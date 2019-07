Novi hard disk ADATA HM800

ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje predstavlja spoljni hard disk ADATA HM800. Spoljni hard disk HM800 obavezan je hardver za korisnike pametnih televizora, kojima omogućava kako puštanje omiljenih serija, filmova i sportskih takmičenja vrednih maratonskog gledanja, tako i snimanje tih sadržaja. Kako HM800 dolazi u kapacitetima 4, 6 i 8 TB, korisnici mogu snimati sadržaje bez zadrške i jednostavno izrađivati sigurnosne kopije pomoću funkcije One-Touch Backup (sigurnosno kopiranje jednim dodirom).

Svi zabavni sadržaji na jednom mestu

Uz spoljni disk HM8000 korisnici neće propustiti važnu utakmicu ni finale sezone omiljene serije. Mogu snimiti sve omiljene televizijske sadržaje na HM800 i u njima uživati kasnije. U doba sadržaja visoke rezolucije korisnici ne mogu nikad imati previše prostora za skladištenje – na prostor za skladištenje kapaciteta od maksimalno 8 TB sada će moći smestiti do 1000[i] epizoda omiljene serije ili sačuvati na jednom mestu gotovo sve svoje filmove, glazbu i druge fajlove. Sa svim tim prostorom za skladištenje HM800 može biti i biblioteka igara u kojoj se može sačuvati do 200[ii] naslova za PS4 ili Xbox.

TurboHDD donosi veću brzinu i učinkovitost

HM800 je eksponencijalno brži od USB-a 2.0 jer sadrži tehnologiju TurboHDD koja primenjuje prilagođene profile i algoritme za ubrzavanje prenosa podataka na temelju prometa i resursa sistema. Može ubrzati prenos podataka i doneti performanse koje štede vreme, a koje će sadržaje učiniti brzo dostupnim, uz minimalno kašnjenje.

Sigurnosno kopiranje jednim dodirom i AES šifrovanje

HM800 ima funkciju One-Touch Backup koja automatski sigurnosno kopira i sinhronizuje datoteke pritiskom tastera, omogućujući korisnicima da sigurno uskladište svoje vredne sadržaje. 256-bitno AES šifrovanje štiti podatke od zlonamernih upada i nenamernog izlaganja, pa korisnici mogu biti mirni zahvaljujući najnovijim merama zaštite sigurnosti podataka.