Novi Xerox multifunkcionalni štampači za velike firme

Xerox danas uvodi dve nove serije proizvoda – Xerox® AltaLink® C8000 i B8000 – kao deo Xeroxovog portfolija ConnectKey® predstavljenog ranije ove godine.

Xeroxova tehnologija ConnectKey pretvara tradicionalne štampače u pametne, povezane pomoćnike na radnom mestu koji odražavaju rastuće potrebe današnjih preduzeća.

Porodica proizvoda AltaLink služi za velike radne kolektive i kancelarije, donoseći im poboljšane, jednostavne i sigurne mobilne mogućnosti koje omogućuju zaposlenima brzo i učinkovito obavljanje posla bez obzira na to gde se nalaze.

Serija Xerox AltaLink C8000 postiže brzine skeniranja do 80 ppm jednostrano i 139 ppm obostrano i brzu, pouzdanu štampu rezolucije do 1200 x 2400 dpi. Kupci mogu odabrati brzinu od 30, 35, 45, 50 ili 70 ppm.

Serija Xerox AltaLink B8000 odlikuje se brzinom skeniranja do 140 ipm jednostrano odnosno do 200 ipm obostrano. Kupci mogu odabrati brzinu od 45, 55, 65, 75 ili 90 ppm.

Uređaji Xerox AltaLink C8000 i Xerox AltaLink B8000 imaju interfejs sa dodirnim ekranom kao kod tableta koje se može prilagoditi za različita radna okruženja ili korisnike. U Xeroxovoj Galeriji aplikacija za njih su ponuđene ugrađene aplikacije koje mogu pomoći organizacijama u prilagođavanju radnih tokova svojim potrebama.

Porodica AltaLink ima opsežne sigurnosne funkcije namenjene zaštiti ranjivih tačaka. Ona osigurava poverljivu komunikaciju i informacije, proverava pokušaje pristupa uređaju i štiti podatke i uređaj od zloupotrebe.

Višefunkcionalni štampači AltaLink imaju napredna ugrađena rešenja koja se temelje na sigurnosnoj tehnologiji (“whitelisting”) kompanije McAfee koja stalno traži zlonameran softver i automatski ga onemogućuje.

Cene i raspoloživost

Uređaji Xerox AltaLink C8000 i B8000 dostupni su odmah.