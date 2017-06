Novi Xerox VersaLink štampači u okviru ConnectKey portfolija

Xerox danas uvodi novu seriju proizvoda, višefunkcionalne štampače Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035, u okviru Xeroxovog portfolija ConnectKey® predstavljenog ranije ove godine.

Xeroxova tehnologija ConnectKey pretvara tradicionalne štampače u pametne, povezane pomoćnike na radnom mestu koji odražavaju rastuće potrebe današnjih preduzeća.

Porodica proizvoda VersaLink donosi pouzdane, povoljne i odmah dostupne mobilne mogućnosti koje ih čine idealnim za male i srednje velike radne grupe i timove koji rade sa različitih lokacija.

Serija se odlikuje brzinama štampe od 25 ppm do 35 ppm i brzinama skeniranja do 55 ipm, jednobojno ili višebojno, i omogućuje kupcima da odaberu štampač koji najviše odgovara njihovim potrebama u pogledu produktivnosti.

Na svakom uređaju ugrađen je interfejs sa ekranom na dodir – kao kod tableta, koji se može prilagoditi za različita radna okruženja ili korisnike. U Xeroxovoj Galeriji aplikacija za njih su ponuđene ugrađene aplikacije koje mogu pomoći organizacijama u prilagođavanju radnih tokova svojim potrebama.

Serija VersaLink B7000 ima opsežne sigurnosne funkcije namenjene zaštiti ranjivih tačaka. One osiguravaju štampače i podatke kroz svaki deo lanca podataka uključujući štampanje, kopiranje, skeniranje, faksiranje, preuzimanja datoteka i sistemski softver.

Cene i raspoloživost

Serija Xerox VersaLink B7000 dostupna je odmah.