Nove Sony WF-1000XM3 slušalice

Kompanija Sony proširila je svoju poznatu seriju 1000X sa dodatkom nove generacije bežičnih slušalica – model WF-1000XM3. Vodeća tehnologija potiskivanja buke kompanije Sony dodatno je poboljšana zahvaljujući novom HD procesoru sa funkcijom potiskivanja buke QN1 i Dual Noise Sensor tehnologiji koja pruža izuzetne performanse potiskivanja buke, omogućavajući vam da čujete samo muziku i ništa drugo.

Sledeći nivo tišine

Slušalice WF-1000XM3 odlikuje Dual Noise Sensor tehnologija koja radi sa novim HD procesorom za potiskivanje buke QN1 kako bi uhvatila i poništila buku, tako da je sva pažnja posvećena vašoj muzici. Zahvaljujući tehnologiji Dual Noise Sensor, jedan feed-forward mikrofon i jedan feed-back mikrofon na površini slušalica mogu da uhvate više ambijentalnog zvuka.

Nakon što je uhvatio zvuk iz okoline, namenski HD procesor za potiskivanje buke QN1 počinje da radi. Procesor pametno kreira obrnuti zvučni talas kako bi nadoknadio uznemirujuću pozadinsku buku. On ne samo da poništava više buke na skoro svim frekvencijama, nego i troši manje energije. Sve što je u rasponu od dosadne buke u kabini aviona, do gužve i užurbanosti na gradskim ulicama, dramatično se poništava – tako da je akcenat samo na muzici.

Zadivljujući zvuk

Kao što je i karakteristično za seriju 1000X, možete da uživate u vrhunskom, visokokvalitetnom zvuku slušalica WF-1000XM3 i da slušate muziku na način na koji je umetnik to želeo. Procesor HD sa funkcijom potiskivanja buke QN1 postiže zadivljujući zvuk zahvaljujući 24-bitnoj obradi audio signala i uređaju Digital Audio Converter (DAC) sa pojačalom. Tehnologija Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX™) povećava kompresovane digitalne muzičke datoteke, uključujući MP3 formate, da bi vas približila kvalitetu zvuka visoke rezolucije. Potpuno uronite u zvuk visokog kvaliteta, bilo da slušate muziku ili uživate u najnovijem filmu dok ste u pokretu i tako transformišite naporan put od kuće do posla u zabavan i opuštajući beg od užurbanosti oko vas.

Prave bežične slušalice, prava sloboda

Bežični dizajn slušalica WF-1000XM3 omogućava slobodno kretanje bez neugodnosti pri uplitanju u žice. WF-1000XM3 slušalice su male i lagane, ali mogu da se pakuju u novorazvijeni Bluetooth® čip. Ovo omogućava L/R istovremenu Bluetooth® transmisiju, što znači da i leva i desna slušalica primaju audio sadržaj u isto vreme, umesto konvencionalne Bluetooth® transmisije sa leve na desnu slušalicu. U kombinaciji sa novom optimizovanom strukturom antene, ovo rezultira veoma stabilnom konekcijom, tako da između vas i vaše muzike nema ničeg. Takođe, poboljšanje latentnosti znači da možete da se upustite u najnovije filmove na uparenom uređaju.

WF-1000XM3 slušalice su posebno dizajnirane tako da omogućuju veću udobnost i stabilnost u uhu. Ergonomska trodelna struktura čvrsto drži slušalice na mestu, sa tri potporne tačke za uho. Gumena površina visokog trenja je takođe uključena kako bi se obezbedila stabilnost. Sa 4 veličine hibridnih slušalica i tri veličine trostrukih udobnih slušalica, možete da pronađete one koje vam savršeno stoje.

Pametna praktičnost

Procesor HD sa funkcijom potiskivanja buke QN1 ima nisku potrošnju energije, znatno duže trajanje baterije i vreme slušanja. Možete da slušate muziku do 24 sata sa uključenom opcijom Noise Canceling, zahvaljujući elegantnom kućištu WF-1000XM3 koje služi kao punjač, savršen za dopunu baterije u pokretu. Slušalice imaju čak i funkciju brzog punjenja – samo 10 minuta punjenja daje vam do 90 minuta trajanja baterije.

Radi udobnosti, možete da koristite režim Quick Attention da biste komunicirali bez prethodnog skidanja slušalica. Jednostavno stavite prst na touch panel leve slušalice kako biste brzo smanjili muziku i propustili zvuk iz okruženja, tako da možete da čujete neko obaveštenje ili da naručite piće. Osim toga, sa potpuno prilagodljivim senzorima za dodir na slušalicama, možete da reprodukujete, pauzirate, premotate pesme ili aktivirate glasovnog asistenta jednostavnim dodirom. Dodatno, nova funkcija Wearing Detection automatski pauzira vašu muziku kada uklonite jednu od slušalica iz uha i nastavlja reprodukciju kada stavite slušalicu opet u uho, tako da nikada nećete da propustite takt.

Optimizovane su za Google asistenta, pa ovim slušalicama možete da upravljate glasom, što ih čini vašim savršenim pratiocem. Slušalice su takođe kompatibilne sa aplikacijom Sony | Headphones Connect, gde ćete pronaći funkcije prilagođavanja zvuku, poništavanja šuma, kontrole na dodir i još mnogo toga.

Model WF-1000XM3 biće dostupan od sredine avgusta 2019. godine, po ceni od oko 250 evra.