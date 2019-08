Nove boje PlayStation DS4 kontrolera i Rose Gold slušalice

PlayStation je danas predstavio četiri nove boje DUALSHOCK 4 bežičnog kontrolera koje se pridružuju postojećoj ponudi. Nove boje donose još više stila ove jeseni i uključuju sledeće nijanse: Electric Purple, Red Camouflage, Titanium Blue i Rose Gold. Od lansiranja pre skoro šest godina, DUALSHOCK 4 Wireless Controller se sada nudi u preko 25 različitih boja.

Pored novih boja kontrolera, PlayStation je predstavio Rose Gold Edition slušalice sa mikrofonom koje će se pojaviti u prodaji kasnije tokom novembra. Pomenute slušalice nude sve mogućnosti koje se nalaze i u standardnim Gold Wireless slušalicama, uz roze-zlatni finiš na traci i ugravirane PlayStation vizuale sa donje strane.

Svi pomenuti DUALSHOCK 4 wireless kontroleri će biti dostupni u maloprodajama u drugoj polovini novembra 2019.