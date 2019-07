Novi LG klima uređaji brinu o okolini i zdravlju korisnika

Najnoviji klima uređaji kompanije LG Electronics (LG) sa ugrađenim Dual Inverter kompresorom štede energiju, a opremljeni su i nizom korisnih funkcija i naprednih tehnoloških rešenja koja vode računa o zdravlju korisnika i čine da se osećaju ugodnije. Nude odlične performanse i praktičnost, dok se svojim minimalističkim dizajnom uklapaju u svaki stambeni prostor. Bez obzira radi li se o modelu ARTCOOL Gallery, ARTCOOL Mirror, Deluxe, Standard Plus ili Standard, upravljanje temperaturom i kvalitetom vazduha u prostoru je lako i jednostavno. Svi LG Inverter klima uređaji dolaze sa čak 10 godina garancije za kompresor.

LG klima uređaji projektovani su za vrhunski i stilizovani kvalitet života, a minimalistički i svedeni izgled se lako može uskladiti sa svim vrstama dizajna enterijera. Staklo sa ogledalom na prednjem delu kod modela ARTCOOL Mirror reflektuje okruženje da bi se naglasio enterijer i pružila vanvremenska lepota kroz čvrstinu stakla, dok model ARTCOOL Gallery donosi umetnički utisak zahvaljujući izmenjivoj slici sa prednje strane.

Briga o zdravlju korisnika

Bitna stavka koju LG klima uređaji poseduju je antibakterijski filter za vazduh koji ima sposobnost skupljanja minijaturnih čestica prašine (veličine do 10 mikrometara), polena i grinja, kao i sprečavanja njihovog prodiranja u prostoriju. Osim filtera Dual Protection, tu je i jonizator plazme Plasmaster Ionizer + koji oslobađa preko tri miliona jona koji se vežu za štetne čestice i na taj način sterilišu vazduh i okolne površine, istovremeno neutrališući mirise. Svim korisnica je važno da znaju da jonizator kompanije LG steriliše i bakteriju eširihiju koli u 99,9 odsto slučajeva i to za samo 30 minuta.

Pored prednosti inovativne inverter tehnologije, efikasnost LG klima uređaja se postiže korišćenjem visokoefikasnog ekološkog rashladnog sredstva R32. Pored toga što ima viši indeks hlađenja nego što je to slučaj kod drugih tehnologija freona, tehnologija Freon R32 je i ekonomičnija i bezbednija.

Energetski efikasan kompresor Dual Inverter

Jedna od ključnih karakteristika LG klima uređaja novije generacije jeste Inverter tehnologija koja omogućava brzo postizanje željene temperature, bez obzira na to da li je u pitanju grejanje ili hlađenje. Ova inovacija omogućava daleko manju potrošnju, a samim tim donosi i velike uštede na kraju meseca, što čini ove uređaje odličnim rešenjem za hlađenje tokom leta i grejanje tokom zime.

Za razliku od kompresora na standardnim klima uređajima koji se isključuju i uključuju da bi se podesila temperatura, uređaji kompanije LG koji poseduju DUAL Inverter Compressor neprekidno podešavaju brzinu kompresora da bi se održali željeni nivoi temperature. To minimalno variranje štedi energiju i obezbeđuje hlađenje, ali i grejanje bez premca.

Dodatno, umesto u samo jednom pravcu, razvoj tehnologije omogućio je klima uređajima da vazduh distribuiraju u četiri različita smera istovremeno, tako da se udobnost oseća u svakom delu prostorije.

Mnoštvo korisnih funkcija za udobniji život

LG klima uređaji, kao na primer model ARTCOOL, prilikom rada emituju izrazito nizak nivo buke – svega 19 dB. Poređenja radi, prosečna „buka“ u šumi je 26 dB, a u biblioteci 36 dB. Ovo se ne odnosi samo na unutrašnju jedinicu, jer se aktivacijom načina rada Silent Mode nivo buke koji emituje spoljašnja jedinica takođe smanjuje za 3 dB. Isto tako, zahvaljujući ugrađenom Wi-Fi modulu, ovim klima uređajima moguće je upravljati putem aplikacije SmartThinQ® za iOS i Android uređaje sa bilo koje lokacije. Dodatno, korisnici mogu i da personalizuju opcije, odnosno da podese temperaturne uslove koji im najviše odgovaraju. Aplikacija uključuje i funkciju Smart Diagnosis kojom se na smart telefonu može proveriti stanje postavki, instalacija ili eventualne poteškoće u radu uređaja.

„LG klima uređaji za 2019. korisnike će impresionirati svojim dizajnom, odličnim performansama, kao i energetskom efikasnošću. Poseban naglasak stavili smo na zaštitu njihovog zdravlja, ali i očuvanje okoline”, rekao je Đorđe Stevanović, menadžer prodaje u okviru poslovne jedinice za klimatizaciju i energetska rešenja kompanije LG. „U LG-ju insistiramo na kvalitetu proizvoda i zadovoljstvu korisnika, pa smo za sve kupce naših novih modela kupljenih do kraja godine obezbedili 10 godina garancije za kompresor“.