Novi Canon i-SENSYS uređaji za manje radne grupe

Canon Europe, svetski lider u oblasti grafičkih rešenja, predstavio je najnovije uređaje iz svoje popularne i-SENSYS serije multifunkcijskih i običnih štampača: i-SENSYS MF520, i-SENSYS MF420 i i-SENSYS LBP210. Kreirani za mala preduzeća i radne grupe, ovi kompaktni uređaji podržavaju fleksibilan rad i nude personalizaciju naprednog toka rada, kako bi se osiguralo da rezultati budu konstantno visokog kvaliteta, po niskoj ceni.

Obogativši ih mnoštvom inteligentnih funkcija, Canon je unapredio svoje crno-bele štampače i istovremeno se pozabavio sa tri oblasti koje su značajne kupcima: sigurnošću, produktivnošću i kontrolom.

Sigurnost pre svega

Kako sigurnost ima najviši prioritet u poslovanju, i-SENSYS LBP210, i-SENSYS MF420 i i-SENSYS MF520 serije su opremljene nizom rešenja za unapređenje prepoznavanja uređaja. Od ugrađenog Universal Login Manager-a do uniFLOW rešenja u oblaku i lokalnog uniFLOW serverskog rešenja, administratori mogu kontrolisati pristup uređaju, upravljati dozvolama i štititi sigurnost dokumenata na raznim uređajima pomoću Canon-ove funkcije za sigurno štampanje.

Opremajući administratore alatima za bolje upravljanje dozvolama i nadzor korišćenja, obnovljena linija proizvoda štiti bezbednost dokumenta pomoću Canon-ove funkcije za sigurno štampanje, smanjujući mogućnost ekonomskih gubitaka i narušavanja ugleda usled neželjenog ugrožavanja bezbednosti.

Unapređenje produktivnosti na radnom mestu

Novi i-SENSYS uređaji su napravljeni tako da svaki put daju kvalitetan ispis, uz mogućnost štampe do 43 stranice u minutu. Moguće je i dvostrano skeniranje i kopiranje u jednom prolazu, i to za samo nekoliko sekundi. Ovo omogućava značajno pojednostavljenje protoka velikog broja dokumenata, kao i smanjenje operativnog vremena rada, pa preduzeća mogu bez problema preusmeriti deo resursa na druge važne poslove.

Zahvaljujući ugrađenom Canon-ovom portalu za mobilne uređaje koji koristi direktnu bežičnu konekciju bez ugrožavanja sigurnosti mreže, korisnici mogu bezbedno štampati sa tableta i mobilnih telefona. Uređaji su kompatibilni sa postojećim softverskim i tehnološkim platformama, uključujući Canon Print Business aplikaciju, AirPrint i Mopria platforme, kako bi bolje podržali fleksibilne radne navike pomoću funkcije za štampanje i skeniranje u pokretu.

Originalni Canon kertridž i tehnologija za automatsko uklanjanje zaštitne trake dodatno smanjuju vreme neaktivnosti, što omogućava jednostavnije upravljanje, pa se samim tim osiguravaju produktivnost i konzistentnost koja pomaže u izdvajaju preduzeća od konkurencije.

Personalizacija i kontrola tokova rada

Jednostavni za korišćenje i spremni za rad u samo par minuta, novi uređaji imaju celi niz funkcija za uštedu koje dodatno smanjuju potrebu za redovnim održavanjem, kao i ukupne troškove štampe. To obuhvata i ekran u boji osetljiv na dodir, dijagonale 5 inča, kao i prilagodljivu biblioteku programa koja omogućava korisnicima personalizaciju toka rada sa dokumentima jednim dodirom. Pomažući administratorima da grupišu poslove, da se skeniranje i slanje skena emailom, kao i kopiranje dokumenata obavi jednim potezom, ova funkcija ima za cilj da olakša deljenje informacija eliminisanjem neefikasnih procesa, a samim tim omogući ulaganje u druge oblasti poslovanja.

Anil Jagpal, marketing menadžer za Evropu u Canon Europe je prokomentarisao: „Najnoviji i-SENSYS uređaji dodatno podržavaju potrebe malih preduzeća, uključujući ogroman rast koji primećujemo kod fleksibilnog rada. Pomažući u rešavanju najvažnijih problema koje imaju naši kupci, ovi uređaji kombinuju izuzetan kvalitet štampe i pouzdanost po kojima je Canon poznat. Kao i mnogo puta ranije, ponosni smo što možemo našim korisnicima da pružimo alate koji podržavaju savremene radne procese – a sve to bez kompromisa po pitanju kvaliteta ili cene.“

i-SENSYS MF520, i-SENSYS MF420 i i-SENSYS LBP210 serije će biti dostupne širom Evrope od aprila 2018. godine.

i-SENSYS MF520 serija

3-u-1 MFP (osim MF525x koji je 4-u-1 MFP)

Crno-bela štampa do 43 str/min (A4)

Dvostrano skeniranje u boji i crno-belo, u jednom prolazu

5” ekran u boji, osetljiv na dodir

Biblioteka programa

Mogućnost rada sa mobilnim uređajima

Kompatibilnost sa Canon PRINT Business aplikacijom, Google Cloud Print Ready, AirPrint i Mopria

WiFi

Skeniranje i deljenje: MF Scan uslužni program

ULM – Universal Login Manager

uniFLOW kompatibilnost

Sigurno štampanje / štampanje sa USB-a

Sve-u-jednom kertridž

i-SENSYS MF420 serija

3-u-1 MFP (osim MF426dw i MF429x koji su 4-u-1 MFP)

Crno-bela štampa do 38 str/min (A4)

Dvostrano skeniranje u boji i crno-belo, u jednom prolazu

5” ekran u boji, osetljiv na dodir

Biblioteka programa

Mogućnost rada sa mobilnim uređajima

Kompatibilnost sa Canon PRINT Business aplikacijom, Google Cloud Print Ready, AirPrint i Mopria

WiFi

Skeniranje i deljenje: MF Scan uslužni program

ULM – Universal Login Manager (samo MF428x i MF429x)

uniFLOW kompatibilnost (samo MF428x i MF429x)

Sigurno štampanje / štampanje sa USB-a

Sve-u-jednom kertridž

i-SENSYS LB210 serija

Laserski štampač

Crno-bela štampa do 38 str/min (A4)

Kompatibilnost sa Canon PRINT Business aplikacijom, Google Cloud Print Ready, AirPrint i Mopria

ULM – Universal Login Manager (samo LBP215x)

uniFLOW kompatibilnost (samo LBP215x)

Sigurno štampanje / štampanje sa USB-a (samo LBP214dw i LBP215x)

Sve-u-jednom kertridž

WiFi