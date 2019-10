Novi grafički akceleratori iz AMD-a za industrijsku primenu

Pod pojmom “Ugradna grafička rešeja” ili u originalu Embedded graphics, podrazumevaju se grafički akceleratori koji pokreću sve uređaje sa različitim tipovima displeja, a da nije reč o računarima – prenosnim ili stonim. Za kasino aparate, medicinsku opremu, industrijske video panele i slično, AMD ima posebnu liniju grafičkih akceleratora, koja je upravo osvežena novim modelima.

AMD Embedded pruža kupcima u industriji aparata za igre na sreći, široku ponudu rešenja za pokretanje gotovo bilo kojeg sistema za igre. AMD Ryzen Ugrađeni V1000 SoC donosi CPU i GPU tehnologije zajedno u jednom paketu, pružajući mogućnost pokretanja di četiri 4K panela iz jednog sistema. AMD Ryzen Ugrađeni R1000 SoC je izvanredno efikasan, pružajući do 4x bolje procesorske i grafičke performanse za dolar u odnosu na konkurenciju [i] .

Donošenje novih ugrađenih opcija GPU-a kupcima

Pored SoC-a, AMD nudi i ugrađene GPU-ove koji omogućavaju zapanjujuća, imerzivna vizuelna iskustva uz istovremeno podržavanje efikasnih TDP profila potrošnje energije. AMD kupcima isporučuje tri diskretne klase AMD-ovih ugrađenih Radeon GPU-ova visokih performansi. Ove tri klase omogućavaju širok raspon performansi i potrošnje energije, ali najvažnije, nude mogućnosti koje ova industrija zahteva, uključujući planiranu dugovečnost, poboljšanu drajversku podršku i podršku ugrađenim operativnim sistemima.

Nastavljajući pružati našim kupcima više izbora, visokih performansi i bolje energetske efikasnosti, AMD je lansirao dve nove verzije ugrađenih Radeon GPU-ova: E9560 i E9390. Ove nove kartice su u klasičnom PCIe formatu, koriste 8 GB GDDR5 memorije i podržavaju 4K brzi video, 3D vizualizacije i druge računski intenzivne grafičke aplikacije koje se vide u kasinima i arkadnim igraonicama.

Za kupce kojima su potrebne superiorne performanse s ugrađenim GPU-om, E9560 pruža čak 11% [ii] više performansi u odnosu na postojeći E9550. To čini sa 36 računarskih jedinica, TDP-om od 130 W ili manjim i do 5,7 TFLOPS performansi.

Za kupca koji traži bolju energetsku efikasnost, E9390 ima TDP od 75W ili manji s 28 računskih jedinica i pruža do 3,9 TFLOPS performansi.

Memorija koju koriste ove grafičke kartice – GDDR5, postupno se ukida u čitavoj industriji radi prelaska na GDDR6. Kako bi pomogli našim kupcima u upravljanju ovom tranzicijom, E9560 i E9390, kao i postojeći ugradni GPU-ovi bazirani na ‘Polaris’ arhitekturi biće na raspolaganju kupocima čak do 2022. godine.

Nove platforme zasnovane na AMD ugrađenim procesorima

AMD-ova sposobnost da kupcima pruži visoke performanse CPU-a i GPU-a koji mogu ubrzavati video i grafiku kakvu zahteva moderno igranje prepoznata je u kompanijama koje na tržište dovode nove sisteme:

Casino Technology, kompanija za kazino igranje sa sedištem u Europi, upravo je najavila svoju podršku AMD Ryzen Embedded V1000 SoC, donoseći nivo performansi diskretne grafiku i multimedijsku obradu svojim kupcima automatskih računara.

Quixant je najavio novu generaciju kontrolera za igre, QXi-7000 LITE, koji koristi AMD Ryzen Embedded R1000 SoC, omogućujući tako da dizajn igara bude gurnut do krajnjih granica.