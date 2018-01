Nova Samsung veš mašina

Kompanija Samsung Electronics najavila je novu generaciju veš mašina s revolucionarnom QuickDrive tehnologijom. U skladu sa potrebama i željama korisnika, Samsung je dizajnirao veš mašine koje peru brzo i izuzetno kvalitetno. Novi aparati u poređenju sa dosadašnjim Samsungovim modelima, veš peru temeljno i do 35 odsto brže, a biće izloženi na sajmu potrošačke elektronike CES u Las Vegasu, od 9. do 12. januara.

Milenijalci danas više nego ikada kupuju kuće i stanove, a reč je o kategoriji kupaca kojoj je veoma važno da poseduju kućne aparate koji uključuju smislene tehnologije za poboljšanje kvaliteta života. Nova mašina za pranje veša sa QuickDrive tehnologijom najnovija je iz linije proizvoda, uključujući activewash mašinu sa gornjim vratima, AddWash mašinu sa prednjim vratima i FlexWash + FlexDry par koji čine mašina za pranje i mašina za sušenje veša.

„Kada se ispred vas nalazi velika hrpa prljavog veša, želite je oprati što brže i efikasnije”, rekao je Shane Higby, potpredsednik marketinškog sektora kućnih aparata kompanije Samsung Electronics Amerika. „Predstavljanje nove veš mašine sa QuickDrive tehnologijom pruža kupcima što brže rešenje problema prljavog veša kako bi imali više vremena za stvari koje su im zaista važne“.

Inovativne funkcije nove mašine za pranje veša temelje se na QuickDrive tehnologiji, velikom glavnom bubnju i zadnjoj ploči koja se samostalno kreće. Tokom tog procesa stvara se dinamično kretanje koje veš pomera u četiri smera – gore i dole, levo i desno. Na taj način se tokom snažnijeg i intenzivnijeg ciklusa pranja, kojem je potrebno 35 odsto manje vremena od ostalih Samsungovih mašina, brzo, nežno i temeljno pere veš. Osim toga, veš mašina ima mogućnost slaganja s kompatibilnom mašinom, što ih čini idealnim za male prostore.

Nova mašina za pranje veša može se konektovati na Internet, pa je u skladu sa Samsungovim Smart Things ekosistemom. Njen Q-rator, pomoćnik prilikom pranja, ima pametne karakteristike koje pojednostavljuju ciklus pranja:

Recept za pranje veša pruža automatske preporuke za optimalne cikluse pranja na temelju boje, vrste tkanine i stepenu zaprljanosti prema proceni korisnika

pruža automatske preporuke za optimalne cikluse pranja na temelju boje, vrste tkanine i stepenu zaprljanosti prema proceni korisnika Planer pranja veša dozvoljava korisnicima upravljanje vremenom završetka ciklusa pranja rublja i skladno tome prilagođavanje postavki ciklusa

dozvoljava korisnicima upravljanje vremenom završetka ciklusa pranja rublja i skladno tome prilagođavanje postavki ciklusa Home Care čarobnjak nadzire mašinu kako bi je održavao pri optimalnim radnim učinkom i osigurava jednostavna uputstva za održavanje