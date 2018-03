Nova revolucionarna NVIDIA RTX ray-tracing tehnologija

Danas je na GDC-u kompanija NVIDIA predstavila NVIDIA RTX™, ray-tracing tehnologiju koja omogućava rendering u realnom vremenu i filmskom kvalitetu svim stvaraocima i developerima igara. NVIDIA RTX je rezultat poslednjih 10 godina rada na algoritmima računarske grafike i GPU arhitekturi. Glavne komponente su jako skalabilna ray-tracing tehnologija i NVIDIA Volta GPU-ovi.

GDC demo

Predvodnici industrije kao što su 4A Games, Epic, Remedy Entertainment i Unity upravo predstavljaju NVIDIA RTX u sklopu svojih demo-a na GDC konferenciji u San Francisku. Demonstracije jasno pokazuju kako ray tracing u realnom vremenu može omogućiti neverovatno realne vizuale u budućim igrama. A pošto RTX podržava Microsoft DirectX Raytracing ova tehnologija će biti dostupna Windows korisnicima širom sveta.

GameWorks za Ray Tracing

Kako bi omogućili developerima igara da iskoriste nove mogućnosti NVIDIA je takođe predstavila i novu verziju NVIDIA GameWorks™ SDK alata koji će dodati ray-tracing denoiser modul.

Podrška u Microsoft DirectX Raytracing API-u

Uz arhitekturu koja podržava ray tracing kroz mnoge interfejse, NVIDIA je oformila blisko partnerstvo sa kompanijom Microsoft kako bi omogućili punu RTX podršku u aplikacijama koje koriste Microsoftov novi DirectX® Raytracing (DXR) API.

Ray tracing se već dugo smatra definitivnim rešenjem za realistično osvetljenje, refleksije i senke. Zahvaljuljući time nudi realizam koji je dalako ispred nečega što se može postići tradicionalnim metodama renderinga. Ray tracing u realnom vremenu zamenjuje mnoge tehnike koje se koriste danas u standardnom renderingu i nudi realistične proračune koji repliciraju način na koji se svetlost ponaša u stvarnom svetu, omogućavajući time skoro pa realne vizuale.