Nova generacija PowerEdge servera kompanije Dell EMC

Kompanija Dell EMC priprema portfolio najsavremenijih PowerEdge servera koji će korisnicima omogućiti bržu digitalnu transformaciju i modernizaciju poslovanja. Nova generacija PowerEdge servera pruža idealnu bezbednosnu kompjutersku platformu za cloud sisteme i skladištenje podataka.

PowerEdge serveri četrnaeste generacije su nadogradnja na postojeće sisteme za skladištenje, hybrid cloude platforme, čvorove, prostore i druge specijalizovane uređaje iz ponude kompanije Dell EMC. Novi portfolio PowerEdge uređaja kompanije Dell EMC omogućiće korisnicima da zadovolje potrebe kompanije i prilagode se tržištu koje se svakim danom sve više razvija. Unapređeni PowerEdge serveri pružiče korisnicima bolje performanse, brže dobijanje rezultata, kao i pristup većem broju podataka. Takođe, jednostavniji pristup serverima korisnicima omogućava lakši način korišćenja interfejsa, prikupljanja podataka, brže uklanjanje grešaka, kao i bolju energetsku efikasnost.

„Digitalno doba zahteva usklađivanje poslovanja svih sektora kompanije sa brzim razvojem IT tehnologije. Kompanija Dell EMC, kao lider na tržištu novih tehnologija, obezbeđuje kompanijama najnoviju generaciju PowerEdge servera”, rekla je Ashley Gorakhpurwalla, direktorka u sektoru za razvoj servera u kompaniji Dell EMC.

Kompanija Dell EMC obraća posebnu pažnju na sigurnost i bezbednost korisnika, pa tako novi portfolio uređaja uključuje hardverske i bezbedonosne sisteme koji štite podatke i infrastrukturu kompanije u slučaju „napada”. Posebna pažnja usmerena je na zaštiti podataka, privatnosti i prevenciji svih neodobrenih i neautorizovanih promena.

Usluge kompanije Dell EMC pomažu kompanijama da brže usvoje procese digitalne transformacije i na taj način modernizuju poslovanje. Neke od usluga koje pružaju korisnicima su „Radionice za pomoć kompanijama u procesu IT transformacije“ koje omogućavaju korisnicama konsultacije sa stručnjacima u ovoj oblasti, pakete ProDeploy Enterprise usluga koje ubrzavaju usvajanje novih tehnologija, štedeći kompanijama vreme i novac, kao i paket ProSupport Enterprise usluga koji je povezan sa PowerEdge serverima četrnaeste generacije.

Novi dizajn PowerEdge servera osvojio je nagradu Red Dot Award za najbolji dizajn po mišljenju korisnika, koji karakteriše aerodinamičan izgled i inovativan način korišćenja.