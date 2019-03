Novi soundbarovi iz Q serije optimizovani za QLED televizore

Kompanija Samsung najavila je dva nova soundbara iz Q serije sa Samsung Acoustic Beam tehnologijom, kao i novu funkciju Adaptive Sound. HW-Q70R i HW-Q60R soundbarovi stižu pametniji nego ikada, zahvaljujući saradnji Samsung Audio Laba i Harman Kardona, nudeći doživljaj okružujućeg zvuka za kućne bioskope.

Uz Adaptive Sound tehnologiju, koja koristi niz rupica u zvučniku kako bi stvorila dinamičniji zvuk, HW-Q70R i HW-Q60R uređaji, analiziraju sadržaj koji se reprodukuje na televizoru i prilagođavaju ga idealnim postavkama zvuka za bilo koju scenu. Ovi soundbarovi mogu i automatski da se prebace na prilagodljivi režim zvuka kada je Samsung 2019 QLED TV priključen i njegov AI način rada uključen.

„Kroz Adaptive Sound tehnologiju koja razume zvuk i optimizuje ga prema sceni, korisnici mogu uživati u još realnijem zvuku za svaku vrstu sadržaja“, rekao je Jongsuk Chu, izvršni potpredsednik Visual Display odeljenja u kompaniji Samsung Electronics. „Novi soundbarovi Q serije imaju kvalitet zvuka koju su revitalizovali stručnjaci, a njihov privlačni dizajn korisnicima pruža još bolji doživljaj kućnog bioskopa“.

Soundbarovi iz Q serije imaju Bluetooth vezu, kako bi korisnici na što jednostavniji način uživali u muzici visokog kvaliteta sa svojih pametnih telefona. HW-Q70R soundbar opremljen je Dolby Atmos i DTS: X tehnologijom za okružujući, dinamičniji zvuk. Uz HW-Q70R korisnici mogu da uživaju u impresivnom iskustvu kućne zabave, uz zvuk koji ispunjava prostor. HW-Q70R soundbar je tankog oblika, visine samo 2,3 inča (59 mm), za savršenu podudarnost s QLED televizorom.