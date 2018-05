Nova saradnja kompanija Red Bull i Samsung

Pod nazivom „Pogledajte veću sliku“, kompanija Samsung predstavila je video o ekstremnom sportu u saradnji s Red Bullom i Pedrom Barosom, legendarnim brazilskim skejtborderom. Video poziva gledaoce da dožive akciju i intenzitet skejtbordinga, dok Baros klizi kroz slikovitu strukturu oblikovanu tako da pokazuje neke od znamenitih gradova kao što su Barselona i Njujork.

Nakon prve uspešne saradnje koja se odnosila na esktremne sportove „Pogledajte neočekivano“, novi koncept Samsunga i Red Bulla naglašava sav intenzitet skejtbordinga, a istovremeno prikazuje mogućnosti Samsungovih QLED televizora. Dostupan u modelima sa ultra velikim ekranima u rasponu od 65 do 88 inča, QLED TV prikazuje najuzbudljiviji i najrealniji kvalitet slike na tržištu danas, hvatajući svaku boju i pokret savršeno čisto i jasno.

„Na izuzetno velikom ekranu QLED TV gledaoci će doživeti fantastično iskustvo gledajući video zapis „Pogledajte veću sliku“ s Pedrom Barosom. Uzbuđeni smo što smo se ponovno udružili s Red Bullom kako bismo istakli sav raskoš ekstremnih sportova na ekranu, rekao je Sunghee Han, potpredsednik Sektora za vizuelne poslove u kompaniji Samsung Electronics. „Dok nastavljamo s razvojem naše QLED TV linije, naša partnerstva s brendovima kao što je Red Bull imaće ključnu ulogu u pružanju uzbudljivih sadržaja koji su prilagođeni za gledanje na vrhunskim TV uređajima“.

Tokom trajanja spota gledaoci „putuju“ kroz nekoliko različitih koncepata unutar konstrukcije virtuelnog skejt parka na dva sprata u zatvorenom prostoru. Dok Baros klizi kroz strukturu, otkriva se nova estetska dimenzija koja se proteže od istaknute arhitekture Barselone i vrućine afričke pustinje do betonskih džungli Njujorka i San Franciska. Svetski poznati umetnici, uključujući RYNoART, Stevea Fawlera, Kirsten Poulsen, Sophie Langner, Marca Reinhardta, PTLN, NXT LVL i C-Bass doprineli su dizajnu virtuelnog skejt parka. Kompletno delo je oživljeno uz pomoć Starelationa i velikog graditelja rampi Andreasa Schutzenbergera koji je koncept završio za osam nedelja.

Pedro Baros, međunarodna sportska skejtbord zvezda, osvojio je šest zlatnih, tri srebrne i jednu bronzanu medalju na X-Gamesu (godišnje takmičenje u ekstremnim sportovima pod pokroviteljstvom ESPN). On je takođe sveukupni glavni nosilac pehara sa Svetskog kupa u skejtbordingu tokom četiri uzastopne godine, od 2010. do 2013. godine, a bio je treći 2014. i 2015. godine.

„Pogledajte veću sliku“ biće prikazan na QLED TV ekranima na Samsungovim prodajnim mestima početkom juna, kao i na Samsungovim i Red Bullovim kanalima na društvenim mrežama.