Novi super brzi štampači predvode simfoniju inovacija na CeBIT-u 2017

Na CeBIT-u 2017 kompanija Epson predstavila je svoju viziju budućnosti radnog okruženja, usklađivanja društvenih očekivanja i tehnoloških trendova kako bi ostvarila održivije okruženje i produktivniju i angažovaniju radnu snagu. Predstavljajući ovu viziju, kako u vidu konferencije za štampu tako u vidu govora, globalni predsednik kompanije Epson, gospodin Usui istakao je ključne nalaze iz Epsonovog skorašnjeg istraživanja koje se bavilo očekivanjima na radnom mestu i uticajem budućih tehnologija na radnu snagu.

Kao kompanija, Epson je usresređen na podržavanje ove nove ere kako u poslovanju tako i u svakodnevnom životu. Glavne tehnologije kompanije, uključujući nosive uređaje, robotiku vizuelno prikazivanje i štampanje, što je sve prikazano na sajmu, biće razvijane sa ovom vizijom na umu. Čvrsto koračajući ka ovom cilju, Epson je demonstrirao niz novih tehnologija i proizvoda tokom sajma.

Predstavljajući krcatu postavku proizvoda na CeBIT-u 2017, Epson je najavio svoju novu generaciju superbrzih ekoloških biznis inkdžet štampača, WorkForce Enterprise seriju. Ovi radikalno brzi A3 štampači u boji od 100 ipm pružaju ekološke prednosti koje samo inkdžet tehnologija može da ponudi, poput rešenja za manju potrošnju energije sa manje resursa po ceni laserskog kopir-aparata.

Njegova velika brzina odgovara potrebama najproduktivnijih segmenata tržišta, i sigurno će postići uspeh na tržištu, budući da IDC predviđa porast tržišta biznis inkdžet štampača sa stopom od 10,2% (CAGR) do i uključujući 2020. godinu.

Robert Klark, stariji potpredsednik kompanije Epson Europe, rekao je: “Po prvi put predstavljamo PaperLab u Evropi, prvi kancelarijski sistem na svetu za stvaranje papira koji može da proizvede papir od uništenog otpadnog papira koristeći suvu obradu, a može da proizvede hiljade listova papira dnevno. Pored PaperLaba – i naših robota koji igraju sinhronizovano – nudimo širok dijapazon rešenja za poslovanje, dom i vertikalna tržišta. Od pojačane realnosti do skeniranja u pokretu, naše mnoge godine iskustva u istraživanju i razvijanju tehnologije garantuju da će Epson savšreno odgovoriti svim potrebama profesionalnih i kućnih korisnika, bilo da su u pitanju štampači, projektori, pametne naočare ili roboti.”

Posetioci su mogli da saznaju nešto više o Epsonovom nasleđu i budućim strategijama kroz živopisnu prezentaciju koja predstavljenu na displeju zakrivljenom čak 230 stepeni u japanskom paviljonu na štandu A38 u hali 4. Mogli su da čuju o Epsonovim ‘prvim u svetu’, Epsonovoj posvećenosti životnoj sredini i pogledaju inovatnivne proizvode koji pomažu u oblikovanju budućnosti, poput robota sa dve ruke.

Takođe na štandu, posetioci su mogli da istraže novi WorkForce Pro WF-C869RDTWF štampač, koji omogućava kompanijama da uštede do 95% na energiji, 99% na otpadnim materijalima, i smanje svoje vreme čekanja štampajući do 84,000 stranica – bez zamene potrošnog materijala. Dodatno, Epsonovi instalacioni i korporativni projektori izloženi na sajmu uključuju i EB-L25000U, trenutno najsvetliji, najmanji i najlakši 3LCD instalacioni laserski projektor dostupan na tržištu.

A BT-350 pametne naočare, dizajnirane tako da ponude bogato iskustvo u muzejima, na koncertima i događajima, prikazujući istorijat manifestacije, informacije o događaju i realnom vremenu ili čak titlove u operi, ali i oživljavajući industrijske ture kroz postrojenja sa dodatnim detaljima i interaktivnim sadržajem. Takođe, Epsonovi EcoTank štampači koji uklanjaju potrebu za kertridžima i smanjuju cenu štampe do 74%[4] takođe su bili predstavljeni na CeBIT-u 2017.