Novi Game Ready drajver za DiRT 4!

Dostupani na dan izlaska igre, NVIDIA Game Ready drajveri omogućavaju najbolje moguće iskustvo u mnogim hit igrama zahvaljujući NVIDIA inženjerima koji rade do poslednjeg minuta kako bi optimizovali perfomanse i unapredili gajmplej. A kao dodatna garancija kvaliteta svaki Game Ready drajver je i WHQL sertifikovan od strane kompanije Microsoft.

Budite Game Ready i zauzmite prvu poziciju u DiRT 4!

Sa igrom DiRT 4 (oficijelnom igrom FIA World Rallycross šampionata) Codemasters je uspeo da spoji sve ono što je učinilo prošle DiRT igre tako sjajnim. I u ovom izdanju možemo naći autentično trkanje, raznolike lokacije, veliki broj vozila, različite modove igre i naravno, kompetitivne mečeve.

Ukoliko želite da iskusite sve to na najvišim mogućim podešavanjima, i u 60 frejmova u sekundi, GeForce GTX 1060 je savršen izbor za rezolucije do 1920×1080 i bez problema postiže sve targete po pitanju perfomansi.

U 2560×1440, GeForce GTX 1070 je preporučena kartica, a za 3840×2160 (4K) samo će GeForce GTX 1080 Ti biti odgovarajuć (napomena: gašenje MSAA u 4K omogućava da i na GeForce GTX 1080 premašite 60 FPS).

Game Ready vam omogućava da razbijete loše momke kao od šale u Nex Machina

Devedesetih su arkadne pucačine bile na vrhu popularnosti, a neke od najboljih kao što je legendarni Smash TV, su zahtevale izuzetno brze reflekse, mogućnost upravljanja sa obe ruke, i naravno malo sreće. Nex Machina ima za cilj da replicira svu tu dinamiku ali uz grafiku oz 2017., odličan frejmrejt i veliki izbor kooperativnih modova za igru.

Optimizovana podešavanja

Koji god GPU da izaberete za DiRT 4 i Nex Machina, GeForce Experience vam može omogućiti da podesite grafiku samo jednim klikom i uletite u igru odmah. Uz to, GeForce Experience možete takođe koristiti i da snimite gejmplej, podelite najbolje momente iz igre i skrinšotove. A u samom GeForce Experience softveru možete preuzeti i najnoviji Game Ready drajver.