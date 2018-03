Nove funkcije Canon imagePRESS C850 serije

Canon Europe proširio je mogućnosti svoje imagePRESS C850 serije štamparskih presa dodavanjem automatizovanog dupleks mehanizma za uvlačenje banera, kao i unapređenjem rešenja za proces rada.

Sposobnost štampanja banera je popularna karakteristika Canon imagePRESS C850 serije, još od njenog predstavljanja. Dodavanje automatizovanog dupleks mehanizma za uvlačenje dugačkih listova u potpunosti oslobađa poslovni potencijal ove funkcije, što omogućava klijentima da promovišu prednosti ovog formata materijala i svoju ponudu učine raznovrsnijom i drugačijom.

Novi POD Deck Lite XL-A1 mehanizam za uvlačenje dugačkih listova omogućava automatsko dupleks ubacivanje 1000 banera (do 762 mm). Zahvaljujući tome pružaoci usluga štampe (PSP) i odeljenja za štampu unutar kompanija mogu da proizvedu velike serije dokumenata, knjiga i grafika visokog kvaliteta, koje koriste prednosti dugačkih listova, poput onih A4 formata preklopljenog po dužoj strani, produženih korica knjiga, trodelnih brošura sa dva savijanja, dugačkih razglednica, direktne pošte i slično.

Cela imagePRESS C850 serija je posebno dizajnirana kako bi pružila svestranost i fleksibilnost po pitanju materijala, koja je neophodna u užurbanom radnom okruženju gde se radi na više različitih proizvoda, sa ležištem za punjenje papirom sa prednje strane, kako bi radnici mogli lako da se prebace sa standardnih formata na dugačke listove.

PRISMASync v6.0 kontroler

Pružajući podršku klijentima koji traže visoku konzistentnost boja za kvalitetnu grafičku primenu, predstavljanje verzije 6.0 Canon-ovog PRISMAsync kontrolera trostruko povećava brzinu kalibracije boja, korišćenjem jednog polutona, a ne tri, dok potpuno automatizuje testove za proveru valjanosti boja, kao što su Fogra i IDEAlliance. Unapređeni kontroler se takođe povezuje sa JDF/JMF procesima rada drugih proizvođača, za dalje povećanje efikasnosti proizvodnje.

Nova Fiery rešenja za imagePRESS C850 seriju

Da bi poboljšao efikasnost proizvodnje i ponudio svestranije rešenje, Canon-ov parter EFI je predstavio ugrađeni Fiery Digital Front End (DFE) EFI G200 i dodatnu softversku nadogradnju sa novim eksternim DFE EFI H300, pri čemu oba podržavaju novi mehanizam za uvlačenje dugačkih listova. Ova nova rešenja će poboljšati performanse Canon imagePRESS C850 serije za visokokvalitetne aplikacije u boji, unaprediti rukovanje papirom, smanjiti vreme zastoja i povećati produktivnost.

Peter Wolff, viši direktor za komercijalne štampače i produkciju centralnog odeljenja za reprografiju u Canon Europe, je prokomentarisao: „Kvalitet, produktivnost i svestranost primene su naša osnova za stalni razvoj digitalnih proizvodnih rešenja. Sa najnovijim unapređenjima u oblasti umetanja materijala i procesa rada, obezbeđujemo da korisnici imagePRESS C850 serije mogu u potpunosti iskoristiti brojne mogućnosti za proširenje svoje ponude novim proizvodima, istovremeno dodatno unapređujući konzistentnost boje, produktivnost i efikasnost poslovanja.“

Kvalitet štampe i pouzdanost prese su bili ključni faktori dosadašnjeg uspeha imagePRESS C850 serije, uz podršku inovativnih funkcija, kao što je R-VCSEL tehnologija crvenog lasera koja daje rezoluciju od 2400×2400 dpi, i Compact Registration Module za preciznu napred-nazad registraciju sa automatskom korekcijom zakošenja i preciznim postavljanjem slike.

Wolff je zaključio: „Nema sumnje da je konstantno kvalitetno i precizno upravljanje bojama od ključnog značaja da bi pružaoci usluga štampe imali samopouzdanja da prošire svoj portfolio proizvoda i prodaju te mogućnosti svojim klijentima. Dosledno radimo, kroz naš tim za istraživanje i razvoj, sa našim partnerima, kako bi pomogli klijentima da iskoriste pun potencijal uređaja u koji su investirali, prošire svoje mogućnosti i pronađu nove puteve za rast poslovanja.“