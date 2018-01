Novi Sony 2.1-kanalni soundbar HT-SF200

Sa novim Sony 2.1-kanalnim soundbar uređajem HT-SF200 bićete u prilici da osetite filmski zvuk iz udobnosti sopstvenog kauča, a zbog specifičnog dizajna dobro će se uklopiti sa bilo kojim komadom nameštaja.

Izaberite film ili TV program koji želite da gledate i čućete sve zvuke niske frekvencije i jasne glasove, sa uređaja koji ne zahteva dodatno pojačalo.

Tanki, elegantni soundbar sa ugrađenim pojačalom i podrškom Dolby Digital kodeka, stvara zvuk u vašoj dnevnoj sobi koji ne možete ni sa čim da uporedite. Uprkos kompaktnoj veličini, kad se uključi S-Force PRO Front Surround dobijate efekat kao da ste okruženi zvučnicima – ali bez kablova svuda po sobi.

Jednostavno povezivanje

Čineći prostor čistim i urednim, SF200 se jednostavno povezuje sa televizorom preko optičkog kabla HDMI ARC ili preko Bluetooth veze. Takođe, može bežično da se poveže i sa drugim pametnim uređajima pomoću Bluetooth tehnologije. Za situacije u kojima želite brzo da se povežete i odmah pustite pesmu, SF200 ima praktičnu alternativnu karakteristiku – USB ulaz koji omogućava povezivanje uređaja i jednostavnu reprodukciju.

Savršen spoj

SF200 je „sve u jednom“, elegantno rešenje koje se uklapa u enterijer, a ne ugrožava kvalitet zvuka. Savršen za manji životni prostor, soundbar uređaj će se lako uklopiti na polici ili komodi, smeštenoj ispred ili pored TV-a. Uređaj je dostupan u ugalj crnoj boji (HT-SF200) i krem beloj (HT-SF201).

Cena modela HT-SF200 i HT-SF201 iznosiće oko 250 evra, a u prodaji će se naći već krajem februara/početkom marta 2018.