Novi LG CordZero usisivači obezbeđuju lakoću besprekornog čišćenja

Kompanija LG Electronics (LG) prikazala je nove sposobnosti proizvoda za čišćenje bez kabla na sajmu CES 2020. Bežični štapni usisivač LG CordZeroThinQ A9 omogućava delotvorno usisavanje i brisanje uz pomoć jedinstvenog uređaja u obliku štapa, dok novi robotski bežični usisivači CordZeroThinQ objedinjuju stručno znanje kompanije LG na polju robotike i kućnih uređaja u uređaj kompaktne veličine koji može uspešno da obavlja i najteže poslove čišćenja.

Vlastita tehnologija Power Drive MopTM kompanije LG transformiše kako CordZeroThinQ A9 tako i bežične robotske mopove CordZeroThinQ u savršene instrumente za održavanje besprekorne čistoće podova. Zahvaljujući naprednom sistemu automatskog snabdevanja vodom, dva brzorotirajuća uloška za mop uvek imaju tačnu količinu vode za čišćenje bez ostavljanja barica. U cilju prilagođavanja različitim tipovima podova i snagama čišćenja, korisnici mogu da povećaju, smanje ili u potpunosti prekinu protok vode.

LG CordZeroThinQ A9 sa Power Drive Mopom

Zahvaljujući zamenljivim nastavcima, LG CordZeroThinQ A9 lako može da se transformiše iz usisivača u mop i obrnuto. Njegov Power Drive Nozzle nastavak uklanja prašinu iz tepiha i sa tvrdih podova moćnom snagom usisavanja zahvaljujući tehnologiji Smart Inverter Motor™ kompanije LG. Taj isti motor pruža odlične rezultate brisanja kada se koristi sa nastavkom Power Drive Mop. Upravljanje jednim dodirom, dva brzo zamenljiva paketa baterija i filteri koji mogu da se skidaju i peru podižu na viši nivo delotvornost ovog kućnog uređaja sa dve funkcije. Postolje za punjenje više vrsta baterija koje dolazi uz proizvod pruža praktično ponovno punjenje i skladištenje koje štedi prostor kako za usisivač tako i za dodatke. Vlasnici originalnog uređaja CordZeroThinQ A9 mogu jednostavno da kupe dodatni komplet Power Drive Mop, koji uključuje nastavak i uloške za mop.

Robotski mop LG CordZeroThinQ

Robotski mop LG CordZeroThinQ podiže na viši nivo automatsko čišćenje podova svojim power drive dualnim spin mopovima poboljšanim tehnologijom Dual Eye™. Ugrađenom Dual Eye kamerom sa prednje strane, robotski mopovi CordZeroThinQ mogu tačno da detektuju i prepoznaju okruženje kako bi izbegli sudaranje sa kućnim nameštajem i ljubimcima. Pristupom funkciji My Zone uz pomoć aplikacije LG ThinQ, korisnici mogu da odrede koje površine u kući treba čistiti.

Kućevlasnici koji takođe poseduju robotski usisivač CordZeroThinQ R9 mogu povezati ta dva uređaja uz pomoć Wi-Fi-ja u sveobuhvatnu mrežu za čišćenje kuće na kojoj će im komšije zavideti. Nakon što R9 završi sa usisavanjem, on obaveštava robotske mopove CordZeroThinQ koje prostorije doma treba prebrisati.

„S obzirom na to da se sve više potrošača u današnje vreme odlučuje za tvrde podove, bilo je jasno da usisivači sami ne bi zadovoljili svačije potrebe”, izjavio je Dan Song, predsednik kompanije LG Home Appliance & Air Solution. „Na bazi naše tehnološke stručnosti i temeljnog razumevanja potreba potrošača, razvili smo CordZeroThinQ Power Drive Mop za obavljanje najzahtevnijih poslova čišćenja”, istakao je on.

CordZeroThinQ A9 i robotski mopovi CordZeroThinQ kompanije LG izloženi su tokom sajma CES 2020 od 7. do 10. januara na štandu #11100 u Centralnoj hali Kongresnog centra Las Vegas. Pratite sve aktivnosti i objave kompanije LG u vezi sa sajmom CES na društvenim medijima uz pomoć heštega #LGCES2020.