaj sa funkcijom prepoznavanja glasa i DeepThinQ™ tehnologijom.

Zdravije i čistije kućno okruženje bez čestica prašine

Studije su pokazale da unutrašnji polen i prašina utiču na kvalitet života porodica širom sveta. Korišćenjem osetljivog senzora za praćenje kvaliteta vazduha, LG PuriCare prečišćivač automatski uklanja čestice prašine kada se kvalitet vazduha pokaže neprijatnim za stanare, a prikupljanje informacija se nastavlja čak i dok je uređaj isključen.

Zahvaljujući specifičnom cilindričnom dizajnu, PuriCare dodatno unapređuje učinak najsavremenije tehnologije za filtraciju vazduha Total Care Filter sistemom 360°.

Zahvaljujući Clean Booster funkciji, uređaj izbacuje čist vazduh do 7,5 metara razdaljine i značajno skraćuje vreme potrebno za prečišćivanje vazduha, čak i kada su u pitanju prostorije većih razmera, dok opcija emitovanja blažeg protoka vazduha, stvara idealnu atmosferu za porodice sa malom decom i kućnim ljubimcima.

Funkcija prepoznavanja glasa za jedinstveno korisničko iskustvo

Posetioci ovogodišnjeg CES sajma imaće priliku da se uvere u napredne funkcije LG DUALCOOL ThinQ ™ inverter klima uređaja opremljenog tehnologijom prepoznavanja glasa koja omogućava vlasnicima da kontrolišu temperaturu izgovaranjem jednostavne komande prilikom ulaska u svoj dom ili iz druge prostorije.

Uz visoku energetsku efikasnost i niži nivo buke zahvaljujući Dual Inverter kompresoru, DUALCOOL koristi i Deep ThinQ™ tehnologiju prostornog prepoznavanja kako bi usmerio više protoka vazduha u pravcu pojedinaca u prostoriji.

Pored prepoznavanja prisustva ljudi u sobi, pametni senzor pokreta podešava snagu protoka vazduha u zavisnosti od blizine osobe. Analizirajući dnevne obrasce ponašanja stanovnika, LG DUALCOOL ThinQ ™ otkriva koji delovi kuće zahtevaju hlađenje u određeno vreme dana čime se održava optimalna temperatura uz uštedu energije.

“LG kućni aparati vodeći su na tržištu prema svojoj mogućnosti da predvide potrebe korisnika i stvore udobnije životno okruženje”, izjavila je Song Dae-hyun, predsednica kompanije LG Electronics Home Appliances & Air Solution. “Veštačka inteligencija je sada na nivou gde može učiniti više od igranja partije šaha, a LG se obavezao da koristi ovu tehnologiju kako bi poboljšao kvalitet života potrošača.“

Posetioci CES 2018 sajma se mogu lično uveriti u napredne funkcije LG pametnih uređaja za obradu vazduha na štandu kompanije LG (Las Vegas Convention Center Booth #11100, Central Hall) od 9. do 12. januara.