Novi Sony EXTRA BASS zvučnici

Kompanija Sony na popularnom IFA sajmu u Berlinu predstavlja nove bežične prenosive modele EXTRA BASS zvučnika, GTK-XB60 i GTK-XB90.

Uz unapređeni hardver, snažniji zvuk i zvučni pritisak i još više opcija nego ranije, uz ove uređaje moći ćete bilo gde da organizujete žurku na kojoj će vam svi pozavideti. Zabava će potrajati do kasno u noć zahvaljujući dugom trajanju baterije i tri različita režima za čuvanje baterije, a na raspolaganju je i mogućnost dodatnog povezivanja sa drugim uređajima.

Otvorite plesni podijum uz XB60

Model GTK-XB60 donosi istu tehnologiju po kojoj je poznata EXTRA BASS serija, ali i bateriju trajanja do 14 sati, pa svoj zvučnik možete poneti sa sobom i uz odgovarajući režim baterije – AC, Battery i Stamina – pokrenuti žurku koja ne prestaje.

Ne morate se zaustavili na samo jednom uređaju – zahvaljujući funkciji Wireless Party Chain, možete povezati čak do 10 EXTRA BASS zvučnika[1]. Vaši prijatelji se mogu uključiti kao DJ-evi povezivanjem do tri pametna telefona, a uz ulaz za mikrofon jednostavno ćete organizovati i karaoke!

Na raspolaganju su linijsko, trepćuće i osvetljenje zvučnika koje se može sinhronizovati sa pesmom bilo kod žanra, od elektronske do pop muzike, a aplikacije Sony Music Center i Fiestable vam nude priliku da podešavate rasvetu sa mobilnog telefona.

Osetite bas uz XB90

EXTRA BASS zvučnik GTK-XB90 donosi pravu festivalsku atmosferu uz rasvetu sa efektom „beskrajnog ogledala“ i viši zvučni pritisak, pa ćete se osećati kao da ste na nastupu svog omiljenog DJ-a. Baterija „starijeg brata“ modela XB60 traje do 16 sati nakon samo četiri sata napajanja, korišćenjem jednog od tri režima za čuvanje baterije – AC, Battery ili Stamina.

Zvučnikom možete upravljati preko aplikacije Fiestable, koja nudi opcije za prilagođavanje osvetljenja, kontrolu putem pokreta, DJ i efekte semplovanja. Alternativno, možete dopustiti da model XB90 slobodno prati ritam svetlosnim efektima ili uvećati zabavu sa još više ozvučenja pomoću funkcije Wireless Party Chain.

Model GTK-XB60 će biti dostupan od septembra 2017. godine u crnoj, plavoj i crvenoj boji po ceni od približno 350 evra. Model GTK-XB90 će biti dostupan od septembra 2017. godine u crnoj boji po ceni od približno 500 evra. Cena može zavisiti od pojedinačnih maloprodajnih objekata.