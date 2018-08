Nove Sony WF-SP900 bežične sportske slušalice

Sa novim Sony WF-SP900 bežičnim sportskim slušalicama sada možete da slušate muziku potpuno bežično, čak i bez pametnog telefona, što ih čini idealnim izborom dok vežbate. U potpunosti bežični dizajn znači da možete da se krećete slobodno, bez ikakvih ograničenja dok slušate vaše omiljene melodije sa najvišim nivoom udobnosti za vaše uši.

Sloboda prilikom povezivanja i duže uživanje u muzici

Kada slušalice SP900 povežete sa vašim pametnim telefonom ili kompjuterom preko BLUETOOTH® tehnologije, možete da uživate slušajući muziku u trajanju od tri sata (do 12 sati sa futrolom za punjenje). Oslobođeni od ostalih uređaja, možete da uživate u muzici smeštenoj u integrisanu memoriju slušalica kapaciteta 4GB, koja omogućava čuvanje do 920 pesama[i] , kao i trajanju baterije od 6 sati (do 21 sat sa futrolom za punjenje).

Ovaj par potpuno bežičnih slušalica je takođe kompatibilan sa NFC™ funkcijom za pogodno uparivanje.

Uživajte u muzici na mestima na kojima to niste mogli ranije

Slušalica SP900, osim što su potpuno vodootporne i bežične, otporne su čak i na slanu vodu. Uz rejting IPX5/8, ove „bubice“ omogućavaju vam da plivate u bazenu ili u moru do dubine od 2 metra[ii] , što je idealno ukoliko želite da plivate bez dodatnog uređaja za reprodukciju muzike koji ograničava vaše kretanje. Takođe, one mogu i da se operu, što znači da možete da ih očistite posle vežbanja. Zahvaljujući IP6X rejtingu, slušalice su otporne i na prašinu što ih čini sjajnim saveznikom tokom sportskih aktivnosti s obzirom na njihovu izuzetnu izdržljivost.

Ove slušalice mogu da se pohvale poboljšanim ergonomskim dizajnom (dostupnim u tri boje uključujući crnu, belu i žutu) koji obezbeđuje udobno, stabilno i sigurno prianjanje slušalica. Možete da podesite kombinaciju koja najbolje odgovara vašim ušima, sa 4 različite veličine slušalica i 3 veličine ušnih potpornika. Ove prilagodljive slušalice mogu biti postavljene da odgovaraju vama i aktivnostima u kojima učestvujete. Ukoliko ronite, tu su slušalice za plivanje koje su takođe dostupne u 4 veličine. Takođe, postoji opcija korišćenja kabla za dodatnu sigurnost.

Kada je uključen Ambient Sound režim, možete da izaberete opciju Normal koja vam dopušta da čujete osnovne svakodnevne zvuke, dok slušate muziku u pozadini ili opciju Voice sa kojom možete da slušate muziku bez ometanja, a da ipak čujete obaveštenja i slično.

Slušalice SP900 su izdržljive i elegantne uprkos maloj veličini. Pružaju precizan, jasan zvuk uz pomoć nedavno razvijene originalne Balanced Armature drajverske jedinice kompanije Sony, koja vam omogućava da uživate u omiljenim melodijama tokom sportskih aktivnosti.

Poboljšano korišćenje

Slušalice SP900 predstavljaju intuitivni operativni sistem sa funkcijom dodira ili pritiska na dugme, pa veoma lako možete da pojačate ili smanjite zvuk dodirujući slušalice dva puta, ili da pustite, zaustavite, preskočite i vratite se na prethodnu pesmu pritiskom na dugme.

Dodatno, besplatnu Sony | Headphones Connect aplikaciju možete da koristite za prilagođavanje podešavanja zvuka vaših „bubica“. Možete odabrati da režim Ambient Sound bude uključen ili isključen, kao i Quick Sound podešavanje.

Takođe, možete koristiti Sony | Music Centre aplikaciju da pregledate i pustite pesme. Kako biste prebacili melodije na integrisanu memoriju od 4GB, možete koristiti Sony | Music Centre aplikaciju za PC preko Type-C™ USB kabla koji se nalazi u pakovanju. Ovaj kabl možete koristiti i da napunite futrolu za punjenje.

Aplikacije Google™ i Siri mogu da se aktiviraju preko WF-SP900 slušalica kada su one povezane sa vašim pametnim telefonom.