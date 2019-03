Novi Apple iMac za 2019. donosi novi AMD Radeon Pro Vega GPU

U išekivanju velikog “Showtime”! događaja, koji je Apple zakazao za ponedeljak, čuvena kompanija je lansirala novu iMac liniju.

Nakon dve godine čekanja, novi iMac stiže u identičnom eksterijeru kao i prethodne dve generacije, ali sa značajno unapređenim interijerom.

Apple je novi iMac “early 2019. edition” unapredio sa novim CPU-ovima i GPU-ovima. 4K modeli standardno dolaze sa AMD Radeon Pro 555X i 560X grafičkim procesorima, dok 5K modeli koriste Radeon Pro 570X, 575X i 580X GPU-ove.

Najveća novost je svakako to što kupci novog 27″ 5K iMaca mogu da odaberu “BTO” (Build To Order) konfiguraciju sa AMD Radeon Pro Vega48 GPU-om! Apple nije zaboravio ni na kupce manjeg, 21,5″ modela sa 4K Retina panelom, za koji je moguće napraviti BTO konfiguraciju sa AMD Radeon Pro Vega20 GPU-om.

Sa novim AMD Radeon Pro Vega GPU-ovima i daljim OpenCL 2.0, odnosno Metal 2 (Appleov grafički API, sličan Vulkanu se zove “Metal”) optimizacijama, kako samog macOS-a, tako i najpopularnijih softverskih paketa kao što je FCX Pro, Apple je kreirao izuzetno primamljivu ponudu, prvenstveno, video kreatorima i grafičkim entuzijastima i freelancerima, koji baš i ne mogu da priušte skupoceni iMac Pro sa AMD RadeonPro Vega56 i Vega64 grafičkim akceleratorima.

Kada je u pitanju unapređivanje iMac linije, Apple je “tačku na i”, stavio omogućavajući još bržu i moćniju BTO konfiguraciju za iMac Pro, koji je od sada moguće konfigurisati sa još bržim, Radeon Pro Vega64X modelom grafičkog akceleratora.

Obzirom na ustaljenu dvogodišnju kadencu lansiranja novih i osveženih iMac-ova, možemo očekivati da će AMD Radeon Pro Vega dosta dugo biti osnova akceleratorske snage Appleovih računara. Ova hardverska stabilnost samo znači da će developeri veoma precizno znati za šta i na koji način optimizuju nove verzije svojih softverskih paketa.