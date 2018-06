Novi Canon LX-MU500Z laserski projektor

Canon Europe je predstavio LX-MU500Z, najmoderniji kompaktni laserski projektor za trajnu instalaciju, idealan za akademske institucije i korporativno okruženje. Sa 5.000 lumena, matičnom WUXGA rezolucijom, Digital Light Processing (DLP) tehnologijom panela, živim bojama i dinamičkim odnosom kontrasta 50.000:1, LX-MU500Z je savršen partner za oživljavanje školskih predavanja i poslovnih prezentacija.

Velika svetlina i izuzetan kvalitet slike

Sa svojih 5.000 lumena, LX-MU500Z garantuje najsvetliju sliku u različitim radnim okruženjima, od dobro osvetljenih učionica, do velikih prostorija za sastanke. Projektor se sastoji od plavog lasera i točkića od žutog fosfora, kako bi pružio oštre i realistične boje, kao i veliku svetlinu. Svetla i tamna područja slike su prikazana sa neverovatnom preciznošću, što LX-MU500Z čini nezamenjivim alatom nastavnicima koji žele vizuelno da privuku pažnju studenata, poslovnim ljudima koji žele da impresioniraju klijente prezentacijom nove ideje ili za upečatljive uvodne prezentacije na konferencijama.

Zahvaljujući matičnoj WUXGA (1920×1200) rezoluciji, LX-MU500Z daje neverovatno oštru sliku, pa je tekst lako čitljiv, a grafike i video zapisi izgledaju jasno. Ova visoka rezolucija najviše dolazi do izražaja kod jasnih i impresivnih prezentacija, digitalnih natpisa i u industriji zabave. DLP paneli visokog kvaliteta doprinose zadivljujućem izgledu slike, time što otklanjaju efekat rešetke, prisutan kod klasičnih LCD projektora.

LX-MU500Z ima visok dinamički odnos kontrasta od 50.000:1, što omogućava duboke i čiste boje, kao i vernu reprodukciju crnih oblasti, a rezultat svega toga je neponovljiv osećaj pri gledanju. Tako stvorene živopisne slike su savršene za impresioniranje potencijalnih klijenata ili privlačenje kupaca prezentacijama proizvoda u radnji.

Vodeća fleksibilnost u branši

LX-MU500Z je kompaktan i lagan, pa ga je lako montirati ili premeštati, čak i u prostorijama u kojima montaža predstavlja izazov. Zahvaljujući laserskom izvoru svetla, LX-MU500Z ne morate pomerati da bi zamenili potrošne delove, što je idealno za kancelariju ili živahan koledž. Veoma je tih u radu, samo 35 dB, pa se može montirati u najtiša okruženja, kako bi omogućio projekcije bez buke koja bi odvlačila pažnju.

Zarad lakog postavljanja u bilo koji položaj u rasponu od 360 stepeni, LX-MU500Z ima objektiv koji se može pomerati +/-50%, može projektovati sliku u vertikalnom položaju i ima korekciju trapezoidnog oblika u sva četiri ugla. To znači da slika i geometrija mogu biti lepo podešeni, bez obzira pod kojim uglom ga instalirate, čak i ako je van ose.

LX-MU500Z podržava HDBaseT standard za prenos HD slike, zvuka i kontrolnih signala na većim udaljenostima, a može se koristiti CAT5e kabl dužine do 100 m. Sve ove karakteristike omogućavaju montažu LX-MU500Z projektora u bilo kom prostoru koji zahteva projektovanje na veliku udaljenost, kao što su velike konferencijske sale ili sale za predavanja. Ugrađeni LAN port može biti korišćen za nadzor i kontrolu. Ovo je od posebne koristi edukativnim ustanovama koje imaju ograničene resurse, jer omogućava IT osoblju da lako utvrdi gde je problem, uz uštedu vremena i smanjenje troškova održavanja.

Uz pet načina za prikaz slike i mogućnost definisanja dva korisnička modela, LX-MU500Z garantuje da će sav projektovani sadržaj biti verno reprodukovan, što je od vitalnog značaja za detaljne tehničke prezentacije i obuku u medicini. LX-MU500Z može da primi i različite vrste 3D signala, pa je moguće prikazati[i] jasan i uverljiv 3D sadržaj. Ovo može dati novu dimenziju kreativnim instalacijama ili prezentacijama u salama za predavanja.

Smanjuje troškove i štedi energiju

LX-MU500Z koristi plavu lasersku diodu i točkić od žutog fosfora, koji mogu trajati do 20.000 sati, što je znatno duže od izvora svetla sa lampama. Bez delova koji se moraju menjati, LX-MU500Z je lak za održavanje i jeftin za korišćenje.

Troškovi kod LX-MU500Z projektora se dodatno smanjuju trenutnim uključivanjem i isključivanjem izvora svetla i smanjenom potrošnjom energije u normalnom načinu rada, kao i u mirovanju. U slučaju da dođe do zastoja u radu LX-MU500Z projektora, besplatan zamenski uređaj će biti dostavljen sledećeg dana, prema Canon-ovoj dugoročnoj petogodišnjoj garanciji[ii] . Ovo ograničava dužinu zastoja i smanjuje ukupne troškove posedovanja.

Ključne karakteristike LX-MU500Z projektora:

Matična WUXGA rezolucija (1920 x 1200 piksela)

Osvetljenost 5.000 lumena

DLP tehnologija

Plava laserska dioda i točkić od žutog fosfora

Radni vek izvora svetla od 20.000 sati

Ispravljanje trapezoidnog oblika u sva četiri ugla

Petogodišnja garancija kompanije Canon

Besplatno pozajmljivanje zamenskog uređaja u toku narednog dana, tokom servisiranja