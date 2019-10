Nova serija Canon imagePROGRAF PRO

Za fotografe ili firme koje se bave profesionalnom komercijalnom štampom, nova serija imagePROGRAF PRO više nego ikad olakšava štampu velikog formata. Efektni posteri ili najfinija umetnička dela, sa ‘wow-efektom’ štampe, bez margina koje ne morate da opsecate ili uramljujete. Sada svoje ideje možete da pretvorite u štampu — i profit — brže i uz minimalnu ručnu intervenciju. Uz pet novih modela, postoji imagePROGRAF PRO za svakoga. Svi imaju nove nivoe automatskog rukovanja medijima i jednostavnije tokove posla nego ikada do sada.

Junichi Wachi, direktor LFP EMEA u kompaniji Canon Europe, kaže: „Hiljade firmi koristi seriju imagePROGRAF PRO i naša zaštitna LUCIA PRO pigmentna mastila kako bi stvorili živopisnu štampu velikog formata za grafička rešenja, umetnička dela i fotografije. Sada imamo pet novih modela, a oni pružaju izvanredan kvalitet štampe baš svaki put — i prepuni su tehnologije koja završava sav taj komplikovan posao. Da biste mogli da štampate pametnije, brže i uz manje otpada.“

AUTOMATSKO + PRECIZNO RUKOVANJE MEDIJIMA = VIŠE PRODUKTIVNOSTI

Što manje vremena provedete podešavajući štampač, to bolje. Niste plaćeni da gubite vreme pokušavajući da postavite rolnu baš na pravo mesto. Ili da razmišljate da li ima dovoljno papira u mašini da dovršite svoj zadatak, ili čak da li je to uopšte pravi papir. Zato smo to i olakšali. Samo stavite rolnu na ulagač i on je automatski uvlači, dok novo automatsko rukovanje medijima detektuje tip i veličinu papira, tako da možete da se fokusirate na obavljanje drugih zadataka ili donošenje novih poslova. Možete čak da promenite medij u drugoj jedinici za rolnu i da pošaljete nov zadatak za štampu dok je štampanje prve rolne i dalje u toku. A on će zapamtiti koliko često koristite medij kao i za koje zadatke ga koristite, što znači da će detekcija medija postajati sve preciznija tokom vremena. Zato što jedva dodirujete rolnu, nema šanse da će zalutali otisak prsta i upropastiti zadatak.

Sećate li se onih vremena kada ste mislili da se zadatak štampa, a onda otkrili da je štampač ostao bez papira na pola posla? To je gubitak vremena, papira i mastila. Pobrinuli smo se da se to nikada više ne dogodi. Kontrolna tabla vam jasno govori koliko je papira preostalo i da li je to dovoljno za štampanje vašeg zadatka. Dva senzora, jedan na jedinici za rolnu, a drugi blizu oblasti za štampanje, mere koliko je medija ubačeno u mašinu. Pružamo vam preciznu procenu, pa kada odete, znate da nećete morati da se vraćate sve dok se zadatak ne završi. Takođe smo stavili i najčešće korišćene operacije – ‘Load’, ‘Feed’ i ‘Cut’ – kao fizičke tastere na ploči sa ekranom, kako bi rad sa mašinom bio još lakši.

Junichi nastavlja: „Suština štampe je stavljanje ideja na papir. Što brže i lakše to radite, to bolje. Dosta smo vremena proveli pričajući sa našim klijentima u oblasti štampe velikog formata o tome šta usporava proces — šta ih to frustrira. Komplikovano rukovanje medijima je na vrhu liste. Zbog toga je usavršavanje procesa bio prioritet u dizajnu novih imagePROGRAF PRO štampača, povećavajući profitabilnost i uvećavajući vašu krajnju zaradu. To je veliko poboljšanje, naročito za modele PRO-4100S i PRO-6100S koji su dizajnirani imajući na umu visokoproduktivno tržište komercijalne štampe.“

NEKA JE SVE U REDU PRE NEGO ŠTO PRITISNETE ‘PRINT’

Mnogo toga se dogodi pre nego što ste spremni da pritisnete ‘print’. Većina toga je kreativan proces — sređivanje slike da bude kako treba, na primer. Nešto od toga je praktično — slaganje slika tako da najekonomičnije iskoriste prostor na kojem možete da štampate. Da biste sve to uradili, i još više toga, serija imagePROGRAF PRO iskorišćava novu verziju našeg softvera Professional Print & Layout koji ima upečatljiva poboljšanja.

Automated nesting koristi maksimum iz medija — samo prevucite i otpustite slike, a softver će automatski odrediti gde šta ide. Zahvaljujući funkciji pattern printing možete da zaboravite na gubljenje vremena kroz pokušaje i greške zbog kompenzacije boja. Umesto toga, odštampajte više sličica kako biste proverili svetlinu, kontrast i druge promenljive. Štampanje koje je savršeno podrazumeva da nema otpada.

Junichi kaže: „Naše razmišljanje ide u ovom smeru: papir i mastilo su vredni, pa ne treba da ih koristite dok ne budete sigurni da će ono što izlazi iz štampača odgovarati onome šta je na ekranu. Professional Print & Layout veoma je pametna alatka koja podrazumeva da su otisci savršeni već prvi put.“

ŠTAMPANJE BEZ IVICA

Ne može se poreći vrednost štampanja bez ivica. Problem je u tome što to nije uvek jednostavno, a završna obrada može da utroši puno vremena. Ne i sa novom serijom imagePROGRAF PRO. Štampanje bez ivica u različitim formatima moguće je bez obzira koje je medij veličine, zahvaljujući naprednom senzoru medija koji detektuje ivice i automatski podešava margine radi savršene preciznosti. A vi možete da izaberete slobodnu veličinu ili štampu bez ivica sa tri strane.