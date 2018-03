Novi Sony džepni projektor za poboljšani audio-vizuelni doživljaj

Kompanija Sony saopštila je da prenosivi projektor MP-CD1 stiže u Evropu na proleće. Uređaj koji staje u šaku može da projektuje sadržaj dijagonale od 120 inča sa udaljenosti od oko 3,5 metra. Ovaj raznovrstan projektor, težine samo 280 grama, odmah pretvara bilo koju površinu u široki ekran i radi gotovo nečujno, što ga čini savršenim za poslovne prezentacije na terenu, video igre, događaje na otvorenom ili filmske večeri sa porodicom.

Živahni ekran projektora koristi DLP® IntelliBright™ tehnologiju, koja poseduje napredne algoritme za obradu slika kako bi se povećala osvetljenost bez povećavanja potrošnje baterije.

Jedinstveni dizajn projektora omogućava mu da smanji toplotu i zadrži visoku osvetljenost, a za džepno izdanje uređaj je dobio priznanje iF 2018 Design Award. Osvetljenost od 105 ANSI lumena i ugrađena baterija kapaciteta 5.000 mili amper sati, korisnicima omogućava da projektuju jasne i svetle slike u trajanju do dva sata. Vreme korišćenja može da se produži jednostavnim punjenjem preko standardnog USB-C porta, čak i dok je uređaj u upotrebi, te nema potrebe da nosite AC adapter, koji se ionako lako zaboravlja. Ako se koristi na otvorenom, projektor MP-CD1 lako može da se dopuni preko prenosivog punjača.

Sa super brzim pokretanjem od 5 sekundi i mnoštvom jednostavnih opcija povezivanja preko HDMI veze, sadržaj se može preuzeti iz različitih izvora, uključujući PC ili čak PlayStation i da se podeli sa svima koji su u prostoriji za samo nekoliko sekundi. Ovo eliminiše bilo kakvo narušavanje kontinuiteta poslovnog sastanka, a opcioni HDMI uređaj (dongle)[ii] omogućava bežično povezivanje sa raznim uređajima, poput pametnih telefona i tableta za gledanje sadržaja, zahvaljujući istovremenom napajanju sa USB porta na (dongle) čak i tokom projekcije.

Auto keystone korekcija uređaja obezbeđuje prikaz na celom ekranu bez izobličenja, čak i kad se projektuje iz ugla, dok dinamički režim slike povećava optimalnu osvetljenost i zasićenost slika i video zapisa. Standardna utičnica za stativ se nalazi na donjoj strani uređaja što olakšava projekcije na bilo kojoj površini – čak i na plafonu.

Projektor MP-CD1 će biti dostupan u Srbiji od aprila 2018. godine, po ceni od oko 500 evra.

Specifikacije

Naziv modela MP-CD1 prenosivi projektor Projektovana veličina slike Maksimalno 120 inča prilikom projekcije sa udaljenosti od 3.45 metara Kontrastni odnos 400:1 Izlazna rezolucija 854 x 480 Reproduktivnost boja Paleta od 16.770.000 boja Težina Približno 280 grama Kontinuirano vreme projektovanja (sa punim kapacitetom punjenja) Približno 120 minuta (kada je potpuno napunjena baterija i bez napajanja) Dimenzije (Š x V x D) Približno 83 x 16 x 150 milimetara Dodatna oprema Futrola (1) HDMI kabl dužine 1 metar (1) USB-C kabl dužine 1 metar (1) Micro USB za USB-C adapter (1)