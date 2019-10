Novi Canon imageRUNNER 2600

Izvucite najbolje iz svog poslovanja pomoću nove serije imageRUNNER 2600, vrhunskog rešenja za dokumenta za moderne kancelarije. Današnji trendovi štampe diktiraju da moramo da štampamo bolje, brže i uz najmanje moguće troškove. To je razlog zbog kojeg je Canon novu imageRUNNER 2600 seriju napravio od nule, kako bi savršeno ispunila te potrebe.

NASLEDNIK LEGENDE

Dmytro Sirosh, Product Business Developer Office and Solutions, Canon CEE GmbH, kaže, „Znali smo sa kakvim nasledstvom imamo posla dok smo pravili naslednika legendarnog imageRUNNER 2500. Želeli smo da poslovanjima sa zahtevnim potrebama štampe donesemo samo najbolje za njihov novac, pa smo zbog toga novu imageRUNNER 2600 seriju opremili poboljšanim mogućnostima za produktivnost i povezivanje i smanjili smo troškove vlasništva kako bismo korisnicima pružili najbolje iskustvo.“

Nova serija kombinuje mnoge napredne mogućnosti u male multifunkcionalne jedinice koje štede prostor i koje su u stanju da pruže priuštiv i pouzdan izlaz visokog kvaliteta. A zbog toga što je u novu seriju implementirano manje strategije za održavanje, resursi koji su potrebni za podršku uređaju znatno su smanjeni.

MANJE ČEKANJA, BRŽI IZLAZ

Brz i reaktivan, imageRUNNER 2600 iz režima spavanja prelazi u radni režim za nekoliko sekundi. On je sposoban da isporuči štampu i kopije brzinom do 45 stranica u minuti i vremenom od 3,9 sekundi do izlaska prve kopije. A zahvaljujući većem kapacitetu papira i ultrabrzoj obradi dokumenata, on poslovanjima pruža mogućnost da manje vremena provode u produkciji dokumenata, a više vremena na suštinskim zadacima poslovanja.

POBOLJŠANA SIGURNOST I UNAPREĐEN RAD

Posvećenost sigurnosti na prvom mestu primećuje se u svim aspektima novodizajnirane imageRUNNER 2600 serije, s obzirom da korisnici mogu da dobiju još veću kontrolu nad najdragocenijom imovinom poslovanja – informacijama.

Ali ugrađena ponuda višeslojne sigurnosti nije tu samo da zaštiti uređaj, podatke i mrežu od svih pretnji, već i da poboljša korisnikove svakodnevne tokove posla. Zahvaljujući mogućnostima identifikacije, korisnici jednim dodirom mogu da personalizuju svoje kontrole na velikom ekranu u punoj boji osetljivom na dodir dijagonale 7 inča/17,8 cm, kako bi ubrzali svoje dnevne zadatke.

KONTROLA IZ OBLAKA I MOBILNA MOGUĆNOST POVEZIVANJA

„Za male i srednje firme bitno je da mogu da kontrolišu svoje troškove i infrastrukturu upravljanja štampom,“ kaže Sirosh. „Svestrani imageRUNNER 2600 može da se koristi za upravljanje dokumentima, zahvaljujući potpunoj kompatibilnosti sa Canon-ovim uniFLOW softverom, koji pruža centralizovano rešenje za kontrolu štampanja i skeniranja u okviru cele flote. A pomoću novododatih funkcija povezivanja korisnici sada mogu jednostavno da obave poslove štampanja i skeniranja u pokretu.“