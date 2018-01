Nove Sony bežične sportske slušalice sa potiskivanjem buke

Kompanija Sony predstavlja tri nova modela sportskih bežičnih slušalica za aktivnog ljubitelja muzike sa stilom, koji je uvek u pokretu. Ove visokokvalitetne, potpuno funkcionalne sportske slušalice su podjednako dobre kad se nose na intenzivnom kardio treningu, pri vežbanju holističke joge ili u svakodnevnom životu.

Potpuno bežični dizajn je važan kad se slušalice nose u pokretu, jer to znači da slobodno možete da se bavite bilo kojim sportom, a da vam ne smetaju kablovi slušalica.

Prve su potpuno bežične slušalice WF-SP700N, koje po prvi put na svetu objedinjuju dve karakteristike koje su vam najpotrebnije kad vežbate: digitalnu tehnologiju potiskivanja buke koja blokira haos oko vas kako biste se usredsredili na trening i dizajn otporan na prskanje.

Slušajte zvuke koje želite

Sony Noise Cancelling tehnologija potiskivanja buke omogućava vam da se koncentrišete i usredsredite na trening u bučnom ambijentu teretane, tako da možete da neometano uživate u svojoj muzici na traci za trčanje. S druge strane, ako vežbate napolju, samo uključite režim Ambient Sound (okolni zvuk) da biste i dalje primećivali okolne zvukove.

A kad se vratite u teretanu, taj Ambient Sound režim vam omogućava i da čujete neophodne zvukove u vezi sa vežbanjem, što slušalice čini savršenim partnerom u teretani. Ove slušalice pružaju i čuveni Sony EXTRA BASS™ zvuk koji će, zajedno sa tehnologijom Noise Cancelling, dati vašoj muzici dublji, žešći bas koji će vam pomoći da bolje trenirate. Prateća aplikacija Sony | Headphones Connect omogućava vam i da podesite postavke ekvilajzera.

Dizajn za otpornost na prskanje, dobro stajanje i lakoća nošenja

Sa rejtingom IPX4, slušalice WF-SP700N su otporne na prskanje, što znači da možete da ih nosite po kiši ili da se znojite dok ih nosite, a da ih ne oštetite.

Dizajnirane sa lučnim kukama za uši, vrlo dobro stoje u vašim ušima bez obzira na to kojom aktivnošću se bavite. Dostupne su u četiri boje, uključujući roze, žutu, crnu i belu, koje su odabrane da odgovaraju vašoj odeći za trening i da prate trend nošenja sportske i neobavezne odeće izvan teretane.

Slušalice WF-SP700N imaju kompaktno kućište za punjenje koje se otvara na jedan dodir, i omogućavaju približno tri sata trajanja baterije, kao i dva dodatna punjenja iz kućišta, što pruža ukupno do devet sati rada između punjenja.

Laka povezivost

Slušalice WF-SP700N imaju NFC™ vezu sa kućištem na jedan dodir i kompatibilne su sa aplikacijom Sony | Headphones Connect koja sad ima „Quick Sound Settings“ – brze postavke zvuka, tako da možete da pozovete omiljene postavke kontrole okolnog zvuka i ekvilajzera dok ih podešavate tako što ćete dvaput da blago dotaknete taster slušalica. Slušalice WF-SP700N vam daju slobodu da se krećete, a da se ne zapetljate u žice, a ažuriranjem softvera optimizovaće se čak i za Google Asistenta.

Različiti stilovi prema vašim potrebama

Pored potpuno bežičnog stila, Sony predstavlja dva standardna bežična modela slušalica koje se stavljaju u uvo, WI-SP600N i WI-SP500, da bi ponudio asortiman sportskih slušalica bez kojih jednostavno nećete moći da živite.

Model WI-SP600N ima istu digitalnu tehnologiju za potiskivanje buke i kvalitet zvuka kao model WF-SP700N, kao i istu klasu otpornosti na prskanje. Ovaj par slušalica možete neprekidno da koristite i do približno 6 sati. Ove kompaktne slušalice su povezane diskretnom trakom koja vam stoji iza vrata i imaju lučne kuke za uši koje su zasnovane na ergonomiji uva, da bi se obezbedila kako fleksibilnost tako i dobro stajanje u uvu.

I na kraju, slušalice WI-SP500 imaju drajversku jedinicu otvorenog tipa za prepoznavanje okolnih zvukova, kao i klasu IPX4, i laku povezivost sa vašim pametnim telefonom zahvaljujući NFC™ tehnologiji. Sa slušalicama WI-SP500 možete da vežbate duže zahvaljujući tome što baterija sa jednim potpunim punjenjem traje približno osam sati – a kad završite, samo ih ubacite u njihovu tašnicu. Ove slušalice imaju poseban ergonomski i prijanjajući dizajn sa gumenim navlakama – što ponovo obezbeđuje da ne ispadaju lako dok se bavite svojim omiljenim sportskim aktivnostima.

Model WF-SP700N biće dostupan od juna 2018. godine.

Model WI-SP600N biće dostupan od juna 2018. godine.

Model WI-SP500 biće dostupan od aprila 2018. godine, po ceni od približno 90 evra.