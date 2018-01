Novi Sony 4K Ultra HD Blu-ray plejer i AV risiver

Ova vrhunska Sony 4K HDR konfiguracija će učiniti da se u sopstvenom domu osećate kao da ste u bioskopu. Kao dodatak aktuelnom asortimanu Sony 4K Ultra HD Blu-ray plejera, UBP-X700 pruža mnogo širi raspon boja, kontrasta i osvetljenosti nego standardni Blu-ray plejeri, čineći sliku mnogo bližom onome što vidite u stvarnom životu.

Kompanija Sony je ponosna što je svoj već afirmisani asortiman uređaja za kućni bioskop proširila novim AV risiverom, STR-DH790. On pruža fleksibilnu 5.1.2-kanalnu konfiguraciju sa podrškom za Dolby Atmos i DTS:X, dajući moćan bioskopski okružujući zvuk koji se prilagođava vama i vašem okruženju.

Uparite ih

Doživite 4K Ultra HD Blu-ray reprodukciju koja sve prikazuje sa preciznijim detaljima nego ikada pre, omogućavajući vam da se osećate kao da gledate pravu stvar baš tu pred sobom.

Optimizirajući način prenošenja HDR slike od vašeg plejera do televizora, X700 će podržati HDR10 i Dolby Vision u cilju pružanja dosad neviđenog nivoa detaljnosti, boja i osvetljenosti. DH790 ima i funkcije kompatibilne sa HDR10 i Dolby Vision formatima. Kombinacija X700 i DH790 pruža vam novo carstvo zvuka uz očuvanje kvaliteta slike.

Da bi istinski bioskopski zvuk odgovarao kvalitetu slike koja odgovara stvarnom životu, povežite ta dva uređaja i čućete iznenađujuće jasne zvukove svud oko sebe. Podrška DH790 za Dolby Atmos i DTS:X omogućava vam da ispunite prostoriju zvukovima iznad i oko sebe, kao što je prasak munje na nebu, ili sirene koje se čuju pored vas po gradskim ulicama, zahvaljujući vašoj 5.1.2-kanalnoj konfiguraciji.

Filmovi i mnogo toga još

Gledajte šta god vam se prohte, jer vam X700 omogućava da vam svet 4K striming servisa bude nadohvat ruke. Sa servisa Netflix™, Prime Video™ i YouTube™ može se izabrati raznovrstan sadržaj. Ovaj 4K Ultra HD Blu-ray plejer podržava i niz visokokvalitetnih video i muzičkih formata, uključujući MP4, DSD, FLAC i druge.

Lako podešavanje

I X700 4K Ultra HD Blu-ray plejer i DH790 AV risiver imaju tanko, kompaktno telo koje se savršeno uklapa u vaš dom.

Dizajniran imajući na umu prosečnu dnevnu sobu, DH790 vam olakšava da shvatite kako da podesite zvučnike zahvaljujući naprednom D.C.A.C (Digital Cinema Auto Calibration) sistemu za automatsko podešavanje zvučnika. Pomoću dodatnog isporučenog mikrofona, napredni D.C.A.C sistem koristi niz probnih tonova da utvrdi odgovarajuće jačine zvučnika, na osnovu registrovanog položaja zvučnika u odnosu na akustične karakteristike vaše prostorije.

Model UBP-X700 biće dostupan od januara 2018. godine, po ceni približno 270 evra.

Model STR-DH790 biće dostupan na proleće 2018. godine.

Dodatne informacije:

STR-DH590: kompatibilni 4K/HDR, uključujući i kompatibilnost sa najnovijim formatima HDR10 i Dolby Vision.

SS-CSE: zvučnik sa podrškom za Dolby Atmos, dizajniran ekskluzivno za Dolby Atmos, uz lako podešavanje.