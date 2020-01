Novom veš mašinom sa ugrađenom veštačkom inteligencijom LG predstavio budućnost nege odeće

LG Electronics (LG), na ovogodišnjem sajmu CES predstavio je svoju najnapredniju inovaciju za negu odeće, sa ugrađenom veštačkom inteligencijom koja osigurava precizno pranje i uspešne rezultate. Dobitnik prestižne nagrade za inovaciju na CES 2020, nova LG ThinQ™ veš mašina sa prednjim punjenjem ima motor Artificial Intelligent Direct Drive™ (AI DD) i uslugu baziranu na veštačkoj inteligenciji Proactive Customer Care.

AI DD veš mašina predstavlja najnovije dostignuće u 20 godina LG-jevog razvoja inovativnog i efikasnog Direct Drive motora. Nova mašina za veš ne samo da prepoznaje količinu i težinu svakog pojedinog punjenja odeće već koristi veštačku inteligenciju i napredne senzore koji prepoznaju različite tipove tkanina. Korišćenjem tehnologija dubokog učenja, veš mašina upoređuje ove informacije sa dvadeset hiljada podataka o korišćenju mašine za veš kako bi programirala postavke za optimalan ciklus pranja za još čistiju odeću, istovremeno produžujući vek odeće za čak petnaest odsto.

LG-jeva najinteligentnija veš mašina može da prepozna mešano punjenje majica i pantalona (za razliku od posteljine i osetljivog veša ili neke druge kombinacije tkanina), kao i da odredi program koji će koristiti prilagođene pokrete, temperaturu i vreme za optimalno pranje. Nova funkcija prilagođena korisnicima ezDispense izbegava pogađanje prilikom doziranja sredstava za pranje, automatski određujući tačnu količinu i vreme doziranja tečnih deterdženata i omekšivača za vreme ciklusa pranja. Pomoću nove funkcije LG Smart Pairing automatski se za svako punjenje kompatibilnom LG mašinom za sušenje veša šalju optimalne postavke sušenja kako bi svaki put bili postignuti najbolji rezultati.

Inteligentna veš mašina može da se poveže i sa uslugom Amazon Alexa putem LG ThinQ mobilne aplikacije kako bi obavestila kad su zalihe sredstava za pranje veša pri kraju. Korisnici mogu da omoguće uslugu Amazon Dash Replenishment pomoću koje se deterdžent za pranje ili omekšivač mogu unapred odabrati za automatsku dostavu u dom korisnika kad je to potrebno.